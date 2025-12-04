Antonelli Buka Suara setelah Penghinaan Online di GP Qatar

Kimi Antonelli mengakui bahwa tidak "mudah" baginya untuk mengatasi perundungan online yang diterimanya setelah Grand Prix Qatar.

Rookie Mercedes asal Italia itu terpaksa menutup akun media sosialnya usai menerima ancaman pembunuhan atas kesalahan di lap terakhir GP Qatar, membuat Lando Norris naik ke posisi keempat.

Momen tersebut memicu komentar tidak adil dari teknisi balap Max Verstappen, Gianpiero Lambiase.

Lambiase berkata kepada Verstappen: "Tidak yakin apa yang terjadi pada Antonelli Max, sepertinya dia hanya menepi dan membiarkan Norris lewat."

Helmut Marko dari Red Bull juga menyatakan bahwa Antonelli sengaja membiarkan Norris lewat, sehingga membantu harapan pembalap McLaren tersebut untuk meraih gelar juara atas Verstappen.

Pada hari Senin, Red Bull mengeluarkan pernyataan permintaan maaf kepada Antonelli: "Komentar yang dibuat sebelum akhir, dan segera setelah, GP Qatar menunjukkan bahwa tuduhan pembalap Mercedes Kimi Antonelli secara sengaja membiarkan Lando Norris menyalip tidak benar.

"Rekaman ulang menunjukkan Antonelli sempat kehilangan kendali atas mobilnya, sehingga Norris dapat menyalipnya. Kami sangat menyesalkan hal ini menyebabkan Antonelli menerima hinaan daring."

"Saya tidak akan pernah membiarkan rival lewat dengan sengaja"

Antonelli telah menerima dukungan luas di paddock F1.

Mantan rekan setim Prema F2 dan pembalap Haas saat ini, Ollie Bearman, menyebut para troll online tersebut sebagai "sampah dunia."

Berbicara pada hari Kamis di Abu Dhabi, Antonelli menekankan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan seorang pesaing lolos dengan sengaja.

“Tidak mudah mendapatkan semua komentar seperti itu, setelah balapan, terutama untuk sesuatu yang tidak akan pernah saya lakukan seperti melambaikan tangan melewati pesaing,” kata Antonelli.

“Saya bertarung untuk P3. Pada akhirnya, saya berusaha keras dan berusaha untuk masuk ke DRS Sainz.

"Setelah begitu banyak putaran di udara kotor, saya berusaha sangat keras, kesalahan itu terjadi, karena jelas setiap putaran saya berusaha lebih keras dan lebih keras untuk mendekat dan saya sampai pada titik di mana ban saya menyerah.

“Pada saat itu saya melakukan kesalahan dan Lando menyalip saya dan, Anda tahu, kemudian setelah balapan menerima komentar seperti itu, sungguh menyakitkan.”

Antonelli juga mengungkapkan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Lambiase dan Verstappen untuk mengklarifikasi insiden tersebut.

“Senang melihat pernyataan Red Bull, GP juga datang untuk berbicara dengan saya dan kami mengklarifikasi, saya juga mengklarifikasi dengan Max dan itu bagus,” tambahnya.

“Namun selain itu, setelah itu saya mendapat banyak dukungan yang sangat baik dan tentu saja itu membantu saya untuk melupakan apa yang terjadi dan fokus pada akhir pekan ini.”