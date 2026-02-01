Alex Marquez Minta Ducati Berbenah saat Rival Mengejar

Alex Marquez menikmati musim MotoGP terbaiknya musim lalu, meraih tiga kemenangan Grand Prix dalam perjalannya finis sebagai runner-up klasemen, memastikan 1-2 yang bersejarah untuk keluarga Marquez dengan sang kakak, Marc Marquez, mendominasi musim lewat 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan Sprint Race.

Performa gemilang Alex memberinya pasokaan motor pabrikan dari Ducati, yang memberinya “lebih baanyak keamanan” untuk musim baru.

"Itu memberi saya lebih banyak keamanan, lebih banyak kedewasaan untuk mendekati hal-hal, tetapi terutama karena kami memiliki semua bahan untuk memasak barang-barang kami secara perlahan dan kami akan memiliki semua yang akan kami miliki dari Ducati untuk memiliki kinerja," kata Marquez kepada MotoGP.com selama peluncuran tim Gresini Ducati di Kuala Lumpur.

Meski demikian, ia tetap menekankan bahwa Ducati perlu meningkatkan performa motornya musim ini setelah peningkatan yang dibuat Honda - dan khususnya Aprilia - pada tahap akhir 2025.

"Kami akan mencoba membantu, tetapi terutama Ducati yang perlu melakukan pekerjaan untuk meningkatkan sedikit lebih banyak motor," kata Marquez, "karena beberapa produsen di balapan terakhir tahun lalu semakin dekat.

"Jadi, kami akan mencoba pramusim ini untuk mencoba hal-hal baru yang akan dibawa Ducati kepada kami dan mencoba membuat motor lebih kuat dan lebih kuat."

Marquez melanjutkan untuk menegaskan kembali, meskipun, bahwa dia memiliki "kepercayaan" pada Ducati untuk membuat kemajuan dengan motor MotoGP-nya tahun ini.

“Ini akan menarik karena tahun lalu terutama Aprilia dan KTM cukup dekat pada akhirnya; mereka datang dan membuat beberapa langkah – juga para pembalap, bukan hanya pabrikan, [...] Bezzecchi dan Acosta membuat beberapa langkah dan mereka cukup dekat,” katanya.

“Tetapi terutama saya pikir ini akan menjadi tahun yang sangat menarik untuk melihat apa yang dibuat oleh produsen untuk musim terakhir dari aturan-aturan ini.

“Jadi, ini akan sangat menarik, tetapi saya yakin bahwa Ducati akan membuat beberapa langkah, mereka sudah melakukan beberapa musim dingin ini dan motor akan lebih kompetitif, lebih lengkap, dan di titik-titik yang kami derita sedikit lebih banyak itu akan menjadi lebih kuat.”

Marquez juga mengatakan bahwa dia merasa ada ruang untuk dirinya dan tim Gresini Racing untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri, terpisah dari kinerja motor.

"Memang benar bahwa, setelah tahun yang kami lakukan tahun lalu, kami berada di atas meja [...] untuk tahun ini," katanya.

“Ini adalah sesuatu yang normal, ini adalah sesuatu yang saya suka, semua orang melihat kami sebagai pesaing besar dan ini selalu bagus.

“Jadi, apa yang perlu kita lakukan dengan tim adalah pekerjaan yang sama seperti yang kita lakukan tahun lalu: cobalah untuk tidak mengubah banyak hal; cobalah untuk tidak mengubah terutama mentalitas, mentalitas harus sama karena itu membantu saya dan juga tim tahun lalu untuk mencapai hasil tersebut.

“Tetapi kami juga akan mencoba untuk memperbaiki titik terlemah kami.

"Kami tahu [apa itu], kami menganalisis selama musim dingin dengan tim, jadi kami akan mencoba untuk menjadi lebih lengkap di beberapa titik musim bahwa [pada tahun 2025] kami melakukan beberapa kesalahan."

