Norris Dianggap Membungkam Kritik dengan Manuver ke Piastri

Mantan Steward F1 Johnny Herbert meyakini manuvernya ke Oscar Piastri di Grand Prix Singapura membuktikan Lando Norris sudah "cukup tangguh".

Norris menyalip Piastri di Tikungan 3 setelah bersenggolan dengan Max Verstappen di Singapura akhir pekan lalu.

Meskipun Norris mengalami kerusakan ringan pada sayap depan, ia berhasil melanjutkan balapan dan tetap di depan rekan setimnya di F1.

Akhir pekan Singapura sangat krusial bagi Norris, yang bangkit dari kualifikasi yang buruk untuk mengalahkan rekan setimnya.

Saat ini, Piastri dan Norris hanya terpaut 22 poin di puncak klasemen pembalap F1 dengan enam putaran tersisa.

Kemampuan balap Norris, khususnya pada lap pembuka, telah dikritik sejak McLaren kembali ke barisan depan pada tahun 2023.

Norris barged into Piastri at Turn 3

Herbert yakin Norris kini telah menunjukkan agresivitasnya untuk menghadapi Piastri dalam pertarungan sengit setelah pertarungan mereka di Singapura.

“Untuk menang dan menempatkan diri dalam situasi untuk memenangkan kejuaraan, terkadang Anda harus tangguh,” ujar Herbert kepada Betting Lounge.

“Lando pernah dikritik di masa lalu karena mungkin kurang tangguh. Itu balapan yang bagus. Sejujurnya, orang yang menempatkan dirinya dalam posisi itu adalah Piastri sendiri, karena ia mendekati Max yang membuatnya sedikit melebar, dan ia kehilangan sedikit momentum, yang memungkinkan Lando untuk masuk ke sisi dalam tetapi kemudian berbelok ke sisi luar dan di sisi dalam tikungan ketiga.

“Oke, mereka bersenggolan, dia sedikit goyah; dia juga bersenggolan dengan Max. Tapi itulah intinya, itulah yang ingin saya lihat, dan saya pikir itulah yang ingin dilihat fans.

"Persis seperti yang saya harapkan dari seorang pembalap sekaliber Oscar, Lando, dan Max. Tapi ketika dia tiba-tiba muncul di radio dan berkata, yah, itu bukan urusan tim, dan pada dasarnya mengembalikan tempat saya, itu aneh.

"Mereka menggunakan Papaya Rules untuk mencoba menguntungkan diri mereka sendiri. Saya sangat senang Steward balapan tidak terlibat, dan tim tidak terlibat.

"Itu benar bagi Lando dan salah bagi Piastri untuk begitu tegang tentang hal itu pada saat itu dan kemudian kesal dengan situasi tersebut di kemudian hari."

Norris telah “meningkatkan levelnya”

Sejak Norris gagal finis di Zandvoort, ia telah mengalahkan Piastri dalam tiga akhir pekan berturut-turut.

Norris finis di depan Piastri di Monza, tetapi membutuhkan McLaren untuk turun tangan setelah pit stop yang lambat.

Akhir pekan Piastri yang buruk di Baku memungkinkan Norris meraih enam poin kembali di klasemen.

Di Singapura, Norris bangkit dari kualifikasi yang buruk dengan Lap 1 yang gemilang.

Herbert bersikeras momentum kini berpihak pada Norris, karena "lebih mudah menjadi seorang pengejar" dalam perebutan gelar.

"Lando adalah seorang pengejar dan jauh lebih mudah menjadi seorang pengejar daripada seseorang yang berusaha bertahan. Sisi itu akan menantang," jelas Herbert.

"Anda memang merasa dia telah meningkatkan permainannya. Ada pergeseran ke arah itu. Lando tampaknya telah berkembang sedikit lebih pesat dibandingkan dengan Oscar."