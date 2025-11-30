McLaren Beri Penjelasan setelah Mengakui Kesalahan Strategi

McLaren telah mengakui bahwa keputusan mereka untuk tidak menarik kedua mereka ke pit di bawah Safety Car awal di Grand Prix Qatar "bukanlah keputusan yang tepat".

Safety Car di Lap 7 setelah insiden antara Nico Hulkenberg dari Sauber dan Pierre Gasly dari Alpine secara dramatis mengubah jalannya Grand Prix Qatar.

Dengan Oscar Piastri memimpin dan rekan setimnya Lando Norris berada di posisi ketiga saat Safety Car keluar, McLaren memilih untuk tidak masuk pit, sementara Max Verstappen yang berada di posisi kedua melakukannya.

Keputusan Red Bull untuk menarik Verstappen ke pit terbukti krusial karena pembalap Belanda itu meraih kemenangan brilian dan tak terduga, sekaligus memastikan pertarungan tiga pembalap yang mendebarkan di Abu Dhabi akhir pekan depan.

"Secara keseluruhan, ini hasil yang mengecewakan," ujar Team Principal McLaren, Andrea Stella, kepada Sky Sports F1.

"Kami berpotensi memenangkan balapan dengan Oscar, dia pantas mendapatkannya. Dia tercepat di kualifikasi dan sprint."

"Tentu saja podium tersedia untuk Lando, tetapi kami kehilangan kemenangan dengan Oscar dan kami kehilangan podium dengan Lando.

"Jelas bukan hasil yang kami inginkan. Sesuatu yang akan kami tinjau kembali dengan keputusan yang kami buat saat Safety Car di Lap 7.

"Seperti biasa, kami akan belajar dari balapan dan akan menjadi lebih kuat untuk balapan berikutnya, yang akan menjadi lebih penting."

Stella mengakui McLaren akhirnya membuat keputusan yang salah.

"Itu adalah keputusan untuk tidak masuk pit. Sejujurnya, kami tidak berharap semua orang masuk pit," jelas pembalap Italia itu. "Setelah semua orang masuk pit, itu menjadi hal yang benar untuk dilakukan. Ketika Anda memiliki mobil terdepan, Anda tidak tahu apa yang akan dilakukan mobil lain.

"Lando mungkin akan rugi jika kami memasukkan kedua mobil ke pit dengan sistem double stack, tetapi, pada dasarnya, alasan utamanya adalah tidak berharap semua orang masuk pit.

"Itu adalah sebuah keputusan. Sebenarnya itu bukan keputusan yang tepat."

Menjelaskan kenapa McLaren memberi tahu para pembalap mereka bahwa mereka memiliki "fleksibilitas" dengan strategi, Stella menambahkan: "Fleksibilitas itu terkait dengan Safety Car lain, yang akan menempatkan kami pada posisi yang kuat.

"Untuk semua pembalap lainnya, strategi mereka sudah ditentukan. Bahkan, strategi itu berhasil dengan sangat baik bagi semua pembalap yang berhenti di Lap 7.

"Kami pikir kecepatan mobil memungkinkan kami untuk memperlebar jarak, tetapi, sekali lagi, tidak banyak degradasi ban dan kami tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kecepatan mobil. Bukan hasil yang diinginkan."

McLaren tidak akan mengubah pendekatannya

Piastri mengatakan ia "tidak bisa berkata-kata" melalui radio tim setelah finis kedua, sebelum kemudian mengkritik strategi McLaren dalam wawancara pasca-balapan.

Stella menegaskan McLaren akan tetap membiarkan pembalap mereka balapan di putaran final di Abu Dhabi, meskipun Verstappen kini hanya terpaut 12 poin dari pemimpin klasemen, Norris.

"Pertama-tama, kami memahami kekecewaan Oscar. Dia melakukan segalanya dengan benar akhir pekan ini. Dia cepat, solid, dan konsisten," kata Stella.

"Para pembalap pantas memanfaatkan performa hebat mereka. Dalam hal beradaptasi dengan cara balapan kami, kami hanya ingin selalu membuka opsi bagi kedua pembalap.

"Mereka berdua dalam kondisi untuk memenangkan kejuaraan. Sering kali ada situasi di mana pembalap ketiga memenangkan kejuaraan - saya ingat tahun 2007 dengan Kimi Raikkonen, hal yang sama terjadi pada tahun 2010 dengan Sebastian Vettel.

"Kita harus menghormati Oscar yang memiliki kesempatan untuk menang dan kita akan membiarkan mereka balapan."