Ai Ogura Percaya Diri untuk Comeback di Phillip Island

Ai Ogura

Rookie Trackhouse MotoGP Ai Ogura mengatakan "situasi cedera tangannya jauh lebih baik" dan berharap bisa kembali beraksi di Grand Prix Australia akhir pekan ini.

Pembalap Jepang itu mengalami kecelakaan cepat di Grand Prix San Marino yang membuatnya merasakan sakit di tangannya.

Ia mengundurkan diri dari Grand Prix Jepang dan kembali melakukannya di Grand Prix Indonesia.

Setelah dua minggu pemulihan, Ogura yakin kondisinya kini hampir 100% dan dapat menyelesaikan akhir pekan di Phillip Island.

"Saya rasa saya bisa balapan di Australia," ujarnya. "Cedera tangan saya sudah jauh lebih baik dan saya benar-benar merasa kondisinya sudah mendekati 100%.

"Semoga saja saya bisa melewati pemeriksaan medis pada hari Kamis dan bisa memulai akhir pekan seperti biasa mulai Jumat."

"Phillip Island adalah trek yang oke untuk saya - treknya cukup cepat dan saya rasa Anda butuh waktu di trek dan pengalaman di motor MotoGP sampai Anda bisa tampil baik.

"Ini juga akan menjadi balapan comeback, jadi saya ingin santai dan tidak terburu-buru - saya hanya ingin merasa nyaman di atas motor.

"Kita lihat saja nanti, tapi saya tidak sabar untuk kembali bekerja dengan tim dan kembali mengendarai motor."

Dengan Ogura kembali di Phillip Island, Aprilia akan kembali menurunkan empat pembalap setelah hanya menurunkan separuhnya di Mandalika setelah juara dunia 2024 Jorge Martin juga absen karena cedera.

Aprilia menyiapkan Lorenzo Savadori sebagai pengganti Martin di Australia, sementara Marco Bezzecchi tidak mengalami cedera parah meski terlibat dalam kecelakaan parah dengan Marc Marquez di Indonesia pada lap pembuka.

Trackhouse meraih hasil 10 besar di Phillip Island tahun lalu bersama Raul Fernandez, yang membalap tanpa sayap dengan Aprilia-nya.

“Phillip Island adalah sirkuit di mana semua orang memimpikan hasil yang baik karena treknya sangat berbeda dengan trek lain yang kami gunakan,” kata Fernandez.

“Saya menantikan putaran berikutnya, terutama di sini dan tentu saja, saya sangat termotivasi setelah hasil yang kami dapatkan di Mandalika.

“Penting untuk menjalani dua putaran yang sangat kuat sekarang sebelum kembali ke Eropa.

“Oleh karena itu, kami harus tenang, mencoba menemukan jalan kami, bersikap positif dan rileks untuk mengeluarkan potensi terbaik kami.

“Jika kami bisa mendapatkan hasil yang serupa dengan Mandalika, saya akan sangat senang, tetapi yang terpenting, kami harus memberikan 100% kemampuan kami.”