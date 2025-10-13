Prospek Suram Seputar Masa Depan Tsunoda di Red Bull Dibagikan

Pembalap dan pakar Sam Bird mengklaim "hanya masalah waktu" sebelum Yuki Tsunoda kehilangan kursi F1 Red Bull-nya.

Setelah menikmati akhir pekan yang mengesankan di Baku dengan mencetak hasil kualifikasi dan balapan terbaiknya untuk Red Bull, Yuki Tsunoda kembali menghadapi akhir pekan yang sulit di Grand Prix Singapura dan hanya mampu finis di posisi ke-12 setelah tereliminasi di Q2.

Tsunoda juga dioverlap oleh rekan setimnya di Red Bull, Max Verstappen, yang finis di posisi kedua.

Rumor seputar masa depan Tsunoda terus menguat, dengan pembalap Jepang tersebut diperkirakan akan digantikan di Red Bull oleh rookie Racing Bulls, Isack Hadjar, pada tahun 2026.

Dengan pembalap junior Red Bull, Arvid Lindblad, juga digadang-gadang untuk promosi ke F1 di Racing Bulls, Tsunoda diperkirakan akan bersaing ketat dengan Liam Lawson untuk memperebutkan satu-satunya kursi tersisa di tim saudara Red Bull tersebut.

Pembalap dan pundit F1 Sam Bird percaya bahwa ini “hanya masalah waktu, bukan apakah” Tsunoda akan kehilangan kursinya.

"Dia dioverlap oleh rekan setimnya dan para pembalap terdepan. Hanya masalah waktu sebelum dia mengosongkan kursi itu; hanya masalah waktu, bukan apakah," kata Bird kepada podcast BBC Chequered Flag.

"Apakah itu akan terjadi sebelum akhir musim ini? Apakah mereka akan memberi seseorang seperti Isack Hadjar kesempatan dan berkata, 'Lihat, kamu punya enam balapan sekarang dengan tim besar'?

"Tidak ada tekanan, bersiaplah, pelajari tentang teknisi Anda, pelajari cara mereka bekerja, pelajari cara menangani mobil Max Verstappen yang akan kami bangun untuk Anda di masa mendatang karena kami tidak akan membangunkan Anda sebuah mobil, kami akan membangunkan Max Verstappen sebuah mobil, dan lihat apakah Anda bisa mempertahankannya."

Targetnya "jelas" untuk Yuki Tsunoda

Tsunoda menekankan bahwa ia tahu persis apa yang harus ia lakukan untuk mempertahankan posisinya di Red Bull.

“Saya tidak berbicara dengan Helmut, atau siapa pun dari Red Bull, setelah Baku, tetapi bagi saya targetnya jelas. Hal yang harus saya lakukan cukup jelas,” kata Tsunoda di Singapura.

“Saya telah menunjukkan hal-hal itu dalam satu balapan sejauh ini, setidaknya dalam satu balapan yang bagus dengan P6.

“Tetapi begitu saya datang ke sini untuk paruh kedua musim ini, saya pikir performa Q3 sudah ada dan poinnya juga ada.

“Ini menuju ke arah yang benar. Setidaknya saya menunjukkan bahwa saya mampu meningkatkan diri dibandingkan dengan paruh pertama musim ini.”

Tsunoda juga memuji kepala tim Red Bull yang baru, Laurent Mekies, atas bantuannya dalam kemajuan.

“Laurent telah membantu saya dalam banyak hal. Pengaturan yang saya coba dua balapan lalu, misalnya, adalah pengaturan yang saya gunakan hampir di setiap balapan di VCARB,” jelasnya.

“Saya agak lupa tentang hal-hal ini, juga pengaturan spesifik itu, karena saya pikir itu standar di tim sebelumnya.

“Ketika saya bergabung dengan tim ini, cara mereka mengatur mobil dan hal-hal seperti itu berbeda.”

Tsunoda menambahkan: “Laurent memberi tahu tim teknik, ‘Oke, Yuki melakukan hal-hal semacam ini untuk meningkatkan performa pada salah satu gardan atau untuk memacunya di tikungan tertentu’.

“Ketika saya mencoba hal-hal itu di mobil Red Bull, ternyata masih berfungsi. Perasaan yang saya dapatkan dari mobil itu jauh lebih familiar sekarang, lebih seperti yang dulu saya rasakan. Tanpa ide-ide Laurent, saya tidak akan bisa menciptakannya sendiri. Itulah yang saya hargai.

“Juga dari sisi hubungan, selalu sangat baik. Itu benar-benar seperti yang dulu saya rasakan di VCARB. Rasanya persis sama, hanya logo tim yang berbeda sekarang ketika saya berbicara dengannya!”