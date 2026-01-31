FOTO: Tes Shakedown Sepang Berakhir dengan Honda di Puncak

Tes Shakedown Sepang selama tiga hari berakhir dengan pembalap tes Honda, Aleix Espargaro, kembali ke puncak timesheets, seperti yang ia raih pada hari pertama.

Meskipun Honda bergabung dengan pabrik-pabrik Eropa dalam pembekuan pengembangan mesin, setelah naik dari peringkat D ke C dalam peringkat konsesi, mereka dapat memodifikasi mesin RC213V hingga pembukaan musim di Thailand.

Itu berarti, seperti Yamaha, tidak ada batasan teknis pada area yang dapat ditingkatkan Honda menjelang musim 2026.

Aleix menghabiskan sebagian besar dari tiga hari Shakedown bersaing memperebutkan supremasi melawan adiknya, penguji KTM Pol Espargaro, yang menyelesaikan tes hanya terpaut 0,126 detik di belakangnya.

Jack Miller mungkin mencuri perhatian dengan memimpin hari kedua dengan V4 baru, tetapi Fabio Quartararo tetap menjadi pembalap Yamaha terbaik pada hari ketiga.

Quartararo, seperti kebanyakan rekan setimnya, juga mencoba aerodinamika terbaru Yamaha.

Rekan setim Quartararo, Alex Rins, hanya terpaut 0,2 detik lebih lambat pada hari ketiga.

Setelah memimpin hari kedua, Jack Miller melaju sedikit lebih lambat pada hari ketiga, menutup hari di posisi kelima sebagai pembalap terakhir dengan jarak tak sampai satu detik dari Aleix Espargaro.

Bintang baru LCR Honda, Diogo Moreira, membuat langkah besar pada hari terakhir Shakedown, memangkas 1,6 detik dari catatan waktu terbaiknya untuk jadi rookie teratas.

Di antara kedua pembalap pendatang baru - yang masing-masing merupakan juara dunia FIM - pada hari terakhir adalah pembalap uji KTM, Dani Pedrosa, di posisi ketujuh (+1,291 detik).

Juara bertahan WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, menunjukkan peningkatan selama tiga hari, dari 1 menit 59,6 detik, menjadi 58,8 detik, dan akhirnya 58,5 detik, menempatkan pembalap Pramac Yamaha ini di posisi kedelapan dengan selisih +1,292 detik.

Menariknya, Razgatlioglu tampaknya balapan tanpa aerodinamika belakang selama seluruh uji coba, sementara M1 lainnya menggunakan sayap belakang. Ia juga tetap menggunakan paket aerodinamika yang lebih lama.

Michele Pirro jadi perwakilan tunggal Ducati di Shakedown, mempersiapkan semua Desmosedici serta mencoba paket aerodinamis terbaru dari pabrik saat menutup tes di posisi kesembilan (+1,726 detik).

Seperti Pirro, Lorenzo Savadori dari Aprilia sibuk mempersiapkan semua RS-GP untuk tim pabrikan dan Trackhouse, dia juga yang akan menggantikan Jorge Martin yang cedera pada tes resmi Minggu depan.

Waktu terbaik Savadori menempatkannya di posisi kesepuluh pada hari ke-3 (+1,775 detik).

Pembalap uji Yamaha, Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso, sama-sama bertugas di Shakedown.

Layar waktu tidak menyebutkan siapa yang mencatatkan waktu putaran mana, tetapi Fernandez terlihat beraksi di awal Shakedown sebelum menyerahkan tugas kepada Dovizioso.

Waktu terbaik untuk motor 'Yamaha Test Riders' yang digunakan bersama adalah 1 menit 59,351 detik pada hari kedua.

