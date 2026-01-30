Tes Shakedown Sepang: Laptime Hari Kedua (11:00)

Aksi trek pertama MotoGP 2026 kembali berlanjut dengan hari kedua tes Shakedown Sepang.

Pembalap tes Honda Aleix Espargaro jadi yang tercepat, mengungguli dua pembalap pabrikan KTM, Pol Espargaro dan Dani Pedrosa, diikuti rookie Pramac Yamaha Toprak Razgatlioglu.

Setelah tidak muncul pada hari pertama, pembalap Yamaha lainnya - Fabio Quartararo, Alex Rins and Jack Miller - akan turun ke trek, memberi gambaran yang lebih jelas soal performa Yamaha V4 baru.

Bagi Quartararo, itu akan menjadi penampilan pertamanya sejak laporan bahwa ia telah menandatangani kontrak untuk bergabung dengan Honda pada tahun 2027.

Pembalap rookie LCR, Diogo Moreira, akan berusaha untuk menutup defisit 2,8 detik dari sesama pembalap Honda, Espargaro, pada hari kedua.

Sementara itu, persiapan Ducati dan Aprilia menjelang tes resmi minggu depan akan berlanjut di tangan Michele Pirro dan Lorenzo Savadori.

Sesi uji coba berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 6 sore. Meskipun data waktu grand prix dan tes resmi penuh tidak beroperasi untuk Shakedown, beberapa informasi waktu langsung terbatas tersedia.

Kami akan terus memperbarui timesheets dan beberapa catatan penting dari hari kedua Shakedown Sepang, jika memungkinkan.

Hari kedua telah dimulai dengan Aleix Espargaro memecahkan rekor waktu terbaiknya pada hari Kamis di jam pertama, unggul setengah detik dari adiknya, Pol Espargaro (KTM).

Toprak Razgatlioglu sudah lebih cepat setengah detik dibandingkan hari pertama, sementara rekan setimnya di Pramac, Jack Miller, telah menyelesaikan putaran pertamanya tahun ini.

Tes Shakedown Sepang 2026 - Laptime Hari Kedua (11:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Aleix Espargaro SPA Honda Test Rider (RC213V) 1:58.066s 2 Pol Espargaro SPA KTM Test Rider (RC16) +0.512s 3 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.079s 4 Fernandez/Dovizioso N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) +1.285s 5 Dani Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +1.342s 6 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.595s 7 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP26) +4.934s 8 Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) +6.576s 9 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) +9.972s

Catatan: Jika pembalap mencatatkan waktu putaran dengan beberapa motor, hanya waktu terbaik keseluruhan mereka yang akan diberikan.

Tes Shakedown Sepang 2026 - Hasil Akhir Hari Pertama (18:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Aleix Espargaro SPA Honda Test Rider (RC213V) 1:58.091s 2 Pol Espargaro SPA KTM Test Rider (RC16) 1:58.615s 3 Dani Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) 1:59.143s 4 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1:59.647s 5 Fernandez/Dovizioso N/A Yamaha Test Rider (YZR-M1) 1:59.758s 6 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP26) 1:59.803s 7 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) 2:00.303s 8 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 2:00.894s 9 Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 2:03.203s

Rekor laptime MotoGP Sepang:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024)

Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1m 58.873s (2023)

Laptime tercepat masing-masing pabrikan di Sepang:

Ducati: Alex Marquez, 1m 58.873s.

Honda: Joan Mir, 1m 59.293s.

KTM: Pedro Acosta, 1m 59.311s.

Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 59.494s.

Aprilia: Raul Fernandez, 2m 0.217s.

*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 2m 1.352s.

Laptime kualifikasi Sepang 2025, dari tiap pabrikan:

Ducati: Francesco Bagnaia, 1m 57.001s.

Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 57.195s.

KTM: Pedro Acosta, 1m 57.363s.

Honda: Joan Mir, 1m 57.440s.

Aprilia: Marco Bezzecchi, 1m 57.549s.

*Yamaha V4: Augusto Fernandez 1m 59.382s.