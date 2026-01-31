Hujan di penghujung hari ketiga tes Shakedown Sepang membuat Aleix Espargaro tetap berada di puncak timesheets.

Fabio Quartararo berhasil memangkas sepersepuluh detik dari catatan waktu terbaiknya dengan Yamaha V4 baru, tetapi tetap berada di posisi ketiga, di belakang Aleix dan saudaranya Pol Espargaro (KTM).

Rekan setim Quartararo di Monster Yamaha, Alex Rins, juga menembus 1 menit 57 detik selama jam terakhir, menempatkannya di posisi keempat.

Pembalap tes KTM, Dani Pedrosa, juga membuat progres di menit-menit terakhir untuk naik ke posisi ketujuh, memisahkan dua Rookie, Diogo Moreira and Toprak Razgatlioglu, di catatan waktu akhir.

Hujan turun sepuluh menit sebelum sesi berakhir, menggagalkan serangan waktu terakhir serta sesi latihan akhir uji coba.

Dua pembalap rookie, ditambah pembalap uji pabrikan dari semua pabrikan, telah hadir sejak hari pertama Shakedown, ketika Aleix Espargaro memimpin untuk Honda.

Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, Alex Rins dan Jack Miller kemudian bergabung pada hari kedua, saat Miller menempatkan YZR-M1 V4 baru di puncak daftar waktu.

Tes resmi - yang menampilkan semua tim dan pembalap, kecuali Jorge Martin (Aprilia) dan Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) yang cedera - dimulai di Sepang pada tanggal 3 Februari.

Tahun lalu Quartararo memimpin tes Shakedown Sepang tahun lalu dengan laptime 1 menit 57,794 detik, kemudian meningkatkan catatan waktunya satu detik selama tes resmi...

Tes Shakedown Sepang - Hasil Akhir Hari Ketiga (18:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Aleix Espargaro SPA Honda Test Rider (RC213V) 1:57.173s 2 Pol Espargaro SPA KTM Test Rider (RC16) +0.126s 3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.517s 4 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.719s 5 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.921s 6 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.165s 7 Dani Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +1.291s 8 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.292s 9 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP26) +1.726s 10 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.775s 11 Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) +2.634s 12 Fernandez/Dovizioso N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) +2.989s 13 Fernandez/Dovizioso N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) +3.981s * Rookie. Laptime tercepat hari kedua:

Jack Miller, Pramac Yamaha, 1m 57.908s. Laptime tercepat hari pertama:

Aleix Espargaro, Honda Test Rider, 1m 58.091s. Rekor resmi MotoGP Sepang:

Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024).

Alex Rins, new Yamaha wing, Sepang MotoGP Shakedown Test (pic: Gold&Goose). Peningkatan Alex Rins di akhir sesi berarti ia bergabung dengan Jack Miller dalam mengalahkan waktu kualifikasi inline-nya di MotoGP Malaysia tahun lalu, dengan motor V4 2026 yang baru. Rins dan Miller kini hanya terpaut setengah detik dari catatan waktu terbaik mereka di Sepang, yang dicetak pada tes resmi tahun lalu. Quartararo tidak mengalahkan waktu kualifikasinya dari Oktober lalu dan perlu meningkatkan performanya hampir satu detik untuk mencetak catatan waktu terbaik pribadinya minggu depan - sebuah tujuan yang dapat dicapai, tergantung pada hujan... Perbandingan Laptime Yamaha - V4 vs I4 - Sirkuit Sepang Pembalap 2026 Shakedown (V4) 2025 Sepang Test (Inline) 2025 Malaysian GP Qualifying (Inline) Fabio Quartararo 1m 57.690s 1m 56.724s 1m 57.195s Alex Rins 1m 57.892s 1m 57.351s 1m 57.945s Jack Miller 1m 57.908s 1m 57.452s 1m 57.949s Toprak Razgatlioglu 1m 58.465s N/A N/A Article continues below ADVERTISEMENT Article continues below ADVERTISEMENT Aleix Espargaro, Sepang MotoGP Shakedown Test. Laptime pukul lima sore, dengan satu jam tersisa di Shakedown saat kondisi trek yang lebih dingin memberi kemungkinan laptime yang lebih cepat. Tes Shakedown Sepang - Laptime Hari Ketiga (17:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Aleix Espargaro SPA Honda Test Rider (RC213V) 1:57.173s 2 Pol Espargaro SPA KTM Test Rider (RC16) +0.126s 3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.546s 4 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.921s 5 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.007s 6 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.165s 7 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.292s 8 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.775s 9 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP26) +1.844s 10 Dani Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +2.092s 11 Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) +2.634s 12 Fernandez/Dovizioso N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) +2.989s 13 Fernandez/Dovizioso N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) +3.981s * Rookie. Cuaca panas di siang hari berarti tidak ada perubahan waktu putaran, tetapi sayap depan V4 baru Yamaha kini telah melakukan debut publiknya. Andrea Dovizioso, new front wing, Sepang MotoGP Shakedown Test (pic Gold&Goose) Ini adalah catatan waktu putaran pukul 14.00, saat sebagian besar tim dan pembalap berhenti untuk makan siang di tengah cuaca panas. Akankah kita melihat catatan waktu 1 menit 56 detik nanti ketika suhu turun? Tes Shakedown Sepang - Laptime Hari Ketiga (14:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Aleix Espargaro SPA Honda Test Rider (RC213V) 1:57.173s 2 Pol Espargaro SPA KTM Test Rider (RC16) +0.126s 3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.546s 4 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.921s 5 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.007s 6 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.165s 7 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.292s 8 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.775s 9 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP26) +1.844s 10 Dani Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +2.203s 11 Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) +2.634s 12 Fernandez/Dovizioso N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) +2.989s 13 Fernandez/Dovizioso N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) +3.981s * Rookie. Aleix Espargaro, Sepang MotoGP Shakedown Test. Article continues below ADVERTISEMENT Article continues below ADVERTISEMENT Berikut adalah catatan waktu putaran pukul 1 siang. Espargaro bersaudara masih mendominasi posisi satu-dua, diikuti oleh Yamaha V4 baru milik Quartararo, Miller, dan Rins. Diogo Moreira saat ini unggul tipis atas Toprak Razgatlioglu sebagai rookie teratas. Lebih jauh ke belakang, pembalap uji KTM ketiga, Mika Kallio, telah membuat kemajuan besar dibandingkan hari-hari sebelumnya, menunjukkan bahwa ia sekarang mengendarai motor 1000cc daripada spesifikasi '850cc'. Kallio hanya mencatat waktu 2 menit 4,376 detik pada dua hari pertama, karena tidak adanya perangkat ride-height mengindikasikan ia turun dengan motor 2027, tetapi tiba-tiba laptimenya melonjak jadi 1 menit 59,807 detik hari ini... Tes Shakedown Sepang - Laptime Hari Ketiga (13:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Aleix Espargaro SPA Honda Test Rider (RC213V) 1:57.173s 2 Pol Espargaro SPA KTM Test Rider (RC16) +0.126s 3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.546s 4 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.921s 5 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.007s 6 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.165s 7 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.292s 8 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.775s 9 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP26) +1.844s 10 Dani Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +2.203s 11 Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) +2.634s 12 Fernandez/Dovizioso N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) +2.989s 13 Fernandez/Dovizioso N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) +4.173s Article continues below ADVERTISEMENT Article continues below ADVERTISEMENT * Rookie. Pada siang hari, Aleix Espargaro mengambil alih posisi dari saudaranya, Pol, dengan catatan waktu 1 menit 57,2 detik, sementara Fabio Quartararo mencatatkan waktu lebih baik lagi di bawah 1 menit 57 detik di posisi ketiga untuk Monster Yamaha. Pol Espargaro, 2026 Sepang MotoGP Shakedown Test.

,

Kondisi yang lebih sejuk pada jam pertama hari terakhir Sabtu telah membuat pembalap tes KTM Pol Espargaro mencatat waktu terbaik minggu ini sejauh ini dengan 1 menit 57,3 detik, yang 0,6 detik lebih cepat dari catatan waktu Jack Miller pada hari kedua.

Aleix Espargaro dari Honda berada di posisi kedua setelah Pol, dengan Fabio Quartararo secara efektif menyamai waktu Miller pada hari Jumat untuk menempati posisi ketiga (+0,6 detik) dengan Yamaha V4 baru.

Rekan setim pabrikan, Alex Rins, juga memulai hari dengan melampaui waktunya pada hari Jumat (+0,9 detik), tetapi lompatan terbesar sejauh ini dilakukan oleh pembalap rookie LCR Honda, Diogo Moreira, dengan catatan waktu 1 menit 58,3 detik.

Itu 1,6 detik lebih baik dari catatan terbaiknya sebelumnya!

Sebagai referensi, catatan waktu lap terbaik kemarin untuk setiap pembalap ada di bawah ini:

Tes Shakedown Sepang - Hasil Akhir Hari Kedua (18:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1:57.908s 2 Pol Espargaro SPA KTM Test Rider (RC16) 1:57.933s 3 Aleix Espargaro SPA Honda Test Rider (RC213V) 1:58.066s 4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1:58.135s 5 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1:58.657s 6 Dani Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) 1:58.669s 7 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1:58.805s 8 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP26) 1:59.155s 9 Fernandez/Dovizioso N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) 1:59.351s 10 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) 1:59.651s 11 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1:59.930s 12 Mika Kallio** FIN KTM Test Rider (RC16) 2:04.3676

* Rookie.

** Paket KTM '850cc'

Lap tercepat MotoGP Malaysia 2025 - berdasarkan pabrikan:

Ducati: Alex Marquez, 1m 58.873s.

Honda: Joan Mir, 1m 59.293s.

KTM: Pedro Acosta, 1m 59.311s.

Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 59.494s.

Aprilia: Raul Fernandez, 2m 0.217s.

*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 2m 1.352s.

Lap tercepat kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - berdasarkan pabrikan:

Ducati: Francesco Bagnaia, 1m 57.001s.

Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 57.195s.

KTM: Pedro Acosta, 1m 57.363s.

Honda: Joan Mir, 1m 57.440s.

Aprilia: Marco Bezzecchi, 1m 57.549s.

*Yamaha V4: Augusto Fernandez 1m 59.382s.