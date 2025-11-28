F1 GP Qatar 2025: Piastri Unggul di Kualifikasi Sprint, Verstappen P6

Oscar Piastri akan memulai Sprint Race F1 GP Qatar 2025 dari Pole Position.

Pembalap Australia itu bangkit dari tren buruknya dengan mengungguli George Russell di Sprint Qualifying, sementara pemimpin klasemen Lando Norris akan memulai dari posisi ketiga.

Ini adalah momentum yang dibutuhkan Piastri, yang berusaha mengejar defisit 24 poin dari Norris dengan dua putaran tersisa, menjaga harapan untuk setidaknya membawa pertarungan gelar ke putaran final di Abu Dhabi.

Berbicara setelah kualifikasi sprint, Piastri berkata: “Hari ini sangat baik, dan ini merupakan perubahan yang bagus. Semuanya berjalan lancar sejak awal, jadi terima kasih kepada tim. Sejauh ini, akhir pekan ini terlihat bagus.

"Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, dan ini bagus untuk dikatakan tentang pole position. Ini hanya pole position Sprint, tetapi saya akan mengambil apa pun yang bisa saya dapatkan.

"Akhir pekan Sprint sulit untuk mengetahui apakah Anda benar-benar menguasai segalanya, tetapi rasanya menyenangkan sepanjang hari dan kami melakukan penyesuaian yang baik sebelum Kualifikasi. Kecepatannya tetap terjaga sepanjang hari."

Russell akan bergabung dengan Piastri di baris terdepan untuk Sprint Race setelah mencatatkan lap luar biasa lainnya untuk Mercedes, sementara Norris akan start di posisi ketiga, setelah terjebak kemacetan di lap terakhirnya.

Norris memulai lap terakhirnya di SQ3 terlalu dekat dengan Alex Albon dari Williams, yang membuatnya kehilangan kendali sepanjang balapan. Di belakang tiga besar, Fernando Alonso tampil gemilang untuk mengamankan posisi keempat.

Yuki Tsunoda mengungguli rekan setimnya, Max Verstappen, untuk pertama kalinya musim ini. Verstappen mengeluhkan pantulan yang parah selama kualifikasi.

Kimi Antonelli berada di posisi ketujuh, di depan Carlos Sainz, sementara Charles Leclerc menjadi satu-satunya pembalap Ferrari yang berada di 10 besar, di posisi kesembilan. Albon melengkapi 10 besar di SQ3.

Kualifikasi yang buruk kembali terjadi bagi Lewis Hamilton, yang tersingkir di SQ1, dan akan memulai Sprint Race terakhir musim ini dari P18.