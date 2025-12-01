Wolff Anggap Marko "Tak Punya Otak" setelah Menuding Antonelli

Toto Wolff mengecam Helmut Marko atas tuduhan yang dilontarkannya terhadap Kimi Antonelli.

Wolff leapt to the defence of Antonelli
Wolff leapt to the defence of Antonelli

Bos Mercedes, Toto Wolff, mengecam Helmut Marko dari Red Bull karena menuduh Kimi Antonelli sengaja membiarkan Lando Norris menyalip di Grand Prix Qatar.

Antonelli melebar di Tikungan 9 pada akhir balapan Minggu malam di Lusail dan memberikan posisi keempat kepada pemimpin klasemen Norris, yang mengklaim dua poin yang bisa menjadi krusial dalam perebutan gelar.

Pembalap McLaren tersebut unggul 12 poin dari Max Verstappen menjelang Grand Prix Abu Dhabi akhir pekan depan, sementara rekan setimnya Oscar Piastri tertinggal 16 poin di tengah persaingan gelar tiga tim yang berlangsung sengit.

Dengan setiap poin krusial di tahap musim ini, Red Bull melontarkan klaim yang cukup liar tentang Antonelli, yang membalap untuk McLaren dengan mesin dari Mercedes.

"Astaga, Helmut. Ini omong kosong total yang membuat saya tercengang bahkan hanya mendengarnya," kata Wolff ketika diberi tahu tentang tuduhan Marko terhadap Antonelli.

"Kami berjuang untuk posisi P2 di kejuaraan, yang penting bagi kami. Kimi berjuang untuk potensi posisi P3 [dalam balapan]. Maksud saya, sebodoh apa Anda sampai mengatakan hal seperti ini?

"Dan itu mengganggu saya, karena saya kesal dengan balapan itu sendiri, bagaimana jalannya. Saya kesal dengan kesalahan di akhir. Saya kesal dengan kesalahan-kesalahan lainnya. Dan kemudian mendengar omong kosong seperti itu membuat saya tercengang."

Wolff sudah berbicara dengan Lambiase

Teknisi Verstappen, Gianpiero Lambiase, juga membuat orang tercengang dengan pernyataannya yang seolah-olah mengisyaratkan Antonelli telah "membiarkan Norris lewat" dalam percakapan radio tim dengan pembalapnya.

Kepala tim Mercedes, Wolff, mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Lambiase untuk menjernihkan suasana terkait komentar yang ia anggap sebagai reaksi atas situasi yang memanas.

"Saya berbicara dengan GP. Saya melihatnya, dan jelas, ia emosional saat itu, karena mereka membutuhkan satu posisi, saya rasa, untuk [membantu] memenangkan kejuaraan. Sekarang mereka membutuhkan lebih banyak," jelas Wolff.

"Dan saya katakan kepadanya, ia langsung keluar jalur. Ia sempat sedikit bermasalah di tikungan sebelumnya, lalu kecepatannya menurun di tikungan kiri itu, ia menginjak gas dan mengalami momen itu, yang memang bisa terjadi, yang membuatnya kehilangan posisi. Jadi dengan GP, ​​semuanya jelas. Menjernihkan suasana. Ia mengatakan ia tidak melihat situasinya.

"Mengapa kita melakukan ini? Mengapa kita bahkan berpikir untuk ikut campur dalam kejuaraan pembalap? Maksudku, kamu harus benar-benar memeriksa diri sendiri apakah kamu melihat hantu. Aku bilang ke dokter umum kalau ada badai media sosial yang cukup heboh, dan dokter umum bilang, 'Maaf kalau aku yang menyebabkannya.'"

Wolff Anggap Marko
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

F1 News
Wolff Anggap Marko "Tak Punya Otak" setelah Menuding Antonelli
4m ago
Wolff leapt to the defence of Antonelli
F1 News
Red Bull Picu 'Teori Konspirasi' dengan Menyalahkan Antonelli
1h ago
Antonelli dropped to fifth with the error
F1 News
Norris Tanggapi Teori Liar Soal Strategi McLaren di GP Qatar
20h ago
Lando Norris
F1 News
Piastri "Tak Bisa Berkata-Kata" dengan Blunder Strategi McLaren
21h ago
Piastri is 16 points behind Norris in the title race
F1 News
McLaren Beri Penjelasan setelah Mengakui Kesalahan Strategi
21h ago
McLaren threw away a potential 1-2

More News

F1 Results
Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail
21h ago
Lando Norris
F1 Results
F1 GP Qatar 2025: Verstappen Bawa Pertarungan Gelar ke Abu Dhabi
22h ago
Verstappen celebrates his seventh win of 2025
MotoGP News
Marc Marquez Tegaskan "Kita Butuh Pecco Kembali" di 2026
30/11/25
Marc Marquez, Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Hamilton Diyakini Tidak akan Pensiun di Titik Rendahnya
30/11/25
Lewis Hamilton
MotoGP News
Aprilia Harus Temukan 'Chemistry' untuk Martin di Musim 2026
30/11/25
Jorge Martin speaks with Fabiano Sterlacchini, 2025 MotoGP Grand Prix of the Americas. Credit: Gold and Goose.