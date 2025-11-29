F1 GP Qatar 2025: Piastri Mendominasi Sprint Race, Norris Ketiga

Oscar Piastri kembali ke jalur kemenangan usai mendominasi Sprint Race untuk F1 GP Qatar 2025.

Pembalap Australia ini mendominasi Sprint Race 19 lap di Lusail untuk meraih kemenangan pertamanya sejak Grand Prix Belanda di akhir Agustus, mengungguli George Russell dari Mercedes dan rekan setim Piastri di McLaren, Lando Norris, yang finis ketiga.

Hasil ini memberi Piastri delapan poin untuk memangkas jarak poin dari Norris menjadi 22 poin dengan dua Grand Prix tersisa musim ini.

"Akhir pekan ini berjalan baik sejauh ini. Semuanya berjalan lancar di Sprint, jadi saya senang dengan hasilnya sejauh ini dan hanya perlu mempertahankannya," kata Piastri, pemenang balapan.

"Sirkuitnya jelas sangat berbeda dengan yang kami lalui sebelumnya, kecepatannya jauh lebih tinggi, cengkeramannya jauh lebih tinggi, tetapi saya pikir beberapa akhir pekan terakhir ini lebih karena ada yang salah daripada kurangnya kecepatan.

"Di sini, semuanya berjalan lancar sejauh ini, dan kecepatannya kuat. Ini adalah trek yang saya nikmati sebelumnya, dan saya menikmatinya lagi, jelas."

Max Verstappen dari Red Bull naik dua peringkat dengan start gemilang untuk finis keempat, meskipun ia tertinggal dari kedua pembalap McLaren di klasemen. Juara dunia empat kali itu kini terpaut 25 poin – satu kemenangan penuh – di belakang Norris.

Yuki Tsunoda dan Kimi Antonelli masing-masing finis di posisi kelima dan keenam untuk Red Bull dan Mercedes, setelah kedua pembalap menerima penalti waktu lima detik karena berulang kali melanggar batas trek.

Fernando Alonso berada di posisi ketujuh untuk Aston Martin, sementara Carlos Sainz meraih poin terakhir yang ditawarkan di posisi kedelapan dengan Williams-nya.

Itu adalah balapan yang mengecewakan bagi Ferrari saat Charles Leclerc kehilangan posisi di awal balapan dan hanya mampu finis ke-13, sementara itu Hamilton berada di posisi ke-17 pada akhir pekan yang menantang lainnya bagi juara dunia tujuh kali tersebut.

Hasil Sprint Race GP Qatar