Quartararo Dirumorkan Pindah ke Pabrikan Rival untuk 2027

Fabio Quartararo tampaknya menjadi pembalap pertama yang mengambil langkah di pasar pembalap MotoGP 2027.

Dilaporkan oleh Motorsport.com, juara dunia MotoGP 2021 itu akan meninggalkan Yamaha - pabrikan yang sudah dia bela sejak debut kelas premier tahun 2019 - untuk bergabung dengan Honda.

Quartararo, pembalap teratas Yamaha selama beberapa tahun terakhir, dikabarkan sedang menimbang masa depan di luar pabrikan garpu tala setelah musim 2026 berakhir.

Meskipun terus menunjukkan bakatnya dengan lima pole position tahun lalu, pembalap Prancis ini tetap belum meraih kemenangan selama dua setengah musim terakhir.

Hal itu mungkin akan berubah jika ia tidak secara tragis kehilangan kemenangan MotoGP Inggris tahun lalu karena masalah motor saat memimpin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, selain Silverstone, Quartararo hanya sekali naik podium Grand Prix, dan satu kali di Sprint Race, dalam perjalanannya menuju peringkat kesembilan di klasemen pembalap.

Sementara itu, pembalap Yamaha terbaik berikutnya adalah Jack Miller, di peringkat ke-17.

Yamaha telah mengambil langkah besar untuk menghidupkan kembali proyek MotoGP-nya. Mulai dari merekrut Direktur Teknis Max Bartolini dari Ducati, mendatangkan Pramac sebagai tim satelit, sampai beralih ke layout mesin V4 mulai musim 2026.

Jika rumor Quartararo sudah menyetujui kepindahan ke HRC benar adanya, ia mengambil keputusan bahkan sebelum mengendarai versi terbaru dari YZR-M1 V4, yang memulai debutnya pada tes Shakedown Sepang minggu ini.

Honda memang meraih kemenangan tahun lalu bersama Johann Zarco dalam kondisi basah di Le Mans, tapi mereka belum meraih kemenangan kring sejak Alex Rins pada awal 2023.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Proyek RC213V - yang kini dipimpin oleh mantan Direktur Teknis Aprilia, Romano Albesiano - bagaimanapun, telah membuat kemajuan yang lebih besar baru-baru ini daripada Yamaha.

Kemenangan tahun lalu ditambah tiga podium di lintasan kering (satu untuk Zarco, kemudian dua untuk Joan Mir) membantu Honda naik peringkat konsesi, dari D ke C, untuk tahun 2026.

Fabio Quartararo, Luca Marini, MotoGP 2025.

Dengan regulasi 850cc baru dan ban Pirelli yang akan berlaku pada tahun 2027, keputusan Quartararo akan didasarkan pada masa depan.

Jika dikonfirmasi, perekrutan Quartararo berarti Honda telah mengisi tiga dari empat kursinya untuk 2027, dengan Zarco terikat kontrak hingga tahun depan di LCR, dan rekan setimnya yang masih rookie, Diogo Moreira, memulai kontrak multi-tahun baru.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hal ini membuat salah satu dari dua pembalap pabrikan HRC saat ini, Joan Mir dan Luca Marini, akan kehilangan posisinya di tim.

Kepindahan ini juga membatasi opsi potensial untuk Jorge Martin, yang dikaitkan dengan Honda di tengah konflik dengan Aprilia tahun lalu, dan Pedro Acosta yang dianggap sebagai opsi teratas.

Langkah ini juga membuktikan prediksi Marc Marquez, yang mengklaim para pembalap teratas akan mengamankan masa depannya bahkan sebelum balapan pertama 2026.

“Saya rasa masa depan dua atau tiga nama yang paling dicari akan diketahui sebelum balapan pertama,” kata Marquez baru-baru ini.

Marquez hampir menyetujui kontrak dua tahun lagi dengan Ducati.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Jika Quartararo juga telah memutuskan masa depannya, maka sorotan akan tertuju pada nama-nama seperti Acosta untuk segera mengambil langkah mereka.