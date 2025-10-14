RESMI: LCR Umumkan Diogo Moreira untuk Musim MotoGP 2026

LCR Honda akhirnya mengumumkan bintang Moto2, Diogo Moreira, sebagai pembalap baru mereka untuk musim MotoGP 2026, melengkapi grid tahun depan.

Moreira telah mencuri perhatian di kategori junior dalam beberapa tahun terakhir dan telah dirumorkan untuk naik ke MotoGP selama beberapa waktu.

Pada musim panas, Moreira dikaitkan dengan Honda dan Yamaha dan diketahui telah menerima tawaran dari keduanya: satu untuk bergabung dengan LCR, menggantikan Somkiat Chantra, dan satu lagi dari Pramac untuk bergabung dengan juara dunia dua kali, Toprak Razgatlioglu.

Tapi setelah jeda musim panas, beredar laporan bahwa Moreira telah memilih Honda sebagai tujuannya untuk debut MotoGP tahun depan.

Jalan untuk Moreira semakin terbuka lebar setelah Chantra dipastikan pindah ke World Superbike jelang akhir pekan Grand Prix Indonesia, yang berarti pengumuman cuma soal waktu saja.

Article continues below ADVERTISEMENT

Konfirmasi itu akhirnya tiba, dengan LCR dan Honda mengumumkan perekrutan Moreira untuk musim depan.

Moreira, dalam siaran pers dari LCR, dikabarkan telah menandatangani kontrak multi-tahun - yang diperkirakan akan berdurasi tiga musim.

“Bergabung dengan Kejuaraan Dunia MotoGP bersama Honda LCR adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” ujarnya.

“Saya ingin berterima kasih kepada Honda dan tim atas kepercayaan mereka kepada saya dan memberi saya kesempatan luar biasa ini.

“Saya bersemangat untuk belajar, berkembang, dan berjuang meraih hasil yang gemilang di level tertinggi balap motor.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Bos tim LCR, Lucio Cecchinello, menambahkan: “Kami sangat senang mengumumkan kedatangan Diogo Moreira ke tim kami.

“Tidak diragukan lagi, Diogo memiliki semua kualitas untuk menjadi salah satu pembalap terhebat di MotoGP.

“Ia memiliki bakat yang tak terbantahkan, hasrat yang mendalam untuk balapan, dan telah membuktikan kecepatannya di semua jenis motor dan disiplin.

“Atas nama seluruh Tim LCR, saya menyampaikan sambutan hangat kepada Diogo dan berterima kasih kepada Honda HRC atas kepercayaannya terhadap proyek menarik ini untuk tahun 2026.”

Moreira kini menjadi pembalap Honda kedua yang dikonfirmasi untuk era baru 850cc, setelah Johann Zarco menandatangani kontrak dua tahun untuk tetap bersama LCR hingga akhir 2027.

Article continues below ADVERTISEMENT

Naiknya Moreira ke MotoGP juga hadir di waktu yang tepat, di mana ia akan memiliki balapan kandang di Ayrton Senna Circuit, Goiana.

Moreira, yang memenangi Grand Prix Moto2 Indonesia di Mandalika, kini berjarak hanya sembilan poin dari pemimpin klasemen Manu Gonzales yang didiskualifikasi dari balapan karena pelanggaran teknis.