Wolff Anggap Marko "Tak Punya Otak" setelah Menuding Antonelli

Bos Mercedes, Toto Wolff, mengecam Helmut Marko dari Red Bull karena menuduh Kimi Antonelli sengaja membiarkan Lando Norris menyalip di Grand Prix Qatar.

Antonelli melebar di Tikungan 9 pada akhir balapan Minggu malam di Lusail dan memberikan posisi keempat kepada pemimpin klasemen Norris, yang mengklaim dua poin yang bisa menjadi krusial dalam perebutan gelar.

Pembalap McLaren tersebut unggul 12 poin dari Max Verstappen menjelang Grand Prix Abu Dhabi akhir pekan depan, sementara rekan setimnya Oscar Piastri tertinggal 16 poin di tengah persaingan gelar tiga tim yang berlangsung sengit.

Dengan setiap poin krusial di tahap musim ini, Red Bull melontarkan klaim yang cukup liar tentang Antonelli, yang membalap untuk McLaren dengan mesin dari Mercedes.

"Astaga, Helmut. Ini omong kosong total yang membuat saya tercengang bahkan hanya mendengarnya," kata Wolff ketika diberi tahu tentang tuduhan Marko terhadap Antonelli.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami berjuang untuk posisi P2 di kejuaraan, yang penting bagi kami. Kimi berjuang untuk potensi posisi P3 [dalam balapan]. Maksud saya, sebodoh apa Anda sampai mengatakan hal seperti ini?

"Dan itu mengganggu saya, karena saya kesal dengan balapan itu sendiri, bagaimana jalannya. Saya kesal dengan kesalahan di akhir. Saya kesal dengan kesalahan-kesalahan lainnya. Dan kemudian mendengar omong kosong seperti itu membuat saya tercengang."

Wolff sudah berbicara dengan Lambiase

Teknisi Verstappen, Gianpiero Lambiase, juga membuat orang tercengang dengan pernyataannya yang seolah-olah mengisyaratkan Antonelli telah "membiarkan Norris lewat" dalam percakapan radio tim dengan pembalapnya.

Kepala tim Mercedes, Wolff, mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Lambiase untuk menjernihkan suasana terkait komentar yang ia anggap sebagai reaksi atas situasi yang memanas.

"Saya berbicara dengan GP. Saya melihatnya, dan jelas, ia emosional saat itu, karena mereka membutuhkan satu posisi, saya rasa, untuk [membantu] memenangkan kejuaraan. Sekarang mereka membutuhkan lebih banyak," jelas Wolff.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dan saya katakan kepadanya, ia langsung keluar jalur. Ia sempat sedikit bermasalah di tikungan sebelumnya, lalu kecepatannya menurun di tikungan kiri itu, ia menginjak gas dan mengalami momen itu, yang memang bisa terjadi, yang membuatnya kehilangan posisi. Jadi dengan GP, ​​semuanya jelas. Menjernihkan suasana. Ia mengatakan ia tidak melihat situasinya.

"Mengapa kita melakukan ini? Mengapa kita bahkan berpikir untuk ikut campur dalam kejuaraan pembalap? Maksudku, kamu harus benar-benar memeriksa diri sendiri apakah kamu melihat hantu. Aku bilang ke dokter umum kalau ada badai media sosial yang cukup heboh, dan dokter umum bilang, 'Maaf kalau aku yang menyebabkannya.'"