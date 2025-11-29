Lawrence Stroll Menutup Pintu untuk Horner Gabung Aston Martin

Pintu lain tertutup bagi kemungkinan kembalinya Christian Horner ke F1

Lawrence Stroll and Christian Horner
Dilaporkan BBC Sport, pemilik tim Lawrence Stroll berbicara kepada karyawan Aston Martin awal pekan ini untuk mengesampingkan kemungkinan bergabungnya Horner ke tim.

Aston Martin mengumumkan restrukturisasi manajemen lainnya untuk musim 2026. Adrian Newey telah ditunjuk sebagai Team Principal, sementara Andy Cowell telah dipindahkan ke peran baru yang berfokus pada kolaborasi Aston Martin dengan Honda, pemasok unit daya mereka untuk tahun 2026.

Stroll telah menguraikan bahwa Aston Martin berencana untuk mempertahankan struktur manajemen ini untuk tahun depan, mengesampingkan kemungkinan kepindahan Horner, yang sedang menganggur setelah meninggalkan Red Bull.

Horner digantikan oleh Laurent Mekies menjelang Grand Prix Belgia, mengakhiri masa jabatannya selama 20 tahun.

Sejak kepergiannya dari Red Bull, muncul banyak spekulasi seputar Horner dan kemungkinan kembalinya ia ke olahraga ini.

Horner telah banyak dikaitkan dengan sejumlah tim dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Aston Martin, Ferrari, dan Alpine.

Awalnya, tidak jelas apakah Horner dapat bergabung dengan Aston Martin di tengah dugaan bahwa ia telah berselisih dengan Newey.

Skandal Horner di luar lintasan — tuduhan perilaku tidak pantas oleh seorang karyawan perempuan — menyebabkan memburuknya hubungan mereka.

Menurut laporan yang disebutkan di atas, Newey juga tidak senang dengan beberapa koleganya di Red Bull yang mengjlaim penghargaan atas karya desainnya, sesuatu yang kabarnya didorong olh Horner.

Sejak itu, hubungan mereka dikabarkan telah membaik, dengan keduanya menghadiri konser Oasis bersama awal tahun ini.

Berbicara kepada Sky Sports di Grand Prix Qatar, Newey menepis kekhawatiran bahwa perannya sebagai kepala tim akan mengurangi keahliannya.

“Sejujurnya, menjadi sangat jelas bahwa, dengan tantangan PU tahun '26 dan keahlian Andy dalam membantu hubungan tiga arah antara Honda, Aramco, dan kami, itu sepenuhnya berkat keahliannya,” jelas Newey.

“Jadi, dia dengan sangat murah hati menawarkan diri untuk terlibat secara aktif dalam hal itu di paruh pertama tahun '26.

“Itu menyisakan semacam, ‘Oke, siapa yang akan menjadi TP?’ Dan karena saya akan mengikuti semua balapan awal, itu sebenarnya tidak terlalu mengubah beban kerja saya karena saya sudah ada di sana, jadi saya mungkin akan melanjutkan bagian itu.”

