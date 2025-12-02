Bulega Jadikan Peran Tes MotoGP "Kesempatan Terbaiknya" di 2026

Setelah terlibat dalam perebutan gelar juara WorldSBK dua tahun terakhir, perjalanan karier Toprak Razgatlioglu dan Nicolo Bulega akan berbeda pada tahun 2026.

Namun, keduanya masih bisa kembali bertemu di era baru MotoGP 850cc dan Pirelli, itu karena Bulega akan menggabungkan komitmen balap full-time di World Superbike dengan peran barunya sebagai penguji MotoGP untuk Ducati.

Bulega, yang mencetak poin di dua balapan terakhir MotoGP 2025 sebagai pengganti Marc Marquez dengan Desmosedici GP25 yang berbalut ban Michelin, diperkirakan akan melakoni program tesnya dengan motor 850cc sekitar bulan Juni.

"Saya akan sibuk tahun depan, karena Superbike dan kemudian sebagai pembalap tes MotoGP dengan motor baru [2027]," kata Bulega saat tampil di MotoGP.

"Tetapi ketika saya mulai berbicara dengan Ducati tentang kontrak saya berikutnya, salah satu pertanyaan terbesar saya adalah apakah saya bisa mulai membalap di MotoGP.

"Kami berbicara bersama dan kami pikir [tes 850cc] adalah kesempatan terbaik bagi saya karena saya sangat menyukai ban Pirelli di Superbike.

"Gaya berkendara saya cocok untuk Pirelli. Jadi ketika saya mendengar Pirelli akan hadir di MotoGP, keinginan saya untuk kembali ke MotoGP semakin kuat.

"Manajer saya dan Gigi mulai membicarakan hal ini. Dan Gigi juga, saya pikir, yakin saya bisa tampil bagus untuk motor [850cc] tahun depan."

Setelah menjadi runner-up untuk Razgatlioglu pada dua musim sebelumnya, Bulega menuju tahun ketiganya di World Superbike sebagai favorit untuk gelar.

Sementara itu, ia mendukung Razgatlioglu yang "berbakat luar biasa" untuk menyesuaikan gaya balapnya dengan motor kelas premier saat ini.

“Toprak orang yang baik. Saya pikir dia harus banyak beradaptasi tahun depan karena dia luar biasa dalam pengereman,” kata Bulega.

“Biasanya, di Superbike, ban depan Pirelli luar biasa dan memberikan banyak rasa nyaman, juga dengan sudut kemiringan yang baik.

“Di MotoGP, Anda harus berkendara sedikit berbeda, tetapi dia memiliki bakat yang luar biasa, jadi saya pikir dia bisa beradaptasi dengan sangat baik.”

Pirelli dan Michelin secara efektif akan bertukar peran pada tahun 2027 dengan Michelin menjadi pemasok ban tunggal untuk WorldSBK.