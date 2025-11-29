F1 GP Qatar 2025: Piastri Bukukan Pole Position Krusial di Lusail

Oscar Piastri mengungguli Lando Norris untuk meraih pole position krusial di F1 GP Qatar.

Pebalap Australia itu mengungguli Norris dengan selisih 0,108 detik setelah rekan satu tim di McLaren sekaligus rival utamanya di perebutan gelar gagal di putaran terakhir Q3 karena kesalahan di sektor pertama.

Di bawah tekanan, Piastri berhasil meraih pole position keenamnya musim ini, dan yang kedua di akhir pekan Lusail demi menjaga asa meraih gelar juara dunia pertamanya.

Norris tetap menjadi favorit kuat, memasuki Grand Prix hari Minggu dengan keunggulan 22 poin, berpeluang untuk dinobatkan sebagai juara dunia untuk pertama kalinya jika ia mengungguli Piastri dengan selisih empat poin.

Namun, pebalap Inggris itu berada di posisi yang kurang menguntungkan setelah dikalahkan oleh Piastri di sesi kualifikasi krusial, sementara Max Verstappen dari Red Bull, yang masih bersaing memperebutkan gelar juara, berada tepat di belakang Norris di posisi ketiga.

George Russell dan Kimi Antonelli menempati posisi keempat dan kelima untuk Mercedes, di depan Isack Hadjar, yang mencatatkan lap yang luar biasa untuk meraih posisi keenam bagi Racing Bulls.

Carlos Sainz dari Williams finis ketujuh di depan Fernando Alonso dari Aston Martin dan Pierre Gasly dari Alpine, sementara Charles Leclerc mengalami putaran keras dan finis di posisi ke-10 dan paling lambat di Q3, dalam penampilan kualifikasi yang buruk bagi Ferrari.

Kesengsaraan kualifikasi kembali menimpa Lewis Hamilton, yang akhir pekan buruknya di Qatar berlanjut dengan tersingkir dari Q1 untuk hari kedua berturut-turut - dan akhir pekan balapan kedua berturut-turut.

Nico Hulkenberg kehilangan tempat di Q3 dengan selisih hanya 0,003 detik saat ia lolos kualifikasi di posisi ke-11 untuk Sauber, di depan Liam Lawson dari Racing Bulls.

Oliver Bearman tercepat ke-13 dengan Haas-nya, di depan Gabriel Bortoleto dari Sauber, yang akan menerima penalti mundur lima posisi grid karena menabrak Lance Stroll di Las Vegas, dan Alex Albon dari Williams.

Yuki Tsunoda dari Red Bull tersingkir di posisi ke-16 karena tidak mampu melanjutkan performa gemilangnya di kualifikasi sprint dan sprint race.

Esteban Ocon menempati posisi ke-17, di depan Hamilton, Stroll dari Aston Martin, dan Franco Colapinto, yang finis di posisi ke-20 dan paling lambat untuk Alpine.

Hasil kualifikasi GP Qatar: