Piastri Absen di FP1 Balapan Penentu Gelar di Abu Dhabi

Oscar Piastri akan memasuki sesi kualifikasi pada hari Sabtu dengan waktu latihan satu jam lebih sedikit dibandingkan Lando Norris dan Max Verstappen.

Sesuai peraturan F1, semua pembalap non-rookie harus menyerahkan mobil mereka setidaknya untuk dua sesi latihan sepanjang tahun.

Dan Piastri baru satu kali absen di FP1, yang berarti ia harus kembali menepi di FP1 untuk kali kedua tahun ini, dengan Pato O'Ward akan mengendarai mobil #81 milik pembalap Australia itu di Abu Dhabi.

Piastri (392 poin) menuju akhir pekan Abu Dhabi di posisi tiga, tertinggal 16 poin dari Norris (408 poin) di puncak klasemen.

Hal ini berarti ia wajib menang di Yas Marina, tapi di saat bersamaan Norris harus finis keenam atau lebih rendah.

Selain duo McLaren, Max Verstappen dari Red Bull juga masih terlibat dalam pertarungan gelar F1 2025.

Pembalap Belanda itu duduk di posisi dua klasemen dengan 396 poin, tertinggal 12 poin dari Norris.

Apakah itu akan menyulitkan Piastri?

Mengingat konteks dari akhir pekan Abu Dhabi, tugas Piastri akan lebih berat karena absen di FP1, menempatkan dirinya tertinggal dari Norris dan Verstappen dalam hal waktu trek di akhir pekan.

Akan tetapi, dengan latihan pertama yang berlangsung dalam kondisi yang tidak representatif, itu bukanlah akhir dari dunia.

Dengan Piastri tertinggal 16 poin dari pemuncak klasemen, tekanan tidak lagi tertuju padanya.

Fokus akan tertuju pada Norris, dan apakah ia mampu menahan Verstappen di balapan terakhir.

Norris seharusnya sudah mengamankan gelarnya, seandainya ia tidak didiskualifikasi di Las Vegas karena terlalu sering memakai plank.

Kedua pembalap McLaren tersebut dirugikan di Qatar karena tim memilih untuk tidak menghentikan mereka saat Safety Car.

Hal ini memberikan kemenangan GP Qatar kepada Verstappen, membuatnya tetap dalam persaingan gelar.

Di FP1, ini akan menjadi kesempatan lain bagi O’Ward untuk tampil impresif, karena ini akan menjadi upaya keduanya setelah menggantikan Norris di Grand Prix Mexico City.

"Sekarang saya lebih memahami apa yang disukai mobil ini," renung O'Ward. "Setiap mobil memiliki gaya tertentu, atau cara yang berbeda untuk menampilkannya, detail-detail kecilnya, dan ketika Anda mempelajari mobil baru, Anda mencoba menyempurnakan keterampilan ini.

"Selama proses pembelajaran ini, Anda tidak tahu apa yang akan berhasil, jadi Anda terus-menerus mengeksplorasi. Saya rasa saya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang apa yang disukai dan dinikmati mobil ini.

"Setelah Anda mengetahuinya, yang penting adalah memastikan Anda dapat mengikuti ini secara otomatis setiap saat, yang sulit ketika Anda tidak berada di dalam mobil untuk waktu yang lama. Simulator dapat memberi Anda gambaran yang baik, tetapi tidak dapat mendekati perasaan yang sebenarnya Anda rasakan saat berada di dalam mobil.

"Saya mencoba untuk tidak memikirkannya saat berada di dalam mobil, saya mencoba membiarkan tubuh saya mengingatkan dirinya sendiri."