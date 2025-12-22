EKSKLUSIF: Aldeguer Tetapkan Target 2026 setelah Musim Rookie yang "Luar Biasa"

Fermin Aldeguer mengatasi yang kurang stabil di Moto2 dan awal yang sulit di MotoGP untuk keluar sebagai Rookie of the Year dengan kemenangan balapan.

Aldeguer memulai musim di luar sepuluh besar dan tertinggal dari sesama rookie Ai Ogura, tetapi ia menunjukkan sekilas kecepatannya dengan catatan waktu tercepat kedua di COTA.

Menyerap semua yang bisa ia dapatkan dari rekan setimnya, Alex Marquez, dan berlatih bersama Marc Marquez, pembalap Gresini Ducati itu meraih podium pertamanya di Le Mans - Sprint Race dan Grand Prix - sebelum kemudian finis kedua di belakang Marc Marquez di Austria.

Namun, momen paling berkesan bagi Aldeguer adalah Mandalika, ia meraih kemenangan dominan dan menjadi pemenang MotoGP termuda kedua setelah Marc dan pemenang Rookie pertama sejak Jorge Martin tahun 2021.

Mengakhiri musim posisi kedelapan secara keseluruhan, Aldeguer telah menetapkan target yang lebih tinggi untuk tahun 2026, di mana ia akan tetap menggunakan Desmosedici yang sudah berusia satu tahun.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, ia perlu lolos kualifikasi di posisi yang lebih baik daripada peringkat kesembilan BMW Award tahun ini…

Crash.net:

Bagaimana Anda akan mengingat musim debut Anda di MotoGP??

Fermin Aldeguer:

Tentu saja, dengan kenangan indah karena ini adalah tahun yang luar biasa bagi saya. Lebih baik dari yang saya harapkan, dan mungkin juga lebih baik dari yang orang harapkan dari saya. Kami mencapai hasil yang sangat baik, kemajuan yang bagus. Kami menyelesaikan banyak tujuan kami, dan ini sangat penting. Dan tentu saja saya sangat menikmatinya, yang terpenting.

Crash.net:

Anda memenangkan balapan, tetapi apa saja momen penting dalam hal mempelajari cara menjadi cepat di MotoGP?

Fermin Aldeguer:

Sejujurnya, saya telah belajar banyak hal, baik sebagai pembalap maupun sebagai pribadi, karena di kelas MotoGP semua orang sangat berpengalaman.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sebagai pribadi, di paruh pertama musim ini saya banyak belajar dari kedekatan saya dengan Marc dan Alex, melihat bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk balapan, mentalitas mereka.

Bagi saya itu luar biasa, saya sangat fokus untuk melihat apa yang mereka lakukan, bahkan apa yang mereka makan untuk sarapan!

Di trek, balapan pertama sangat sulit. Tetapi balapan demi balapan kami meningkat, kemudian ketika kami sampai di grup lima besar, mereka semua sangat cepat dan balapan dengan cara yang luar biasa. Saya banyak belajar.

Fermin Aldeguer, Marc Marquez, 2025 French MotoGP

Crash.net:

Selain di Mandalika, Anda juga sangat kuat di tempat-tempat seperti Austria, di mana Anda mampu mengejar Marc. Apa keahlian khusus Anda sebagai seorang pembalap?

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Fermin Aldeguer:

Saya rasa apa yang kita lihat musim ini dan juga dari musim-musim saya sebelumnya adalah saya memiliki perasaan yang sangat baik di bagian akhir balapan [Grand Prix], dengan ban bekas, di mana Anda harus mengatur gas dengan baik dan halus.

Kita lihat di beberapa trek, saya finis lebih cepat daripada pembalap pemenang balapan. Tetapi ketika Anda memulai jauh di belakang, itu sangat sulit. Tapi ini adalah salah satu keterampilan terbaik yang saya miliki, dan saya harus menggunakannya.

Fermin Aldeguer, braking

Crash.net:

Nicolo Bulega pernah berbicara tentang perbedaan karakter pengereman antara Michelin dan Pirelli, apakah hal yang sama juga Anda alami saat naik Moto2?

Fermin Aldeguer:

Ya, selama paruh pertama musim, bagian tersulit dalam berkendara tentu saja adalah pengereman. Mempelajari cara menggunakan rem karbon dan ban MotoGP, karena Michelin benar-benar berbeda.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mungkin dengan Pirelli Anda lebih merasakan ban dan Michelin jika Anda mengerem terlalu keras [dengan sentuhan pertama], Anda kehilangan kendali bagian depan. Sulit dipahami di bagian awal [pengereman].

Selain itu, kita berada di balapan terakhir, dan saya masih belum tahu persis di mana batasnya. Jadi saya pikir ini adalah salah satu area di mana saya bisa lebih baik lagi, terutama untuk kualifikasi.

Crash.net:

Bagaimana rasanya bekerja dengan Frankie Carchedi sebagai kepala kru Anda?

Fermin Aldeguer:

Frankie banyak membantu saya karena dia orang yang gila, dia bekerja sepanjang waktu! Saat kami berbicara, kami mencoba untuk sangat jelas, dan melakukan 'setengah-setengah': Dia membantu saya dengan pengaturan, dan saya membantunya dengan gaya berkendara dan mungkin mengubah beberapa hal.

Saya pikir kami adalah mitra yang sangat baik. Dia adalah insinyur yang sangat berpengalaman. Dia adalah juara dunia bersama Joan, dan tahun lalu dia memenangkan balapan bersama Marc. Saya sangat senang dengannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Fermin Aldeguer, 2025 Valencia MotoGP Test

Crash.net:

Apa target Anda untuk tahun depan?

Fermin Aldeguer:

Tahun depan, tentu saja tujuannya berbeda - tetapi dalam beberapa hal tetap sama. Karena tujuan utama saya selalu menikmati balapan, terus meningkatkan kemampuan selangkah demi selangkah, dan terus berkembang dengan baik.

Tahun ini, sebagai pembalap rookie, kami memulai bagian pertama kejuaraan di luar sepuluh besar. Tetapi tahun depan target saya adalah untuk tetap konsisten di lima besar. Tentu saja meraih lebih banyak podium, meningkatkan kualifikasi, dan menyelesaikan kejuaraan di lima besar, mungkin tiga besar.

Saya sudah sangat bersemangat untuk memulai musim 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT