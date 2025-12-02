Gresini Memuji Peran Alex Marquez Membawa Marc Marquez ke Tim

Gresini Ducati melihat lagi dinamika pembalap tahun 2024 saat Alex Marquez berbagi garasi dengan kakaknya, Marc.

Marc Marquez mengambil langkah mengejutkan saat mengumumkan ia akan meninggalkan Honda dengan sisa kontrak satu tahun.

Setelah memenangkan enam gelar juara dunia bersama HRC antara 2013 dan 2019, Honda tidak bisa memberinya paket kompetitif pada tahun 2023 dan gagal meyakinkannya dengan motor 2024 pada tes Misano tahun itu.

Akhirnya Marquez mengambil langkah berani untuk menerima tawaran Gresini Ducati dengan motor berusia satu tahun untuk tahun 2024, di mana ia memenangkan tiga Grand Prix dan berada di posisi tiga klasemen.

Marquez menyisihkan gajinya untuk menerima tawaran bergabung dengan skuad Gresini Ducati dengan motor berusia satu tahun untuk tahun 2024, di mana ia memenangkan tiga grand prix dan berada di posisi ketiga klasemen.

Pembalap 32 tahun itu dipromosikan ke tim pabrikan Ducati untuk tahun 2025, di mana ia mendominasi dengan 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint untuk meraih gelar MotoGP ketujuhnya.

Peran penting Alex Marquez

Kepindahan Marc ke Gresini bukan tanpa alasan, karena Alex Marquez lebih dulu mengambil langkah serupa untuk musim 2023 setelah terjebak dengan paket Honda yang tidak kompetitif di LCR.

Alex dengan cepat menempatkan dirinya sebagai penantang podium, dan secara tidak langsung meyakinkan Marc Marquez untuk menyusulnya ke Gresini tahun 2024.

"Dia benar-benar merasakan langsung kesulitan yang dialami saudaranya ketika dia tidak bisa meraih hasil meskipun telah berusaha sebaik mungkin," ujar Michele Masini kepada AS Spanyol.

"Sejauh yang kami ketahui, kami berterima kasih kepadanya karena telah memfasilitasi transisinya bersama kami, bersedia menanggung beban memiliki pembalap dengan reputasi seperti Marc di sampingnya."

Menyusul kepergian Marc ke tim pabrikan Ducati, Alex Marquez menegaskan statusnya sebagai pemimpin di Gresini dengan memenangkan tiga Grand Prix dan secara konsisten menjadi penantang kemenangan di paruh awal musim.

Ia menutup musim dengan menjadi runner-up di kejuaraan. Untuk tahun 2026, #73 akan memiliki paket yang setara dengan para pebalap pabrikan Ducati.

“Apa yang kami capai sangat berharga, karena melawan Marc yang sedang dalam performa terbaiknya dan sepenuhnya fokus pada balapan,” tambah Maasini.

“Alex, di sisi lain, tampil konsisten, hanya mengalami dua kemunduran akibat momen-momen yang tidak menguntungkan setelah cederanya di Assen.

“Pada tahun 2026, kami berharap hasil yang sama akan terjadi, dengan nama-nama pembalap yang dibalik. Dari pihak kami, kami akan terus bekerja seperti biasa.”

