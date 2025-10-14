Penjelasan di Balik Tarik Ulur Kontrak Baru Russell di Mercedes

George Russell diyakini akan menandatangani kontrak baru dengan Mercedes, tetapi negosiasi telah berlangsung lebih lama dari yang diantisipasi, memicu berbagai spekulasi tentang masa depan pembalap 27 tahun asal Inggris itu.

Pembicaraan mengenai masa depan Russell dan Kimi Antonelli tampaknya tertunda di tengah upaya Mercedes untuk mendapatkan Max Verstappen, yang pada akhir Juli mengumumkan bahwa ia akan bertahan di Red Bull setidaknya hingga akhir 2026.

Team Principal Mercedes, Toto Wolff, telah mengonfirmasi bahwa Russell dan Antonelli akan dipertahankan untuk musim depan, tapi kontrak baru belum diumumkan secara resmi.

Durasi kontrak baru Russell tampaknya menjadi poin krusial terbesar, menurut reporter F1.com, Lawrence Barretto.

“Dia 99,99% yakin akan berada di grid tahun depan – dan 99,99% akan bersama Mercedes bersama Kimi Antonelli dalam line-up pembalap yang tidak berubah, tetapi negosiasinya telah berlarut-larut,” tulis Barretto.

“Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, intinya adalah bahwa dalam beberapa fase awal tahun ini, Juara Dunia empat kali Max Verstappen bisa saja tersedia paling cepat tahun depan – dan itu membuat Mercedes sangat waspada.

“Sampai saat itu, Russell – yang mengawali tahun dengan baik dengan tiga podium di empat balapan pertama – berada dalam kondisi yang sangat baik untuk mengamankan kontrak multi-tahun, memperpanjang masa bakti yang dimulai pada tahun 2022 dan hubungan yang dimulai pada tahun 2017 ketika ia bergabung dengan program junior Silver Arrows.

"Ketersediaan Verstappen yang potensial menghalangi hal itu, tetapi ketika pembalap Red Bull itu mengonfirmasi bahwa ia akan bertahan hingga 2026, tidak diragukan lagi Russell pada akhirnya akan bertahan di Mercedes untuk musim depan – tetapi kontrak yang akan ditandatanganinya masih belum jelas.

"Dengan Verstappen yang dikontrak Red Bull hingga 2028 tetapi masih berpotensi tersedia sebelum itu, mungkin dapat dimengerti bahwa Mercedes tidak ingin mengamankan kedua kursi mereka untuk waktu yang lama – yang tentu saja akan membuat Russell frustrasi."

Russell dalam posisi sulit

Barretto menambahkan bahwa Russell, yang meraih kemenangan keduanya di musim 2025 di Grand Prix Singapura, berada dalam "posisi sulit" saat ia berusaha menyelesaikan masa depannya bersama Mercedes.

“Meskipun Russell juga tidak melakukan kesalahan apa pun dan tidak kalah dari Verstappen untuk tahun 2026, faktanya ada kemungkinan nyata hal itu bisa terjadi di masa depan – sehingga ia memiliki batasan durasi kontrak yang bisa disepakati, meskipun performanya saat ini sedang sensasional,” lanjut Barretto.

“Tidak diragukan lagi ini adalah posisi yang sulit, tetapi, seperti yang dibuktikan oleh apa yang terjadi dengan Sainz dan Ferrari, hal-hal seperti ini memang terjadi.

“Hal positif bagi Russell adalah ia membalap di level yang sangat tinggi dan merupakan salah satu dari tiga pembalap teratas di dunia saat ini dalam hal performanya.”

"Setelah kesepakatannya dengan Mercedes selesai dan diumumkan, ia dapat fokus untuk melanjutkan performa gemilangnya dan memberi Silver Arrows alasan kuat untuk mempertahankannya.

"Dan jika mereka memutuskan untuk tidak mempertahankannya meskipun performanya seperti itu, ia tidak akan kekurangan tawaran dari tim lain di grid untuk tahun 2027, ketika pasar pembalap diperkirakan akan kembali bergairah."

Wolff mengatakan kepada Sky Sports F1 di Singapura bahwa kesepakatan baru untuk Russell "sangat dekat".

"Dia sangat tangguh tahun ini. Saya belum melihat kesalahan. Ada beberapa akhir pekan di mana dia sendiri berkata, 'Saya seharusnya bisa berbuat lebih banyak, dan itu bukan balapan yang bagus'," ungkap Wolff.

"Tapi ini terjadi pada pembalap mana pun. Anda bisa lihat ketika semuanya menyatu, mobil berada di ruang yang sempurna, dan pembalap berada di atas segalanya, itu menjadi formula yang dominan, dan itulah yang telah kita lihat di sini.

"Dari segi kontrak, hal-hal baik membutuhkan waktu, ini tentang detail, dan ini bukan tentang topik-topik besar."