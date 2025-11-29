Norris Tanggapi "Omong Kosong" Verstappen Soal Pertarungan Gelar

Lando Norris menyebut Max Verstappen berbicara "omong kosong" tentang perlombaan gelar F1.

Norris hits back at Verstappen's remarks
Norris hits back at Verstappen's remarks

Dalam sebuah wawancara dengan F1.com jelang Grand Prix Qatar akhir pekan ini, Max Verstappen mengklaim ia akan "dengan mudah" memenangkan gelar juara dunia tahun ini jika Red Bull-nya sekompetitif McLaren milik Norris.

"Jika kami berada di posisi dominasi mobil yang mereka [McLaren] miliki, katakanlah seperti itu, kejuaraan pasti sudah berakhir sejak lama," ujar Verstappen.

Verstappen secara impresif menjaga harapan gelarnya setelah tertinggal 104 poin setelah Grand Prix Belanda di akhir Agustus, tapi peluangnya untuk meraih titel kelima kini berada di ujung tanduk.

Lando Norris menanggapi komentar Verstappen setelah finis ketiga di Sprint Race Qatar, memperlebar jaraknya dengan juara dunia empat kali itu menjadi 25 poin dengan hanya dua Grand Prix tersisa di Qatar dan Abu Dhabi.

“Beginilah cara Red Bull dalam melakukan sesuatu – sifat agresifnya, hanya bicara omong kosong sepanjang waktu,” balas Norris.

“Jadi, tergantung apakah Anda mau mendengarkan dan membicarakannya, seperti yang Anda suka, atau Anda melakukan apa yang kami lakukan sebagai tim, yaitu tetap fokus dan fokus.

“Mungkin dia akan melakukannya, tetapi sejauh ini belum berhasil dan dia terus berusaha.”

Norris finished ahead of Verstappen in the Qatar sprint
Norris finished ahead of Verstappen in the Qatar sprint

Norris menambahkan: "Max boleh mengatakan apa pun yang dia mau, sejujurnya. Dia pantas mendapatkannya, dia telah memenangkan empat gelar, saya sangat menghormatinya dan saya pikir itu memberi penghargaan yang besar kepada siapa pun.

"Dia telah mencapai banyak hal yang luar biasa, lebih dari yang biasanya diimpikan siapa pun, jadi Max umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang banyak hal, tetapi ada juga banyak hal yang tidak begitu dia pahami."

Norris bisa meraih gelar juara dunia pertamanya di Qatar akhir pekan ini.

Untuk meraihnya, pebalap Inggris itu harus mengungguli rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, dengan selisih empat poin di grand prix hari Minggu.

Verstappen akan tersingkir dari perebutan gelar jika ia kembali dikalahkan oleh Norris di Grand Prix hari Minggu.

Pertarungan gelar akan berlanjut di Abu Dhabi jika salah satu dari Piastri atau Verstappen berhasil mengungguli Norris di Grand Prix hari Minggu.

Kualifikasi GP Qatar baru saja selesai, dengan Piastri Meraih pole di depan Norris dan Verstappen.

Norris Tanggapi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP News
Duet Bagnaia-Augusto Fernandez Menangi 100km of Champions VR46
4m ago
Francesco Bagnaia and Ducati dirt track bike (pic: Ducati).
F1 Results
F1 GP Qatar 2025: Piastri Bukukan Pole Position Krusial di Lusail
38m ago
Piastri celebrates pole position for the second day in a row
F1 News
Norris Tanggapi "Omong Kosong" Verstappen Soal Pertarungan Gelar
1h ago
Norris hits back at Verstappen's remarks
F1 News
Lawrence Stroll Menutup Pintu untuk Horner Gabung Aston Martin
1h ago
Lawrence Stroll and Christian Horner
F1 News
Leclerc Setuju dengan Hamilton Soal Penurunan Dramatis Ferrari di Qatar
3h ago
Charles Leclerc

More News

MotoGP News
Marini akui Butuh Waktu untuk Mendapat Kepercayaan Honda
3h ago
Luca Marini
F1 Results
F1 GP Qatar 2025: Piastri Mendominasi Sprint Race, Norris Ketiga
3h ago
Piastri celebrates his win
F1 News
Penilaian Verstappen atas Musim Debut Hamilton di Ferrari
7h ago
Max Verstappen and Lewis Hamilton
F1 News
Ferrari Remehkan Dampak Mental Penghentian Upgrade SF-25 Lebih Awal
28/11/25
Lewis Hamilton
F1 Results
F1 GP Qatar 2025: Piastri Unggul di Kualifikasi Sprint, Verstappen P6
28/11/25
Piastri claimed sprint pole in Qatar