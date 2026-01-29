FOTO: Aksi Hari Pertama dari Tes Shakedown MotoGP Sepang

Aksi trek MotoGP 2026 sudah dimulai dengan hari pertama tes Shakedown di Sepang International Circuit, Malaysia.

Tes ini diikuti oleh pembalap tes dari kelima pabrikan, dan juga rookie Toprak Razgatlioglu and Diogo Moreira.

Shakedown test berlangsung dari hari Kamis hingga Sabtu, sebelum tes resmi – untuk semua tim dan pembalap – digelar pada tanggal 4-6 Februari….

Toprak Razgatlioglu, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Razgatlioglu, yang berkendara tanpa aerodinamika belakang pada YZR-M1 V4-nya, dan juga masih memakai sayap depan lama, menunjukkan bahwa ia masih bisa melakukan gaya pengereman 'Stoprak' khasnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Diogo Moreira, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Tapi, Moreira yang juga sesama rookie, tidak mau kalah dengan mengangkat ban belakangnya lebih tinggi dalam pengereman.

Aleix Espargaro, 2026 Sepang MotoGP Shakedown Test.

Pembalap tes HRC Aleix Espargaro jadi yang tercepat pada pukul 14:00, mengungguli adiknya dan pembalap tes KTM Pol Espargaro.

Michele Pirro, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap tes Ducati, Michele Pirro, memperkenalkan warna baru tim pabrikan Lenovo, yang akan digunakan musim ini oleh juara dunia Marc Marquez dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia.

Mika Kallio, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Mika Kallio secara mengejutkan kembali ke ajang MotoGP sebagai pembalap uji coba KTM, bersama Pol Espargaro dan Dani Pedrosa.

Dani Pedrosa, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Dani Pedrosa menguji RC16 terbaru di Sepang.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pol Espargaro, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Pol Espargaro sempat memimpin di pertengahan hari, sebelum catatan waktunya dilampaui oleh sang kakak Aleix.

Lorenzo Savadori, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Lorenzo Savadori memiliki jadwal yang padat minggu ini; ia perlu memeriksa kedelapan motor balap Aprilia, kemudian menggantikan Jorge Martin di tes resmi. Perlu dicatat bahwa 'sayap jok' tetap ada untuk tahun 2026, setelah rumor tentang pelarangannya.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Sepang Shakedown Test.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Augusto Fernandez

Razgatlioglu bergulat dengan Yamaha V4 baru, perhatikan kurangnya aerodinamika belakang.

Meskipun pembalap Yamaha lainnya dapat mengikuti Shakedown, karena status konsesi pabrik, baik Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller, belum ada yang muncul.

Satu-satunya pembalap M1 lain yang berada di lintasan sejauh ini adalah pembalap uji coba Augusto Fernandez.

Augusto Fernandez, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Augusto Fernandez, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Fernandez - yang turun ke trek dengan aero belakang - telah berada di lintasan dengan beberapa motor, termasuk satu dengan branding Monster yang kemungkinan akan dipakai oleh Fabio Quartararo atau Alex Rins.

Diogo Moreira, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.

Tampilan samping motor LCR milik Moreira menunjukkan branding Honda dan sponsor utama baru 'Pro Honda' yang ekstensif. LCR akan meluncurkan livery balap 2026 untuk Moreira, serta motor Castrol milik Johann Zarco, dalam beberapa hari mendatang.