Tes Shakedown Sepang: Laptime Hari Kedua (11:00)

Laptime terkini dari hari kedua tes Shakedown Sepang, sampai pukul 11:00 waktu setempat.

Aleix Espargaro, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.
Aleix Espargaro, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Aksi trek pertama MotoGP 2026 kembali berlanjut dengan hari kedua tes Shakedown Sepang.

Pembalap tes Honda Aleix Espargaro jadi yang tercepat, mengungguli dua pembalap pabrikan KTM, Pol Espargaro dan Dani Pedrosa, diikuti rookie Pramac Yamaha Toprak Razgatlioglu.

Setelah tidak muncul pada hari pertama, pembalap Yamaha lainnya - Fabio Quartararo, Alex Rins and Jack Miller - akan turun ke trek, memberi gambaran  yang lebih jelas soal performa Yamaha V4 baru.

Bagi Quartararo, itu akan menjadi penampilan pertamanya sejak laporan bahwa ia telah menandatangani kontrak untuk bergabung dengan Honda pada tahun 2027.

Pembalap rookie LCR, Diogo Moreira, akan berusaha untuk menutup defisit 2,8 detik dari sesama pembalap Honda, Espargaro, pada hari kedua.

Sementara itu, persiapan Ducati dan Aprilia menjelang tes resmi minggu depan akan berlanjut di tangan Michele Pirro dan Lorenzo Savadori.

Sesi uji coba berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 6 sore. Meskipun data waktu grand prix dan tes resmi penuh tidak beroperasi untuk Shakedown, beberapa informasi waktu langsung terbatas tersedia.

Kami akan terus memperbarui timesheets dan beberapa catatan penting dari hari kedua Shakedown Sepang, jika  memungkinkan.

Hari kedua telah dimulai dengan Aleix Espargaro memecahkan rekor waktu terbaiknya pada hari Kamis di jam pertama, unggul setengah detik dari adiknya, Pol Espargaro (KTM).

Toprak Razgatlioglu sudah lebih cepat setengah detik dibandingkan hari pertama, sementara rekan setimnya di Pramac, Jack Miller, telah menyelesaikan putaran pertamanya tahun ini.

Tes Shakedown Sepang 2026 - Laptime Hari Kedua (11:00)

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Aleix EspargaroSPAHonda Test Rider (RC213V)1:58.066s
2Pol EspargaroSPAKTM Test Rider (RC16)+0.512s
3Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.079s
4Fernandez/DoviziosoN/AYamaha Test Rider (YZR-M1)+1.285s
5Dani PedrosaSPAKTM Test Rider (RC16)+1.342s
6Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.595s
7Michele PirroITADucati Test Rider (GP26)+4.934s
8Mika KallioFINKTM Test Rider (RC16)+6.576s
9Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)+9.972s

Catatan: Jika pembalap mencatatkan waktu putaran dengan beberapa motor, hanya waktu terbaik keseluruhan mereka yang akan diberikan.

Tes Shakedown Sepang 2026 - Hasil Akhir Hari Pertama (18:00)

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Aleix EspargaroSPAHonda Test Rider (RC213V)1:58.091s
2Pol EspargaroSPAKTM Test Rider (RC16)1:58.615s
3Dani PedrosaSPAKTM Test Rider (RC16)1:59.143s
4Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1:59.647s
5Fernandez/DoviziosoN/AYamaha Test Rider (YZR-M1)1:59.758s
6Michele PirroITADucati Test Rider (GP26)1:59.803s
7Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)2:00.303s
8Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*2:00.894s
9Mika KallioFINKTM Test Rider (RC16)2:03.203s

Rekor laptime MotoGP Sepang:
Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024)
Lap  balapan tercepat: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1m 58.873s (2023)

Laptime tercepat masing-masing pabrikan di Sepang:
Ducati: Alex Marquez, 1m 58.873s.
Honda: Joan Mir, 1m 59.293s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 59.311s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 59.494s.
Aprilia: Raul Fernandez, 2m 0.217s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 2m 1.352s.

Laptime kualifikasi Sepang 2025, dari tiap pabrikan:
Ducati: Francesco Bagnaia, 1m 57.001s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 57.195s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 57.363s.
Honda: Joan Mir, 1m 57.440s.
Aprilia: Marco Bezzecchi, 1m 57.549s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez 1m 59.382s.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.