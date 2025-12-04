Rookie F1 2026 Tepati Janji Lima Tahun Lalu ke Lando Norris

Arvid Lindblad akan menjadi satu-satunya rookie F1 pada tahun 2026 setelah menandatangani kontrak dengan Racing Bulls — tim kedua Red Bull.

Menariknya, itu juga membuat janjinya lima tahun lalu ke salah satu pembalap F1 di grid terpenuhi.

Kembali ke tahun 2021, Linblad - yang saat itu masih berusia 14 tahun - bertemu dengan Lando Norris, yang saat itu sudah membalap untuk McLaren.

Saat menyapa Norris, Lindblad membuat janji yang berani, dengan mengatakan: "Lando, aku ingin kau mengingatku, aku akan menemuimu lima tahun lagi."

Lima tahun kemudian, Lindblad akan melakoni debutnya di F1 pada Grand Prix Australia 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Itu juga bisa jadi akhi pekan F1 pertama Norris sebagai juara dunia, dengan pembalap Inggris itu unggul 12 poin dari Max Verstappen jelang Grand Prix Abu Dhabi akhir pekan ini.

Merenungkan pertemuannya dengan pembalap McLaren itu pada tahun 2021, Lindblad mengatakan kepada Sky Sports awal tahun ini:

“Itu benar-benar seperti spontanitas. Saya sedang mengobrol dengan teman saya di trek, dan kami melihat Lando,” jelas Lindblad.

“Saya bilang ke teman saya, ‘Saya akan segera balapan dengannya di F1’ dan teman saya berkata, ‘Kamu tidak punya nyali untuk memberitahunya’ dan saya ingin membuktikan dia salah!

“Jadi saya langsung menemui Lando dan dia sangat baik. Saya bilang, ‘Senang bertemu denganmu dan bertemu lagi lima tahun lagi’.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya terinspirasi oleh Lewis Hamilton yang memberi tahu Ron Dennis [bahwa dia akan bergabung dengan McLaren] dan suasananya mirip, jadi itu hanya teman saya yang menyemangati saya!

“Itu terjadi di akhir tahun 2021, jadi semoga saya menjalani tahun yang baik di F2 dan semoga saya bisa berada di F1 dan menepati janji saya!”

Apakah Linblad siap untuk F1?

Kecepatan dan peningkatan pesat Lindblad di jenjang junior telah mengesankan Red Bull.

Meskipun ia hanya berada di posisi keenam klasemen F2, Red Bull yakin mereka memiliki talenta hebat di tangan mereka.

Kiprah Kimi Antonelli and Ollie Bearman di F2 2024 merupakan studi kasus yang baik tentang bagaimana seri tersebut tidak selalu benar-benar representatif.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Antonelli finis di posisi keenam dengan hanya satu kemenangan, sementara Bearman tidak masuk 10 besar.

Berhasil masuk ke F1 adalah pencapaian yang luar biasa — dan sesuatu yang tampaknya ditunjukkan Lindblad saat berhadapan dengan Norris.