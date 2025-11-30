Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail
Pembaruan klasemen F1 2025 kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Qatar.
Lando Norris melihat keunggulannya di klasemen pembalap dipangkas menjadi 12 poin setelah F1 GP Qatar 2025.
Kesalahan strategi McLaren membuka pintu untuk Max Verstappen meraih kemenangan ketujuhnya musim ini, menempatkannya sebagai penantang terdekat Norris menuju balapan penentu musim di Grand Prix Abu Dhabi.
Norris ataupun Oscar Piastri tidak ditarik ke pit di bawah Safety Car, sementara pembalap lain melakukannya. Situasi ini membuat McLaren harus melakukan pit-stop di bawah bendera hijau.
Dengan strategi dua pit stop yang diwajibkan, Piastri tidak dapat mengejar Verstappen untuk meraih kemenangan.
Setelah menang di Qatar, Verstappen berkata: "Ini balapan yang luar biasa bagi kami. Kami membuat keputusan yang tepat sebagai tim untuk mengunci di bawah Safety Car. Itu cerdas. Saya sangat senang menang di sini. Kami terus berjuang sampai akhir. Luar biasa!
"Balapan ini sangat kuat di akhir pekan yang agak sulit, tetapi kami memenangkan balapan dan itu penting."
Klasemen F1 2025 - Grand Prix Qatar - Pembalap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|7
|408
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|7
|396
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|7
|392
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|309
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|230
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|152
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|150
|8
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|0
|73
|9
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|0
|64
|10
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|51
|11
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|49
|12
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|48
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|41
|14
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|38
|15
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|0
|33
|16
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|32
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|32
|18
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|19
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
|21
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
Mercedes tetap di posisi kedua
Tidak banyak perubahan dalam klasemen konstruktor F1 setelah GP Qatar.
Mercedes tetap berada di posisi kedua, di depan Red Bull dan Ferrari. Williams mengukuhkan posisi kelima - mengamankan finis tertinggi mereka sejak 2017.
Aston Martin kembali mengungguli Haas setelah akhir pekan yang mengesankan bagi Fernando Alonso.
Klasemen F1 2025 - Grand Prix Qatar - Konstruktor
|Pos
|Pembalap
|Menang
|Poin
|C
|McLaren F1 Team
|14
|800
|2
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|459
|3
|Oracle Red Bull Racing
|7
|426
|4
|Scuderia Ferrari HP
|0
|382
|5
|Atlassian Williams Racing
|0
|137
|6
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|92
|7
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|80
|8
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|73
|9
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|68
|10
|BWT Alpine F1 Team
|0
|22