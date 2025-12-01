Memorabilia Valentino Rossi Dilelang untuk Kegiatan UNICEF

Satu set baju balap super-langka dan helm khusus yang dirancang untuk legenda MotoGP, Valentino Rossi, telah terjual dalam lelang UNICEF dengan harga hampir €40.000, atau setara Rp 771 juta Rupiah.

Pebalap Italia ini memulai debutnya di ajang balap motor Grand Prix pada tahun 1996 di kelas 125cc dan mengukir salah satu karier paling gemilang di dunia balap motor selama dua dekade berikutnya.

Valentino Rossi memenangkan total sembilan gelar juara dunia, dengan tujuh di antaranya diraih di MotoGP antara tahun 2001 dan 2009.

Setelah memenangkan 89 balapan di kelas utama, Rossi pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021 untuk menekuni balap mobil GT.

Dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-46 awal tahun ini, Dainese, yang memasok baju balap motor untuk rossi, menciptakan satu set baju balap terbatas untuk Rossi.

Hanya 46 unit kulit Soleluna Vale46, beserta helm AGV-nya, yang dibuat untuk penjualan umum.

Sebagai bagian dari lelang yang diselenggarakan oleh UNICEF Italia, set baju balap dan helm pertama tersebut dilelang untuk menggalang dana bagi program Keselamatan Jalan Raya (Road Safety) organisasi tersebut, yang membantu meminimalkan kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada usia 5-19 tahun.

Baju balap ini unik karena merupakan set pertama yang dibuat, dan Rossi menggunakannya saat sesi latihan di Mugello dengan Yamaha R1.

Acara tersebut berakhir pada Sabtu malam dan berhasil mengumpulkan €38.200 untuk UNICEF. Tapi, itu bukan satu-satunya barang mahal Rossi yang dijual tahun ini.

Mobil balap BMW M4 GT3 yang ia gunakan di 24 Hours of Le Mans pertamanya dilelang oleh RM Sothebys dan terjual jauh di atas perkiraan, yaitu £561.480.

Rossi beraksi di balapan akhir pekan lalu dalam ajang dirt track 100Km of Champions ke-11 yang diadakan di VR46 Ranch miliknya.

Juara dunia MotoGP dua kali dan pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, memenangkan balapan utama, sementara Rossi dan saudara tirinya, Luca Marini, finis di posisi kedua.

Rencana balap Rossi untuk musim 2026 masih belum diketahui saat ini.

Berkompetisi di FIA World Endurance Championship bersama WRT BMW sejak tahun lalu, Rossi tampaknya akan tersingkir dari daftar pembalap untuk tahun 2026.