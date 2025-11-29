Leclerc Setuju dengan Hamilton Soal Penurunan Dramatis Ferrari di Qatar

Charles Leclerc merasakan penurunan yang mengkhawatirkan dengan Ferrarinya di Sprint Race GP Qatar.

Charles Leclerc
Charles Leclerc

Itu adalah Sprint Race yang menyedihkan bagi kedua pembalap Ferrari di Sirkuit Lusail.

Start dari posisi kesembilan di grid, putaran pembuka yang kurang mulus membuat Leclerc Charles Leclerc ke posisi ke-13, di mana ia kesulitan mengendalikan SF-25-nya.

Lewis Hamilton memilih untuk memulai dari pit lane setelah keluar dari SQ1. Namun, juara dunia tujuh kali itu tidak dapat membuat kemajuan apa pun dari belakang lapangan, terjebak dalam kereta DRS.

Setelah sprint, Hamilton melaporkan melalui radio tim: "Saya tidak tahu bagaimana kami membuat mobil ini lebih buruk."

Tidak seperti Hamilton, Leclerc tidak dapat melakukan penyesuaian pengaturan mobil, karena memulai dari posisi grid aslinya.

Meskipun mempertahankan pengaturan mobil yang sama seperti saat kualifikasi, Leclerc bingung dengan betapa sulitnya mengendarai Ferrari-nya.

"Tentu saja. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi dari kualifikasi hingga hari ini," kata Leclerc kepada Sky Sports. "Feelingnya telah berubah total dibandingkan kemarin dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Pasti akan saya alami malam ini dan kita lihat saja nanti."

"Saya setuju dengan Lewis bahwa hari ini sangat sulit untuk tidak mengatakan lebih buruk dari itu. Lap pertama... 

"Saya kesulitan menjaga mobil tetap di jalur dan kehilangan empat, lima posisi, dan kemudian masih banyak kesalahan. Sangat sulit untuk dikendarai. Saya tidak begitu mengerti apa yang terjadi di sana."

Komentar Leclerc "lebih mengkhawatirkan"

Menanggapi komentar Leclerc, mantan ahli strategi F1 Bernie Collins yakin tanggapannya akan membuat Ferrari khawatir, mengingat hanya ada sedikit perubahan pada mobilnya sejak Sprint Qualifying.

“Saya pikir hal yang paling menarik dari mendengarkan kedua pembalap adalah kita tahu Lewis mengganti mobilnya.

“Dia memulai dari pit lane, jadi mendengarnya berkata ‘kami membuatnya lebih buruk hari ini’ bukanlah hal yang terlalu mengejutkan karena Anda tahu mereka mengubah sesuatu,” jelas Collins.

“Leclerc tidak memulai dari pit lane. Dia memulai dari posisinya di grid dengan pengaturan yang sama seperti kemarin, mungkin dengan beberapa perubahan sayap depan. Seharusnya pengaturan mobilnya pada dasarnya sama.

“Apa yang berubah? Ada bahan bakar ekstra di dalam mobil. Sudut sayap depan dan set bannya berbeda. Hanya karena hal-hal itu, bagaimana mungkin mobilnya jauh lebih sulit dikendarai hari ini? Saya bisa mengerti Lewis, tetapi yang terjadi dengan Charles Leclerc sedikit lebih mengkhawatirkan bagi Ferrari.”

Leclerc Setuju dengan Hamilton Soal Penurunan Dramatis Ferrari di Qatar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

F1 News
Lawrence Stroll Menutup Pintu untuk Horner Gabung Aston Martin
24m ago
Lawrence Stroll and Christian Horner
F1 News
Leclerc Setuju dengan Hamilton Soal Penurunan Dramatis Ferrari di Qatar
1h ago
Charles Leclerc
MotoGP News
Marini akui Butuh Waktu untuk Mendapat Kepercayaan Honda
2h ago
Luca Marini
F1 Results
F1 GP Qatar 2025: Piastri Mendominasi Sprint Race, Norris Ketiga
2h ago
Piastri celebrates his win
F1 News
Penilaian Verstappen atas Musim Debut Hamilton di Ferrari
6h ago
Max Verstappen and Lewis Hamilton

More News

F1 News
Ferrari Remehkan Dampak Mental Penghentian Upgrade SF-25 Lebih Awal
23h ago
Lewis Hamilton
F1 Results
F1 GP Qatar 2025: Piastri Unggul di Kualifikasi Sprint, Verstappen P6
28/11/25
Piastri claimed sprint pole in Qatar
MotoGP News
Daftar Pemenang Balapan 100km of Champions Valentino Rossi
28/11/25
Valentino Rossi at start of 100km of champions 2022
F1 News
Dua Kepindahan Gagal yang Bisa Mengubah Jalan Karier Hulkenberg
28/11/25
Hulkenberg was on Red Bull's list for 2021
F1 News
Marko Terkejut dengan Promosi Adrian Newey di Aston Martin
28/11/25
Marko and Newey together at Red Bull