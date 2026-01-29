FOTO: Aksi Hari Pertama dari Tes Shakedown MotoGP Sepang
Berikut ini foto-foto dari hari pembuka tes Shakedown MotoGP di Sirkuit Sepang.
Aksi trek MotoGP 2026 sudah dimulai dengan hari pertama tes Shakedown di Sepang International Circuit, Malaysia.
Tes ini diikuti oleh pembalap tes dari kelima pabrikan, dan juga rookie Toprak Razgatlioglu and Diogo Moreira.
Shakedown test berlangsung dari hari Kamis hingga Sabtu, sebelum tes resmi – untuk semua tim dan pembalap – digelar pada tanggal 4-6 Februari….
Razgatlioglu, yang berkendara tanpa aerodinamika belakang pada YZR-M1 V4-nya, dan juga masih memakai sayap depan lama, menunjukkan bahwa ia masih bisa melakukan gaya pengereman 'Stoprak' khasnya.
Tapi, Moreira yang juga sesama rookie, tidak mau kalah dengan mengangkat ban belakangnya lebih tinggi dalam pengereman.
Pembalap tes HRC Aleix Espargaro jadi yang tercepat pada pukul 14:00, mengungguli adiknya dan pembalap tes KTM Pol Espargaro.
Pembalap tes Ducati, Michele Pirro, memperkenalkan warna baru tim pabrikan Lenovo, yang akan digunakan musim ini oleh juara dunia Marc Marquez dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia.
Mika Kallio secara mengejutkan kembali ke ajang MotoGP sebagai pembalap uji coba KTM, bersama Pol Espargaro dan Dani Pedrosa.
Dani Pedrosa menguji RC16 terbaru di Sepang.
Pol Espargaro sempat memimpin di pertengahan hari, sebelum catatan waktunya dilampaui oleh sang kakak Aleix.
Lorenzo Savadori memiliki jadwal yang padat minggu ini; ia perlu memeriksa kedelapan motor balap Aprilia, kemudian menggantikan Jorge Martin di tes resmi. Perlu dicatat bahwa 'sayap jok' tetap ada untuk tahun 2026, setelah rumor tentang pelarangannya.
Razgatlioglu bergulat dengan Yamaha V4 baru, perhatikan kurangnya aerodinamika belakang.
Meskipun pembalap Yamaha lainnya dapat mengikuti Shakedown, karena status konsesi pabrik, baik Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller, belum ada yang muncul.
Satu-satunya pembalap M1 lain yang berada di lintasan sejauh ini adalah pembalap uji coba Augusto Fernandez.
Fernandez - yang turun ke trek dengan aero belakang - telah berada di lintasan dengan beberapa motor, termasuk satu dengan branding Monster yang kemungkinan akan dipakai oleh Fabio Quartararo atau Alex Rins.
Tampilan samping motor LCR milik Moreira menunjukkan branding Honda dan sponsor utama baru 'Pro Honda' yang ekstensif. LCR akan meluncurkan livery balap 2026 untuk Moreira, serta motor Castrol milik Johann Zarco, dalam beberapa hari mendatang.