Daftar Pemenang Balapan 100km of Champions Valentino Rossi

Edisi kesebelas balapan trek tanah 100km dei Campioni Valentino Rossi akan digelar di Moto Ranch milik pebalap Italia tersebut di Tavullia akhir pekan ini.

Acara ini, yang mempertandingkan para pebalap berpasangan, pertama kali digelar pada tahun 2014, setahun setelah pembentukan resmi VR46 Riders Academy.

Nicolo Bulega, yang saat itu merupakan anggota Akademi, meraih kemenangan bersama pemenang Moto2/WSS, Lorenzo Baldassarri, di ajang perdana tersebut.

Valentino Rossi kemudian meraih kemenangan pertamanya dari enam kemenangan kandangnya pada tahun berikutnya, sebagian besar bersama adiknya, Luca Marini.

Selain Bulega dan Baldassarri, pebalap lain yang pernah mengalahkan Rossi antara lain Franco Morbidelli-Mattia Pasini pada tahun 2017, dan Baldassarri-Elia Bartolini pada tahun 2022.

The Doctor - yang pensiun dari MotoGP pada akhir 2021 - meraih kemenangan terbarunya di edisi kesembilan, lagi-lagi bersama Marini, yang digelar pada 2024.

Diogo Moreira kemudian memulai tahun yang kelak menjadi tahun perebutan gelar Moto2 dengan menjadi bagian dari pasangan pemenang non-Italia pertama, bersama bintang supermoto Prancis, Thomas Chareyre, di edisi kesepuluh (digelar pada Januari 2025).

Moreira dan Chareyre akan kembali untuk edisi ke-11 akhir pekan ini, di mana pebalap LCR Honda 2026, Moreira, termasuk di antara enam pebalap MotoGP yang berpartisipasi.

Daftar pemenang '100km dei Campioni' sebelumnya dan daftar lengkap pebalap 2025 dapat dilihat di bawah ini.

100km dei Campioni - Pemenang sebelumnya

1st edition: Nicolo Bulega, Lorenzo Baldassarri

2nd edition: Valentino Rossi, Luca Marini

3rd edition: Valentino Rossi, Luca Marini

4th edition: Franco Morbidelli, Mattia Pasini

5th edition: Valentino Rossi, Franco Morbidelli

6th edition: Valentino Rossi, Luca Marini

7th edition: Valentino Rossi, Luca Marini

8th edition: Lorenzo Baldassarri, Elia Bartolini

9th edition: Valentino Rossi, Luca Marini

10th edition: Diogo Moreira, Thomas Chareyre

Daftar pembalap 100km dei Campioni 2025