Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail

Lando Norris melihat keunggulannya di klasemen pembalap dipangkas menjadi 12 poin setelah F1 GP Qatar 2025.

Kesalahan strategi McLaren membuka pintu untuk Max Verstappen meraih kemenangan ketujuhnya musim ini, menempatkannya sebagai penantang terdekat Norris menuju balapan penentu musim di Grand Prix Abu Dhabi.

Norris ataupun Oscar Piastri tidak ditarik ke pit di bawah Safety Car, sementara pembalap lain melakukannya. Situasi ini membuat McLaren harus melakukan pit-stop di bawah bendera hijau.

Dengan strategi dua pit stop yang diwajibkan, Piastri tidak dapat mengejar Verstappen untuk meraih kemenangan.

Setelah menang di Qatar, Verstappen berkata: "Ini balapan yang luar biasa bagi kami. Kami membuat keputusan yang tepat sebagai tim untuk mengunci di bawah Safety Car. Itu cerdas. Saya sangat senang menang di sini. Kami terus berjuang sampai akhir. Luar biasa!

"Balapan ini sangat kuat di akhir pekan yang agak sulit, tetapi kami memenangkan balapan dan itu penting."

Klasemen F1 2025 - Grand Prix Qatar - Pembalap Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 7 408 2 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 7 396 3 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 7 392 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 2 309 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 0 230 6 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 0 152 7 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 0 150 8 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 0 73 9 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 0 64 10 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 51 11 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 0 49 12 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 48 13 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 0 41 14 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 38 15 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 0 33 16 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 32 17 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 0 32 18 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 22 19 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 0 19 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 0 21 Jack Doohan AUS BWT Alpine F1 Team 0 0

Mercedes tetap di posisi kedua

Tidak banyak perubahan dalam klasemen konstruktor F1 setelah GP Qatar.

Mercedes tetap berada di posisi kedua, di depan Red Bull dan Ferrari. Williams mengukuhkan posisi kelima - mengamankan finis tertinggi mereka sejak 2017.

Aston Martin kembali mengungguli Haas setelah akhir pekan yang mengesankan bagi Fernando Alonso.