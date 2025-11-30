Norris Tanggapi Teori Liar Soal Strategi McLaren di GP Qatar

McLaren melepas kemenangan di Qatar dengan tidak menarik kedua pembalap ke pit di bawah Safety Car awal.

Lando Norris dan Oscar Piastri tidak masuk pit di akhir Lap 7, sementara hampir seluruh pembalap melakukannya.

Karena durasi stint ban yang diberlakukan untuk akhir pekan ini, kedua pembalap harus mengejar defisit jarak dari Max Verstappen untuk meraih kemenangan.

Norris akhirnya finis di urutan keempat, membuatnya hanya unggul 12 poin dari Verstappen dengan satu putaran tersisa.

Memberikan pandangannya tentang strategi McLaren di Qatar, Norris mengatakan kepada Sky Sports: “Ini sulit. Kami hanya harus percaya pada tim yang membuat keputusan yang tepat. Ini selalu seperti pertaruhan.

“Kami dulunya berjudi. Sekarang ini keputusan yang salah. Seharusnya kami tidak melakukannya.

“Oscar kehilangan kemenangan dan saya kehilangan P2. Kami tidak tampil baik hari ini, tetapi kami telah melakukan banyak hal baik di semua balapan.

“Kami memenangkan enam balapan konstruktor lalu karena itu. Bukan hari terbaik kami, tetapi begitulah hidup.”

Membantah teori ‘keadilan’

Satu teori menyebutkan McLaren tidak memasukkan kedua pembalap ke pit demi menjaga keadilan.

Seandainya mereka menghentikan kedua mobil di bawah Safety Car, Norris harus mengantre di belakang Piastri, yang berpotensi kehilangan posisi trek.

Sebaliknya, memasukkan hanya satu mobil ke pit bisa dianggap menguntungkan satu pembalap, terutama mengingat persaingan gelar juara yang begitu ketat.

Norris menepis anggapan bahwa keputusan strategi McLaren terkait dengan 'aturan pepaya'.

"Tidak, tidak ada hubungannya dengan itu. Semua orang terus berpikir begitu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan itu," jelasnya.

Red Bull “melakukan pekerjaan lebih baik”

Keunggulan Norris kini hanya 12 poin dari Verstappen menjelang Abu Dhabi akhir pekan depan.

Pembalap Inggris itu tahu bahwa finis di posisi ketiga akan memastikan gelar juara, bahkan jika Verstappen menang.

“Saya pikir mereka sama cepatnya hari ini seperti kemarin. Hanya saja mereka bekerja lebih baik sebagai tim dan membuat keputusan yang tepat,” tambah Norris.

“Tinjau saja – lihat apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik. Saya pikir kami sudah tahu mengapa kami tidak membuat keputusan yang tepat.

"Kami tidak bisa memperbaiki semuanya. Lakukan saja seperti biasa. Lakukan pekerjaan. Saya melakukan pekerjaan saya dan jika kami melakukannya, kami akan baik-baik saja.”