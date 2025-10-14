Sainz Akui Potensi Mesin 2026 Mercedes Jadi Alasan Pilih Williams

“Itu sebenarnya salah satu alasan utama saya memilih Williams untuk perubahan regulasi baru ini.”

Carlos Sainz
Carlos Sainz

Carlos Sainz yakin Mercedes akan memiliki mesin yang kompetitif untuk regulasi baru F1 pada tahun 2026.

Formula 1 masih akan mempertahankan Power Unit hybrid untuk musim 2026, namun dibuat lebih sederhana dengan MGU-H dihapus, meninggalkan MGU-K sebagai bentuk elektrifikasi mobil, dan juga distribusi tenaga yang hampir 50:50 antara mesin pembakaran internal dan elektrifikasi.

Mesin-mesin ini akan menggunakan bahan bakar berkelanjutan, dan perubahan drastis ini akan menyebabkan pergeseran besar dalam peta kekuatan grid, yang akan sangat bergantung pada seberapa kuat Power Unit mereka.

Oleh karena itu, rumor terbaru di paddock menunjukkan Mercedes dapat memulai tahun 2026 dengan mesin terbaik.

Dalam sebuah wawancara di El Partidazo de COPE, Sainz mengakui bahwa mesin Mercedes adalah faktor kunci dalam keputusannya untuk gabung Williams tahun ini.

"Ya, saya sangat yakin dengan mesin Mercedes," ujarnya. "Itu sebenarnya salah satu alasan utama saya memilih Williams untuk perubahan regulasi baru ini. Saya tahu kami akan menggunakan unit tenaga Mercedes, dan semua yang saya dengar tentangnya positif, dan masih positif."

Selain tim pabrikan mereka sendiri dan Williams, Mercedes juga akan memasok mesin untuk McLaren dan Alpine.

Dengan empat tim yang menjalankannya, Sainz menekankan pentingnya Williams untuk menyediakan sasis yang kuat.

Pembalap Spanyol itu juga tidak ingin mengesampingkan Aston Martin, yang akan menggunakan mesin Honda, dan Ferrari.

“Tapi tentu saja, kita tidak boleh lupa bahwa Mercedes akan memiliki mesin Mercedes, McLaren akan memilikinya, Alpine akan memilikinya, dan begitu pula Williams,” tambahnya.

“Itu sudah empat tim, delapan mobil, dengan mesin yang sama, dan dua dari tim tersebut, terutama McLaren, lebih unggul saat ini.

“Jadi, sebagus apa pun mesinnya, Anda tetap perlu memperbaiki sasisnya. Dan tentu saja, Aston Martin dengan Honda akan kompetitif, dan Ferrari akan selalu ada. Ferrari selalu bersaing.”

Mesin 2026 “masih tanda tanya”

Bos Williams, James Vowles, merupakan bagian penting dari Mercedes selama dominasi mereka di awal era V6 hybrid.

Mercedes mengawali tahun 2014 dengan mesin yang dominan, menjadi kunci kesuksesan mereka, sementara Williams juga diuntungkan dengan finis ketiga di klasemen konstruktor 2014 dan 2015.

James Vowles, Williams
James Vowles, Williams
© XPB Images

Vowles mengakui bahwa belum ada yang benar-benar tahu apakah Mercedes unggul dari para pesaingnya.

“Ini pembicaraan yang menarik di paddock karena tidak ada yang tahu. Itulah fakta di baliknya,” jelas Vowles.

“Tidak semua produsen [unit daya] berkumpul dengan beberapa kartu, keunggulan tertinggi, dan berkata, Oke, saya di sini untuk tenaga, saya di sini untuk kelistrikan, saya di sini untuk bobot, saya di sini untuk efisiensi pendinginan.

“Mercedes selalu berhasil dengan perubahan regulasi, karena mereka selalu terdepan, mereka berinvestasi lebih awal. Tidak diragukan lagi. Namun kenyataannya adalah kita tidak tahu apa yang dimiliki Ferrari, atau apa yang dimiliki Honda.

“Ini benar-benar belum diketahui saat ini. Jadi, saya sangat senang dengan pekerjaan yang kami katakan telah mereka lakukan dalam persiapan dan pengembangan mereka, tetapi sampai lampu padam di Australia, tidak ada yang tahu.”

Sainz Akui Potensi Mesin 2026 Mercedes Jadi Alasan Pilih Williams
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bagnaia "Tidak Mengenali Dirinya Sendiri" di Tengah Kesulitan 2025
54m ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
F1 News
Charles Leclerc Jadi Target Jangka Panjang Tim Terbaru F1
2h ago
Leclerc has made it clear he wants to win titles with Ferrari
WSBK News
Sadar Peluang Gelar Sangat Tipis, Bulega Tidak Mau Menyerah
2h ago
Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Ai Ogura Percaya Diri untuk Comeback di Phillip Island
3h ago
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Aprilia Umumkan Pengganti Jorge Martin untuk GP Australia
5h ago
Lorenzo Savadori, Aprilia Factory Racing, 2025 German MotoGP

More News

MotoGP News
RESMI: LCR Umumkan Diogo Moreira untuk Musim MotoGP 2026
6h ago
Diogo Moreira, Italtrans Racing, 2025 Indonesian Moto2
F1 News
Sainz Akui Potensi Mesin 2026 Mercedes Jadi Alasan Pilih Williams
7h ago
Carlos Sainz
MotoGP News
Honda Tidak Lagi Butuh 'Gaya Marc Marquez' untuk Kompetitif
7h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Repsol Dirumorkan Kembali ke Paddock MotoGP dengan Peran Baru
8h ago
Marc Marquez, Repsol Honda, 2023 Misano MotoGP test
F1 News
Penjelasan di Balik Tarik Ulur Kontrak Baru Russell di Mercedes
8h ago
Russell claimed his second win of 2025 in Singapore