Valentino Rossi Menjajal Sirkuit Mandalika untuk Pertama Kalinya

Valentino Rossi akhirnya mencoba Mandalika untuk pertama kalinya, setelah pensiun di akhir 2021, hanya beberapa bulan sebelum Grand Prix Indonesia digelar di Sirkuit Lombok.

“Saya mendoakan yang terbaik untuk Valentino Rossi di masa pensiunnya [tetapi] seluruh negeri sangat sedih karena ia mengumumkan pensiunnya tepat sebelum acara [debut MotoGP] di Mandalika,” kata CEO sirkuit tersebut saat itu.

“Tentu saja, kami akan senang jika ia datang ke sirkuit, sekalipun jika ia hanya bisa datang dan melakukan uji coba. Kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Pintu kami akan selalu terbuka untuknya.”

Momen itu akhirnya tiba, saat The Doctor melesat dengan YZF-R1 miliknya di aspal Mandalika saat ia dan pembalap VR46 Academy melakukan sesi trackday yang digelar oleh sponsor tim VR46, Pertamina.

Rossi, yang memenangkan Grand Prix Indonesia 125cc tahun 1997 di Sentul, mengatakan: “Sirkuit Mandalika sangat bagus. Saya sangat menyukainya karena tata letaknya sangat menyenangkan, sangat cepat dan mengalir.

“Selain itu, aspalnya sangat bagus, cengkeramannya, tanpa gundukan.”

Turut hadir pula Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, dan Franco Morbidelli, yang sekarang akan menuju Malaysia untuk tes resmi MotoGP minggu depan di Sepang.

Valentino Rossi at Mandalika (pic: Pertamina).

Meskipun karier Grand Pix-nya sendiri telah berakhir, Rossi berharap Mandalika dapat memainkan peran kunci dalam mengembangkan bakat-bakat muda Indonesia di masa depan.

“Ada banyak pembalap muda Indonesia yang bermimpi tentang MotoGP,” katanya. “Mereka harus berusaha dan memberikan yang terbaik karena sekarang mereka memiliki lintasan MotoGP untuk membantu mereka berkembang.

“Selain itu, semua orang ingin memiliki pembalap Indonesia di level tertinggi. Jadi saya pikir ini adalah momen yang tepat.”