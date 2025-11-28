Daftar Pemenang Balapan 100km of Champions Valentino Rossi
Dari dominasi Valentino Rossi dan Luca Marini, sampai pemenang duet non-Italia yang mengejutkan, berikut ini daftar pemenang 100km of Champions.
Edisi kesebelas balapan trek tanah 100km dei Campioni Valentino Rossi akan digelar di Moto Ranch milik pebalap Italia tersebut di Tavullia akhir pekan ini.
Acara ini, yang mempertandingkan para pebalap berpasangan, pertama kali digelar pada tahun 2014, setahun setelah pembentukan resmi VR46 Riders Academy.
Nicolo Bulega, yang saat itu merupakan anggota Akademi, meraih kemenangan bersama pemenang Moto2/WSS, Lorenzo Baldassarri, di ajang perdana tersebut.
Valentino Rossi kemudian meraih kemenangan pertamanya dari enam kemenangan kandangnya pada tahun berikutnya, sebagian besar bersama adiknya, Luca Marini.
Selain Bulega dan Baldassarri, pebalap lain yang pernah mengalahkan Rossi antara lain Franco Morbidelli-Mattia Pasini pada tahun 2017, dan Baldassarri-Elia Bartolini pada tahun 2022.
The Doctor - yang pensiun dari MotoGP pada akhir 2021 - meraih kemenangan terbarunya di edisi kesembilan, lagi-lagi bersama Marini, yang digelar pada 2024.
Diogo Moreira kemudian memulai tahun yang kelak menjadi tahun perebutan gelar Moto2 dengan menjadi bagian dari pasangan pemenang non-Italia pertama, bersama bintang supermoto Prancis, Thomas Chareyre, di edisi kesepuluh (digelar pada Januari 2025).
Moreira dan Chareyre akan kembali untuk edisi ke-11 akhir pekan ini, di mana pebalap LCR Honda 2026, Moreira, termasuk di antara enam pebalap MotoGP yang berpartisipasi.
Daftar pemenang '100km dei Campioni' sebelumnya dan daftar lengkap pebalap 2025 dapat dilihat di bawah ini.
100km dei Campioni - Pemenang sebelumnya
1st edition: Nicolo Bulega, Lorenzo Baldassarri
2nd edition: Valentino Rossi, Luca Marini
3rd edition: Valentino Rossi, Luca Marini
4th edition: Franco Morbidelli, Mattia Pasini
5th edition: Valentino Rossi, Franco Morbidelli
6th edition: Valentino Rossi, Luca Marini
7th edition: Valentino Rossi, Luca Marini
8th edition: Lorenzo Baldassarri, Elia Bartolini
9th edition: Valentino Rossi, Luca Marini
10th edition: Diogo Moreira, Thomas Chareyre
Daftar pembalap 100km dei Campioni 2025
- Valentino Rossi
- Pedro Acosta
- Dominique Aegerter
- Senna Agius
- David Alonso
- Niccolò Antonelli
- Xavier Artigas
- Francesco Bagnaia
- Lorenzo Baldassarri
- Barry Baltus
- Elia Bartolini
- Daniel Bewley
- Marco Bezzecchi
- Nicolò Bulega
- Mattia Casadei
- Francesco Cecchini
- Thomas Chareyre
- Filippo Farioli
- Augusto Fernández
- Matteo Ferrari
- Alessandro Lupino
- Federico Fuligni
- Filippo Fuligni
- Matteo Gabarini
- Marco Gaggi
- Manuel González
- Dean Harrison
- Chris Holder
- Andrea Mantovani
- Luca Marini
- Guy Martin
- Andrea Migno
- Jack Miller
- Diogo Moreira
- Tim Neave
- Iván Ortolá
- Luca Ottaviani
- Mattia Pasini
- Matteo Patacca
- Lorenzo Pritelli
- Tito Rabat
- Bradley Ray
- Alberto Surra
- Davey Todd
- Andrea Verona
- Celestino Vietti