Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail

Pembaruan klasemen F1 2025 kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Qatar.

Lando Norris
Lando Norris

Lando Norris melihat keunggulannya di klasemen pembalap dipangkas menjadi 12 poin setelah F1 GP Qatar 2025.

Kesalahan strategi McLaren membuka pintu untuk Max Verstappen meraih kemenangan ketujuhnya musim ini, menempatkannya sebagai penantang terdekat Norris menuju balapan penentu musim di Grand Prix Abu Dhabi.

Norris ataupun Oscar Piastri tidak ditarik ke pit di bawah Safety Car, sementara pembalap lain melakukannya. Situasi ini membuat McLaren harus melakukan pit-stop di bawah bendera hijau.

Dengan strategi dua pit stop yang diwajibkan, Piastri tidak dapat mengejar Verstappen untuk meraih kemenangan.

Setelah menang di Qatar, Verstappen berkata: "Ini balapan yang luar biasa bagi kami. Kami membuat keputusan yang tepat sebagai tim untuk mengunci di bawah Safety Car. Itu cerdas. Saya sangat senang menang di sini. Kami terus berjuang sampai akhir. Luar biasa!

"Balapan ini sangat kuat di akhir pekan yang agak sulit, tetapi kami memenangkan balapan dan itu penting."

Klasemen F1 2025 - Grand Prix Qatar - Pembalap

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team7408
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing7396
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team7392
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2309
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP0230
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0152
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team0150
8Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing073
9Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing064
10Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team051
11Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber049
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team048
13Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team041
14Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team038
15Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing033
16Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team032
17Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team032
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team022
19Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber019
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team00
21Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team00

Mercedes tetap di posisi kedua

Tidak banyak perubahan dalam klasemen konstruktor F1 setelah GP Qatar.

Mercedes tetap berada di posisi kedua, di depan Red Bull dan Ferrari. Williams mengukuhkan posisi kelima - mengamankan finis tertinggi mereka sejak 2017.

Aston Martin kembali mengungguli Haas setelah akhir pekan yang mengesankan bagi Fernando Alonso.

Klasemen F1 2025 - Grand Prix Qatar - Konstruktor

PosPembalapMenangPoin
CMcLaren F1 Team14800
2Mercedes AMG Petronas F1 Team2459
3Oracle Red Bull Racing7426
4Scuderia Ferrari HP0382
5Atlassian Williams Racing0137
6Visa Cash App Racing Bulls F1 Team092
7Aston Martin Aramco F1 Team080
8MoneyGram Haas F1 Team073
9Stake F1 Team Kick Sauber068
10BWT Alpine F1 Team022

Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail
