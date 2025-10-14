Sainz Akui Potensi Mesin 2026 Mercedes Jadi Alasan Pilih Williams

Carlos Sainz yakin Mercedes akan memiliki mesin yang kompetitif untuk regulasi baru F1 pada tahun 2026.

Formula 1 masih akan mempertahankan Power Unit hybrid untuk musim 2026, namun dibuat lebih sederhana dengan MGU-H dihapus, meninggalkan MGU-K sebagai bentuk elektrifikasi mobil, dan juga distribusi tenaga yang hampir 50:50 antara mesin pembakaran internal dan elektrifikasi.

Mesin-mesin ini akan menggunakan bahan bakar berkelanjutan, dan perubahan drastis ini akan menyebabkan pergeseran besar dalam peta kekuatan grid, yang akan sangat bergantung pada seberapa kuat Power Unit mereka.

Oleh karena itu, rumor terbaru di paddock menunjukkan Mercedes dapat memulai tahun 2026 dengan mesin terbaik.

Dalam sebuah wawancara di El Partidazo de COPE, Sainz mengakui bahwa mesin Mercedes adalah faktor kunci dalam keputusannya untuk gabung Williams tahun ini.

"Ya, saya sangat yakin dengan mesin Mercedes," ujarnya. "Itu sebenarnya salah satu alasan utama saya memilih Williams untuk perubahan regulasi baru ini. Saya tahu kami akan menggunakan unit tenaga Mercedes, dan semua yang saya dengar tentangnya positif, dan masih positif."

Selain tim pabrikan mereka sendiri dan Williams, Mercedes juga akan memasok mesin untuk McLaren dan Alpine.

Dengan empat tim yang menjalankannya, Sainz menekankan pentingnya Williams untuk menyediakan sasis yang kuat.

Pembalap Spanyol itu juga tidak ingin mengesampingkan Aston Martin, yang akan menggunakan mesin Honda, dan Ferrari.

“Tapi tentu saja, kita tidak boleh lupa bahwa Mercedes akan memiliki mesin Mercedes, McLaren akan memilikinya, Alpine akan memilikinya, dan begitu pula Williams,” tambahnya.

“Itu sudah empat tim, delapan mobil, dengan mesin yang sama, dan dua dari tim tersebut, terutama McLaren, lebih unggul saat ini.

“Jadi, sebagus apa pun mesinnya, Anda tetap perlu memperbaiki sasisnya. Dan tentu saja, Aston Martin dengan Honda akan kompetitif, dan Ferrari akan selalu ada. Ferrari selalu bersaing.”

Mesin 2026 “masih tanda tanya”

Bos Williams, James Vowles, merupakan bagian penting dari Mercedes selama dominasi mereka di awal era V6 hybrid.

Mercedes mengawali tahun 2014 dengan mesin yang dominan, menjadi kunci kesuksesan mereka, sementara Williams juga diuntungkan dengan finis ketiga di klasemen konstruktor 2014 dan 2015.

James Vowles, Williams © XPB Images

Vowles mengakui bahwa belum ada yang benar-benar tahu apakah Mercedes unggul dari para pesaingnya.

“Ini pembicaraan yang menarik di paddock karena tidak ada yang tahu. Itulah fakta di baliknya,” jelas Vowles.

“Tidak semua produsen [unit daya] berkumpul dengan beberapa kartu, keunggulan tertinggi, dan berkata, Oke, saya di sini untuk tenaga, saya di sini untuk kelistrikan, saya di sini untuk bobot, saya di sini untuk efisiensi pendinginan.

“Mercedes selalu berhasil dengan perubahan regulasi, karena mereka selalu terdepan, mereka berinvestasi lebih awal. Tidak diragukan lagi. Namun kenyataannya adalah kita tidak tahu apa yang dimiliki Ferrari, atau apa yang dimiliki Honda.

“Ini benar-benar belum diketahui saat ini. Jadi, saya sangat senang dengan pekerjaan yang kami katakan telah mereka lakukan dalam persiapan dan pengembangan mereka, tetapi sampai lampu padam di Australia, tidak ada yang tahu.”