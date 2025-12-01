Papaya Rules, Biang Kerok Kesalahan Strategi McLaren di Qatar?

McLaren berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan secara strategis dibandingkan Max Verstappen setelah tidak menarik Oscar Piastri atau Lando Norris pada periode Safety Car awal balapan.

Dengan para rival McLaren memanfaatkan kesempatan pit-stop di bawah Safety Car, Piastri dan Norris terpaksa harus mengejar Verstappen dalam kecepatan balap penuh.

Piastri akhirnya tertinggal delapan detik dari Verstappen di garis finis, sementara Norris hanya mampu finis di posisi keempat.

Usai balapan, pakar F1 Sky Sports Karun Chandhok mempertanyakan apakah Aturan Papaya McLaren pada akhirnya merugikan mereka.

"Saya sungguh yakin hari ini adalah contoh utama di mana McLaren seharusnya finis satu-dua," kata Chandhok.

"Mereka tidak membagi strategi. Penekanan untuk menjaga keseimbangan mungkin, dengan tidak membawa kedua mobil, mereka telah membiarkan Max unggul."

Pundit F1 Sky Sports dan mantan ahli strategi Aston Martin, Bernie Collins, juga menyatakan hal serupa.

"Piastri punya selisih tiga detik dari Verstappen. Dengan keunggulan itu, saya tidak mengerti untuk Oscar Piastri, jika itu mobil tunggal, kenapa tidak masuk pit," ujarnya.

"Untuk Lando Norris, situasinya sedikit lebih sulit. Dia harus mengalami stack-up dengan rekan setimnya, membuka celah, berapa banyak posisi yang akan hilang?

"Jika Anda bertanya tentang Papaya Rules, keraguan untuk stack-up Norris dan menghalanginya untuk mencapai semua yang dia bisa, sungguh menyakitkan.

"Hanya McLaren yang tahu jawaban sebenarnya secara internal. Mereka masih harus banyak belajar."

Piastri and Norris were the only drivers not to pit

Norris membantah klaim Papaya Rules

Norris, yang keunggulan klasemennya telah terpangkas menjadi 12 poin atas Verstappen, dengan tegas menolak anggapan bahwa Papaya Rules McLaren adalah penyebabnya.

"Itu tidak ada hubungannya dengan itu," tegasnya. "Semua orang terus berpikir seperti itu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan itu. Kami bebas balapan."

"Red Bull sama cepatnya hari ini seperti kemarin. Mereka bekerja lebih baik sebagai tim dan membuat keputusan yang tepat. Itu saja."

"Kami akan meninjau semuanya, melihat apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami sudah tahu - kami tidak membuat keputusan yang tepat. Anda tidak bisa membuat semuanya benar, Anda tahu."

Martin Brundle juga tidak setuju dengan rekan-rekannya di Sky Sports F1.

"Saya rasa Papaya Rules tidak merugikan McLaren. Saya pikir mereka salah menafsirkannya," jelasnya. "Mereka pikir mereka akan mendapatkan kesempatan Safety Car nanti, mereka menginginkan fleksibilitas itu."

"Hampir semua pembalap lain melakukan double stack." Andrea menekankan bahwa menurutnya separuh pembalap akan tetap di luar, karena mereka berada tepat di ambang batas – putaran ketujuh adalah titik pertama di mana pit stop masuk akal.

"Mereka salah paham dan melakukannya dengan salah. Itu akan merugikan Lando Norris jika stack-up. Siapa yang tahu apakah mereka bisa memberi umpan kepada mereka?"

"Saya rasa itu tidak ada dalam pikiran mereka. Saya pikir mereka pikir mereka melakukan hal yang benar secara strategis untuk balapan agar fleksibilitas itu tetap terjaga di fase akhir balapan.

"Tapi bannya tidak pecah dan Max Verstappen cukup cepat."