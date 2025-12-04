Lewis Hamilton Berencana Merombak Tim Internalnya di 2026

Lewis Hamilton telah mengungkapkan rencana untuk merombak tim di sekitarnya menjelang musim keduanya bersama Ferrari di F1 2026.

Juara dunia tujuh kali Hamilton mengalami musim perdana yang menyedihkan bersama Ferrari setelah pindah dari Mercedes selama musim dingin, dan menghadapi prospek menyelesaikan musim tanpa podium grand prix untuk pertama kalinya dalam karier F1-nya.

Hamilton, yang finis di urutan ke-12 pada balapan terakhir di Qatar setelah tersingkir di Q1 dari dua babak kualifikasi di Lusail, melontarkan sejumlah komentar negatif tentang performanya sendiri dan daya saing Ferrari selama musim pertama yang sangat menantang dengan seragam merah.

Menjelang Grand Prix Abu Dhabi yang merupakan penutup musim, pembalap Inggris berusia 40 tahun itu berjanji akan melakukan perubahan pada timnya sebelum 2026, meskipun ia tidak mengungkapkan detail spesifik tentang siapa saja yang akan terlibat.

"Ini sebenarnya bukan proses yang mudah," ujar Hamilton kepada Sky Sports F1. "Kami jelas akan melakukan uji coba minggu depan, lalu kembali ke pabrik dan saya harus memutuskan pendekatan apa yang akan saya gunakan untuk duduk bersama para pemangku kepentingan utama untuk membuat keputusan, dan bagaimana pendekatan tersebut akan menciptakan perubahan yang dibutuhkan.

"Dalam hal kesempurnaan pribadi, setiap akhir pekan saya menuliskan apa yang saya rasa salah di akhir pekan itu, keputusan-keputusan yang telah saya ambil. Jadi, ada banyak hal yang harus dilakukan di sana."

"Selama masa rehat ini, saya akan menganalisis keputusan-keputusan tersebut dan membuat penanda tentang bagaimana saya dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa mendatang.

"Lingkungan saya, baik personal maupun tim, bagaimana Anda memanfaatkan orang-orang, apakah orang-orang perlu dipindahkan ke posisi yang berbeda agar dapat bekerja lebih baik.

"Semua hal yang berbeda ini perlu dipertimbangkan dalam ruang pribadi saya agar kami dapat mengoptimalkan kerja tim kami.

Ketika ditanya apakah perubahan-perubahan tersebut perlu dilakukan dan bahwa 'semuanya tidak dapat terus seperti tahun ini', Hamilton menjawab: "Tentu saja tidak."

"Saya masih memiliki keyakinan penuh pada kemampuan saya"

Hamilton tidak menikmati generasi mobil ground-effect saat ini dan merasa adaptasi dengan Ferrari SF-25 sangat menantang.

Ketika diminta membandingkan perjuangannya selama empat tahun terakhir dengan tahun 2025, Hamilton menjawab: “Saya tidak bisa membandingkannya. Semuanya berbeda dengan caranya masing-masing, dan saya berada di posisi yang berbeda. Setiap tahun, Anda berada di posisi yang berbeda dalam hidup, jadi saya tidak akan membandingkannya.

“Sulit. Kepercayaan diri naik turun, itu seiring dengan perkembangannya. Memang menantang, tetapi saya masih memiliki keyakinan penuh pada kemampuan saya dan itulah yang terpenting. Mempertahankan itu tidak selalu mudah, tetapi itulah yang membawa saya ke titik ini.”

Ketika ditanya apa pelajaran terbesar yang ia petik tahun ini, Hamilton berkata: “Saya tangguh. Saya sudah mengatakannya di balapan terakhir, saya terkejut betapa tangguhnya saya. Jika saya bisa melewati musim seperti ini, maka tidak ada yang tidak bisa saya hadapi untuk melangkah maju.”