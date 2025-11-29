F1 GP Qatar 2025: Piastri Mendominasi Sprint Race, Norris Ketiga

Hasil lengkap dari Sprint Race F1 GP Qatar, putaran ke-23 dari 24 musim 2025 di Sirkuit Lusail.

Piastri celebrates his win
Piastri celebrates his win

Oscar Piastri kembali ke jalur kemenangan usai mendominasi Sprint Race untuk F1 GP Qatar 2025.

Pembalap Australia ini mendominasi Sprint Race 19 lap di Lusail untuk meraih kemenangan pertamanya sejak Grand Prix Belanda di akhir Agustus, mengungguli George Russell dari Mercedes dan rekan setim Piastri di McLaren, Lando Norris, yang finis ketiga.

Hasil ini memberi Piastri delapan poin untuk memangkas jarak poin dari Norris menjadi 22 poin dengan dua Grand Prix tersisa musim ini.

"Akhir pekan ini berjalan baik sejauh ini. Semuanya berjalan lancar di Sprint, jadi saya senang dengan hasilnya sejauh ini dan hanya perlu mempertahankannya," kata Piastri, pemenang balapan.

"Sirkuitnya jelas sangat berbeda dengan yang kami lalui sebelumnya, kecepatannya jauh lebih tinggi, cengkeramannya jauh lebih tinggi, tetapi saya pikir beberapa akhir pekan terakhir ini lebih karena ada yang salah daripada kurangnya kecepatan.

"Di sini, semuanya berjalan lancar sejauh ini, dan kecepatannya kuat. Ini adalah trek yang saya nikmati sebelumnya, dan saya menikmatinya lagi, jelas."

Max Verstappen dari Red Bull naik dua peringkat dengan start gemilang untuk finis keempat, meskipun ia tertinggal dari kedua pembalap McLaren di klasemen. Juara dunia empat kali itu kini terpaut 25 poin – satu kemenangan penuh – di belakang Norris.

Yuki Tsunoda dan Kimi Antonelli masing-masing finis di posisi kelima dan keenam untuk Red Bull dan Mercedes, setelah kedua pembalap menerima penalti waktu lima detik karena berulang kali melanggar batas trek.

Fernando Alonso berada di posisi ketujuh untuk Aston Martin, sementara Carlos Sainz meraih poin terakhir yang ditawarkan di posisi kedelapan dengan Williams-nya.

Itu adalah balapan yang mengecewakan bagi Ferrari saat Charles Leclerc kehilangan posisi di awal balapan dan hanya mampu finis ke-13, sementara itu Hamilton berada di posisi ke-17 pada akhir pekan yang menantang lainnya bagi juara dunia tujuh kali tersebut.

Piastri won for the first time in eight races
Piastri won for the first time in eight races

Hasil Sprint Race GP Qatar

F1 GP Qatar 2025 - Lusail - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team19 laps
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+4.951s
3Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team+6.279s
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+9.054s
5Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+19.327s
6Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+21.391s
7Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+24.556s
8Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing+27.333s
9Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+28.206s
10Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing+28.925s
11Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber+32.966s
12Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team+34.529s
13Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+35.182s
14Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+36.916s
15Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team+38.838s
16Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber+39.638s
17Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+46.171s
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+69.534s
19Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+77.960s
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+80.804s
F1 GP Qatar 2025: Piastri Mendominasi Sprint Race, Norris Ketiga
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP News
Marini akui Butuh Waktu untuk Mendapat Kepercayaan Honda
8m ago
Luca Marini
F1 Results
F1 GP Qatar 2025: Piastri Mendominasi Sprint Race, Norris Ketiga
18m ago
Piastri celebrates his win
F1 News
Penilaian Verstappen atas Musim Debut Hamilton di Ferrari
4h ago
Max Verstappen and Lewis Hamilton
F1 News
Ferrari Remehkan Dampak Mental Penghentian Upgrade SF-25 Lebih Awal
21h ago
Lewis Hamilton
F1 Results
F1 GP Qatar 2025: Piastri Unggul di Kualifikasi Sprint, Verstappen P6
22h ago
Piastri claimed sprint pole in Qatar

More News

MotoGP News
Daftar Pemenang Balapan 100km of Champions Valentino Rossi
22h ago
Valentino Rossi at start of 100km of champions 2022
F1 News
Dua Kepindahan Gagal yang Bisa Mengubah Jalan Karier Hulkenberg
22h ago
Hulkenberg was on Red Bull's list for 2021
F1 News
Marko Terkejut dengan Promosi Adrian Newey di Aston Martin
23h ago
Marko and Newey together at Red Bull
F1 News
McLaren yang 'Keras Kepala' Dikritik atas Penanganan Pertarungan Gelar
23h ago
Norris has a 24 point lead
F1 News
Verstappen: Saya akan Minta McLaren Pergi Jika Diminta Bantu Norris
28/11/25
Max Verstappen