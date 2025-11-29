Norris Tanggapi "Omong Kosong" Verstappen Soal Pertarungan Gelar

Dalam sebuah wawancara dengan F1.com jelang Grand Prix Qatar akhir pekan ini, Max Verstappen mengklaim ia akan "dengan mudah" memenangkan gelar juara dunia tahun ini jika Red Bull-nya sekompetitif McLaren milik Norris.

"Jika kami berada di posisi dominasi mobil yang mereka [McLaren] miliki, katakanlah seperti itu, kejuaraan pasti sudah berakhir sejak lama," ujar Verstappen.

Verstappen secara impresif menjaga harapan gelarnya setelah tertinggal 104 poin setelah Grand Prix Belanda di akhir Agustus, tapi peluangnya untuk meraih titel kelima kini berada di ujung tanduk.

Lando Norris menanggapi komentar Verstappen setelah finis ketiga di Sprint Race Qatar, memperlebar jaraknya dengan juara dunia empat kali itu menjadi 25 poin dengan hanya dua Grand Prix tersisa di Qatar dan Abu Dhabi.

“Beginilah cara Red Bull dalam melakukan sesuatu – sifat agresifnya, hanya bicara omong kosong sepanjang waktu,” balas Norris.

“Jadi, tergantung apakah Anda mau mendengarkan dan membicarakannya, seperti yang Anda suka, atau Anda melakukan apa yang kami lakukan sebagai tim, yaitu tetap fokus dan fokus.

“Mungkin dia akan melakukannya, tetapi sejauh ini belum berhasil dan dia terus berusaha.”

Norris finished ahead of Verstappen in the Qatar sprint

Norris menambahkan: "Max boleh mengatakan apa pun yang dia mau, sejujurnya. Dia pantas mendapatkannya, dia telah memenangkan empat gelar, saya sangat menghormatinya dan saya pikir itu memberi penghargaan yang besar kepada siapa pun.

"Dia telah mencapai banyak hal yang luar biasa, lebih dari yang biasanya diimpikan siapa pun, jadi Max umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang banyak hal, tetapi ada juga banyak hal yang tidak begitu dia pahami."

Norris bisa meraih gelar juara dunia pertamanya di Qatar akhir pekan ini.

Untuk meraihnya, pebalap Inggris itu harus mengungguli rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, dengan selisih empat poin di grand prix hari Minggu.

Verstappen akan tersingkir dari perebutan gelar jika ia kembali dikalahkan oleh Norris di Grand Prix hari Minggu.

Pertarungan gelar akan berlanjut di Abu Dhabi jika salah satu dari Piastri atau Verstappen berhasil mengungguli Norris di Grand Prix hari Minggu.

Kualifikasi GP Qatar baru saja selesai, dengan Piastri Meraih pole di depan Norris dan Verstappen.

