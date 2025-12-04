Maverick Vinales Akui Sempat Berpikir Pensiun Dini dari MotoGP

Maverick Vinales memulai debut MotoGP bersama Suzuki pada tahun 2015, setelah hanya berkompetisi dalam satu musim Moto2 tahun sebelumnya.

Konsisten finis 10 besar dengan GSX-RR yang masih baru membuka jalan untuk mengejar podium dan kemenangan perdananya di Grand Prix Inggris 2016. Selanjutnya, ia direkrut Yamaha untuk menggantikan Jorge Lorenzo yang pindah ke Ducati pada tahun 2017.

Awal karier Vinales di Yamaha berjalan baik, dengan memenangkan tiga dari lima balapan pertama, sebelum performanya menurun seiring dengan kesulitan yang dialami YZR-M1 dengan ban Michelin.

Musim 2018 dimulai dengan buruk bagi Vinales, yang hanya meraih satu podium dalam tujuh putaran pertama dan baru menang lagi di Grand Prix Australia di penghujung musim.

Berbicara di podcast Duralavita bersama Lorenzo, Vinales mengungkapkan bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk pensiun pada tahun 2018.

"Ya, pada tahun 2018," tanyanya apakah ia pernah mempertimbangkan untuk pensiun.

"Saya datang dari tahun di mana semuanya berjalan baik, lalu, tiba-tiba, semuanya berakhir buruk. Saya kehilangan motivasi lagi."

Memburu kemenangan dengan empat brand berbeda

Hubungan Vinales dengan Yamaha memburuk pada tahun 2021, setelah pembalap Spanyol itu memutuskan kontrak dua tahunnya lebih awal.

Namun, dia angkat kaki dari pabrikan Jepang itu jauh lebih awal setelah mencoba merusak mesin M1-nya di Grand Prix Styria.

Ia bergabung dengan Aprilia hingga akhir tahun 2021, sebelum bergabung dengan Tech3 KTM tahun ini.

Ditanya tentang motivasinya memasuki musim 2026, Vinales menjawab: “Untuk memenangkan kejuaraan dunia.

“Itu tujuan pertama saya. Saya akan menjadi satu-satunya yang memenangkan [balapan] dengan empat merek berbeda. Jika saya bisa memberikan 100% dalam setiap aspek, itu akan mungkin.

“Bakat dan kecepatan sering membantu saya, tetapi sekarang saya harus fokus pada detail untuk mengambil langkah terakhir.

“Saya memiliki hasrat yang besar untuk menang, dan sekarang saya merasa siap untuk mengerjakan setiap detail untuk mewujudkannya.

"Beberapa tahun yang lalu, hal itu mustahil karena saya tidak bisa meninggalkan istri saya sendirian dengan anak-anak. Sekarang saya bertekad dan sangat disiplin."

