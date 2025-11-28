F1 GP Qatar 2025: Piastri Unggul di Kualifikasi Sprint, Verstappen P6

Hasil lengkap Sprint Qualifying untuk F1 GP Qatar, putaran ke-23 dari 24 musim 2025 di Sirkuit Lusail.

Oscar Piastri akan memulai Sprint Race F1 GP Qatar 2025 dari Pole Position.

Pembalap Australia itu bangkit dari tren buruknya dengan mengungguli George Russell di Sprint Qualifying, sementara pemimpin klasemen Lando Norris akan memulai dari posisi ketiga.

Ini adalah momentum yang dibutuhkan Piastri, yang berusaha mengejar defisit 24 poin dari Norris dengan dua putaran tersisa, menjaga harapan untuk setidaknya membawa pertarungan gelar ke putaran final di Abu Dhabi.

Berbicara setelah kualifikasi sprint, Piastri berkata: “Hari ini sangat baik, dan ini merupakan perubahan yang bagus. Semuanya berjalan lancar sejak awal, jadi terima kasih kepada tim. Sejauh ini, akhir pekan ini terlihat bagus.

"Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, dan ini bagus untuk dikatakan tentang pole position. Ini hanya pole position Sprint, tetapi saya akan mengambil apa pun yang bisa saya dapatkan.

"Akhir pekan Sprint sulit untuk mengetahui apakah Anda benar-benar menguasai segalanya, tetapi rasanya menyenangkan sepanjang hari dan kami melakukan penyesuaian yang baik sebelum Kualifikasi. Kecepatannya tetap terjaga sepanjang hari."

Russell akan bergabung dengan Piastri di baris terdepan untuk Sprint Race setelah mencatatkan lap luar biasa lainnya untuk Mercedes, sementara Norris akan start di posisi ketiga, setelah terjebak kemacetan di lap terakhirnya.

Norris memulai lap terakhirnya di SQ3 terlalu dekat dengan Alex Albon dari Williams, yang membuatnya kehilangan kendali sepanjang balapan. Di belakang tiga besar, Fernando Alonso tampil gemilang untuk mengamankan posisi keempat.

Yuki Tsunoda mengungguli rekan setimnya, Max Verstappen, untuk pertama kalinya musim ini. Verstappen mengeluhkan pantulan yang parah selama kualifikasi.

Kimi Antonelli berada di posisi ketujuh, di depan Carlos Sainz, sementara Charles Leclerc menjadi satu-satunya pembalap Ferrari yang berada di 10 besar, di posisi kesembilan. Albon melengkapi 10 besar di SQ3.

Kualifikasi yang buruk kembali terjadi bagi Lewis Hamilton, yang tersingkir di SQ1, dan akan memulai Sprint Race terakhir musim ini dari P18.

F1 GP Qatar 2025 - Lusail - Hasil Sprint Qualifying

PosPembalapNATTimSQ1SQ2SQ3
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m21.286s1m21.005s1m20.055s
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m21.432s1m21.136s1m20.087s
3Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m21.398s1m20.956s1m20.285s
4Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m21.276s1m21.272s1m20.450s
5Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m21.458s1m21.152s1m20.519s
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m21.172s1m21.036s1m20.528s
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m21.555s1m21.376s1m20.532s
8Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m21.438s1m21.172s1m20.542s
9Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m21.636s1m21.190s1m20.622s
10Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m21.721s1m21.212s1m20.788s
11Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m21.399s1m21.433s 
12Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m21.526s1m21.494s 
13Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m21.623s1m21.567s 
14Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m21.327s1m21.631s 
15Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m21.773s1m21.666s 
16Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m21.807s  
17Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m21.851s  
18Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m22.043s  
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m22.112s  
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m22.364s  
