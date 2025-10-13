EKSKLUSIF: Bottas Menantikan Pertarungan dengan Perez di Cadillac

Valtteri Bottas dan Sergio Perez akan berpasangan untuk menjadi rekan satu tim di tim F1 Cadillac pada musim debut tim Amerika tersebut pada tahun 2026.

Bottas yang berusia 36 tahun memenangkan 10 balapan dan meraih 20 pole position untuk Mercedes sebagai rekan setim Lewis Hamilton dari tahun 2017-2021, dan membantu tim Silver Arrows meraih lima gelar juara konstruktor berturut-turut.

Perez, 35 tahun, telah memenangkan enam Grand Prix, lima untuk Red Bull dan satu untuk Racing Point. Pembalap Meksiko tersebut berkontribusi pada kesuksesan Red Bull meraih gelar juara konstruktor pada tahun 2022 dan 2023 sebelum kehilangan kursinya di akhir tahun 2024.

Baik Bottas maupun Perez akan kembali ke F1 tahun depan setelah menghabiskan tahun 2025 tanpa balapan.

“Saya rasa dia sama bersemangatnya dengan saya, dia menantikannya,” ujar Bottas kepada Crash.net dalam sebuah wawancara eksklusif.

“Dia menjalani tahun yang berbeda. Saya rasa dia jelas lebih jarang bepergian daripada saya. Ada waktu berkualitas bersama keluarga, yang terkadang bisa menyenangkan, sedikit menyegarkan diri. Tapi dia menantikannya.

“Saya rasa kami bisa bekerja sama dengan sangat baik. Saya rasa kami akan menjadi tim yang bagus. Dan sebagai pasangan pembalap, saya rasa kami bisa benar-benar mengutamakan tim, yang memang dibutuhkan tim untuk tahun-tahun mendatang.”

Meski jadi rival di tengah persaingan gelar juara dunia 2021 yang sangat sengit, Bottas mengatakan ia selalu menjaga hubungan baik dengan Perez.

“Dia selalu baik. Dia selalu baik kepada saya. Saya selalu menghormatinya. Dia hebat,” jelas Bottas.

“Dia tampak seperti orang yang mudah diajak bekerja sama, dan saya juga mudah diajak bekerja sama. Jadi, seharusnya semuanya baik-baik saja.”

Prioritas Valtteri Bottas

Keputusan Cadillac untuk merekrut dua pembalap yang sangat berpengalaman telah memicu banyak intrik, dengan banyak yang bersemangat untuk melihat bagaimana Bottas dan Perez akan berlaga di waktu yang sama.

Persaingan ketat antar-tim diperkirakan akan terjadi, tetapi Bottas menekankan bahwa fokusnya perlu diarahkan pada kerja sama untuk memajukan Cadillac.

“Saya pikir hal utama bagi kami adalah bekerja sama dan benar-benar memajukan tim, bukan membuang-buang waktu untuk bersaing satu sama lain,” tegasnya.

“Saya pikir itu perlu menjadi prioritas dan kami berdua memahami hal itu. Tapi sekali lagi, mari kita berharap kita bisa bersaing secara ketat. Itu selalu membantu kami berdua untuk berkembang dan melangkah lebih jauh. Itu akan menyenangkan.”