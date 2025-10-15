Mobil Balap GT3 Valentino Rossi Dilelang dengan Harga Fantastis

Mobil BMW M4 GT3 yang dibawa legenda MotoGP Valentino Rossi menuju beberapa podium dan kemenangan dilelang dengan harga hampir €500.000.

Setelah pensiun dari MotoGP pada akhir 2021 - di mana ia memenangkan 9 gelar Grand Prix, 7 di antaranya di kelas utama - Rossi beralih ke balap mobil sejak 2022

Bergabung dengan WRT untuk berlaga di GT World Challenge Europe pada 2022, Rossi tetap bersama tim Belgia tersebut, sampai akhirnya ia melangkah ke World Endurance Championship pada 2024.

Rumah lelang RM Sothebys kini menawarkan kesempatan untuk membeli BMW pertama yang dikendarai Rossi di 24 Hours of Le Mans dalam lelang mendatang di Munich.

Ditawarkan langsung dari BMW M Motorsport, BMW M4 GT3 2022 pertama kali dikendarai Rossi di WRT pada tahun 2023, saat ia berkompetisi di GT World Challenge Europe, serta Road to Le Mans (yang dimenangkannya), selain dipakai berkompetisi di WEC musim 2024, Spa 24 Hours 2024, dan Bathurst 12 Hours 2025.

Mobil tersebut meraih podium di GTWCE di Brands Hatch dan Zandvoort, serta kemenangan di Misano pada tahun 2023.

Di WEC 2024, mobil tersebut berada di posisi keempat saat debut Rossi di Qatar, kedua di Imola, dan ketiga di Fuji. Mobil tersebut tidak berhasil finis di Le Mans pertamanya.

Balapan terakhirnya adalah pada bulan Februari tahun ini di Bathurst 12 Hours, di mana Rossi - bersama Maxime Martin dan Raffele Marciello - berada di posisi kedua.

Unit yang dilelang saat ini merupakan mobil kondisi akhir balapan dari Bathurst, yang menampilkan livery khusus.

Mobil tersebut - dihiasi dengan 46 kuning ikonik Rossi - telah diberikan pernis bening matte agar mesin tetap seperti aslinya saat menyelesaikan Bathurst 12 Hours.

Sasisnya telah ditandatangani oleh Walter Maurer, yang mengaplikasikan pernis khusus tersebut pada bodinya.

Bersaing dalam total 27 balapan, sasis 22-046 akan dilelang pada 18 Oktober dan diperkirakan akan terjual antara €435.000 dan €485.000.