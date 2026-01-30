Quartararo 'Bungkam' Soal Rumor Kepindahannya ke Honda

Fabio Quartararo menjadi orang yang paling dicari di paddock Sepang setelah rumor kepindahannya ke Honda merebak di media.

Saat tiba di trek untuk hari kedua tes Shakedown Sepang, pembalap Prancis itu ditanya reaksinya soal rumor yang beredar bahwa ia telah menyetujui kontrak untuk membalap bersama HRC pada tahun 2027.

Meski tanpa bantahan, Quartararo hanya memberi jawaban singkat dari rumor tersebut.

“Terlalu banyak bicara!” jawab Quartararo kepada MotoGP.com. “Fokuslah pada apa yang bisa kita fokuskan.”

Lalu saat ditanya apakah dia sudah "menyelesaikannnya" - kesepakatan Honda - untuk tahun depan, Quartararo hanya menjawab dengan gestur menutup mulut rapat-rapat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Berita kepindahan Quartararo ke Honda pertama dilaporkan oleh Motorsport.com, dan langsung membuat kehebohan. Lalu, muncul berita lanjutan bahwa Jorge Martin akan pergi dari Aprilia untuk mengambil kursinya di Yamaha. Melengkapi hari yang sibuk dengan berita kepindahan pembalap, AS.com juga melaporkan bahwa Pedro Acosta sudah menyetujui kontrak untuk bergabung dengan Ducati Factory sebagai rekan satu tim Marc Marquez. Fabio Quartararo, Sepang MotoGP Shakedown Test.

Quartararo - seperti Alex Rins dan Jack Miller - tidak turun pada hari pertama Shakedown, dan tampaknya sudah memutuskan masa depannya bahkan sebelum melakukan satupun putaran dengan versi terbaru V4 Yamaha.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap Prancis itu kemudian mencatatkan waktu tercepat keempat pada hari kedua, ketika Miller dari Pramac membawa V4 ke puncak timesheets MotoGP untuk pertama kalinya.

Hari terakhir Shakedown berlangsung pada hari Sabtu, diikuti oleh tes resmi MotoGP Sepang untuk semua tim dan pembalap dari tanggal 3-5 Februari.