Leclerc Setuju dengan Hamilton Soal Penurunan Dramatis Ferrari di Qatar

Itu adalah Sprint Race yang menyedihkan bagi kedua pembalap Ferrari di Sirkuit Lusail.

Start dari posisi kesembilan di grid, putaran pembuka yang kurang mulus membuat Leclerc Charles Leclerc ke posisi ke-13, di mana ia kesulitan mengendalikan SF-25-nya.

Lewis Hamilton memilih untuk memulai dari pit lane setelah keluar dari SQ1. Namun, juara dunia tujuh kali itu tidak dapat membuat kemajuan apa pun dari belakang lapangan, terjebak dalam kereta DRS.

Setelah sprint, Hamilton melaporkan melalui radio tim: "Saya tidak tahu bagaimana kami membuat mobil ini lebih buruk."

Tidak seperti Hamilton, Leclerc tidak dapat melakukan penyesuaian pengaturan mobil, karena memulai dari posisi grid aslinya.

Meskipun mempertahankan pengaturan mobil yang sama seperti saat kualifikasi, Leclerc bingung dengan betapa sulitnya mengendarai Ferrari-nya.

"Tentu saja. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi dari kualifikasi hingga hari ini," kata Leclerc kepada Sky Sports. "Feelingnya telah berubah total dibandingkan kemarin dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Pasti akan saya alami malam ini dan kita lihat saja nanti."

"Saya setuju dengan Lewis bahwa hari ini sangat sulit untuk tidak mengatakan lebih buruk dari itu. Lap pertama...

"Saya kesulitan menjaga mobil tetap di jalur dan kehilangan empat, lima posisi, dan kemudian masih banyak kesalahan. Sangat sulit untuk dikendarai. Saya tidak begitu mengerti apa yang terjadi di sana."

Komentar Leclerc "lebih mengkhawatirkan"

Menanggapi komentar Leclerc, mantan ahli strategi F1 Bernie Collins yakin tanggapannya akan membuat Ferrari khawatir, mengingat hanya ada sedikit perubahan pada mobilnya sejak Sprint Qualifying.

“Saya pikir hal yang paling menarik dari mendengarkan kedua pembalap adalah kita tahu Lewis mengganti mobilnya.

“Dia memulai dari pit lane, jadi mendengarnya berkata ‘kami membuatnya lebih buruk hari ini’ bukanlah hal yang terlalu mengejutkan karena Anda tahu mereka mengubah sesuatu,” jelas Collins.

“Leclerc tidak memulai dari pit lane. Dia memulai dari posisinya di grid dengan pengaturan yang sama seperti kemarin, mungkin dengan beberapa perubahan sayap depan. Seharusnya pengaturan mobilnya pada dasarnya sama.

“Apa yang berubah? Ada bahan bakar ekstra di dalam mobil. Sudut sayap depan dan set bannya berbeda. Hanya karena hal-hal itu, bagaimana mungkin mobilnya jauh lebih sulit dikendarai hari ini? Saya bisa mengerti Lewis, tetapi yang terjadi dengan Charles Leclerc sedikit lebih mengkhawatirkan bagi Ferrari.”