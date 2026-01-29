Tes Shakedown Sepang: Laptime Hari Pertama (14:00)

Aksi trek di musim MotoGP 2026 telah dibuka dengan tes Shakedown Sepang tiga hari, yang digelar dari hari Kamis sampai Sabtu (29-31 Januari)

Tes ini dapat diikuti oleh pembalap penguji tiap-tiap pabrikan, rookie Diogo Moreira dan Toprak Razgatlioglu, ditambah para pembalap reguler Yamaha - Fabio Quartararo, Alex Rins dan Jack Miller.

Tes Shakedown Sepang jadi kesempatan pertama untuk melihat prototype terbaru dari masing-masing pabrikan MotoGP, termasuk mesin V4 Yamaha, jelang tes Sepang pada 3-5 Februari.

Tes resmi akan diikuti oleh semua tim dan pembalap, kecuali Jorge Martin (Aprilia) dan Fermin Aldeguer (Gresini Ducati), yang absen karena cedera.

Tes Shakedown berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 6 sore setiap hari.

Meskipun live timing tidak beroperasi untuk Shakedown, beberapa informasi waktu langsung terbatas tersedia. Kami akan memperbarui di bawah ini dengan waktu dan catatan jika memungkinkan...

Banyak tim dan pembalap sedang istirahat makan siang, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memperkirakan hujan akan mengakhiri hari lebih awal.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Sepang MotoGP Shakedown Test.

Seperti dilihat pada gambar di atas, Toprak Razgatlioglu memakai sayap depan 'tri-plane' lama dari Yamaha, bukan desain baru yang diluncurkan oleh tim pabrikan di Jakarta baru-baru ini.

Toprak Razgatlioglu's Yamaha V4 without tail aero at the Sepang shakedown (Instagram).

Berikut tampilan lain dari unit ekor belakang 'tanpa sayap' pada Yamaha V4 milik Toprak Razgatlioglu, dari unggahan Instagram pada Rabu malam.

Grip ban belakang adalah tujuan utama dari perubahan pada V4, dan Yamaha mungkin ingin memahami bagaimana performa motor baru ini secara 'alami' di area tersebut sebelum menambahkan sayap.

Berikut ini laptime sampai pukul 14:00, di mana Espargaro bersaudara memuncaki timesheets dengan catatan waktu 1:58. Sementara itu, Razgatlioglu berada di posisi empat sebagai pembalap teratas Yamaha, di depan pembalap penguji Augusto Fernandez.

Tes Shakedown Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (14:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Test Team (RC213V) 1:58.091s 2 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.524s 3 Dani Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +1.052s 4 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.556s 5 Yamaha Test Rider N/A Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.667s 6 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP26) +1.712s 7 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +2.803s 8 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP) +4.451s 9 Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) +5.853s

Rekor laptime MotoGP Sepang:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024)

Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1m 58.873s (2023)

Terjadi periode bendera merah kedua, pukul 14.00. Sekali lagi untuk memeriksa kondisi lintasan, tetapi kali ini di Tikungan 1 - dan mungkin sebagai dampak dari kecelakaan yang dialami Pol Espargaro. Kami juga mendengar bahwa Moreira mengalami semacam masalah teknis:

A second red flag on Day 1 at the 2026 Sepang shakedown.

Berikut adalah aksi juara bertahan WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, untuk Pramac pada hari pertama Shakedown Sepang (perhatikan tidak adanya sayap belakang).

Razgatlioglu adalah satu-satunya pembalap Yamaha yang telah berada di lintasan dengan V4 baru sejauh ini.

Namun, setidaknya di tahun-tahun sebelumnya, pembalap non-rookie sering memilih untuk melewatkan hari pertama Shakedown untuk menunggu kondisi lintasan yang lebih baik dan menghemat ban uji pribadi pabrikan mereka:

Pukul 1 siang dan kakak-beradik berada di puncak timesheets, dengan Pol Espargaro kembali memimpin untuk KTM setelah mengungguli Aleix, sementara lima pembalap kini mencatatkan waktu di bawah 1 menit 59 detik...

Tes Shakedown Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (13:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1:59.177s 2 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Test Team (RC213V) +0.022s 3 Dani Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +0.026s 4 Yamaha Test Rider N/A Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +0.581s 5 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP26) +0.626s 6 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +2.172s 7 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +2.226s 8 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP) +3.365s 9 Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) +4.767s

Pembalap uji coba HRC, Aleix Espargaro, yang memasuki musim ke-22 sebagai pembalap profesional, terus menunjukkan peningkatan dan kini mencatatkan waktu 1 menit 59,199 detik, unggul 1,2 detik dari Dani Pedrosa dari KTM.

Meskipun Honda menerapkan pembekuan desain mesin musim ini, setelah naik peringkat konsesi dari D ke C, mereka dapat terus memodifikasi mesin RC213V hingga pembukaan musim di Thailand bulan depan.

Aleix Espargaro.

Tes Shakedown Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (12:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Test Team (RC213V) 1:59.637s 2 Dani Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +0.778s 3 Yamaha Test Rider N/A Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.181s 4 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.466s 5 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP26) +1.710s 6 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.820s 7 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +2.094s 8 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP) +3.735s 9 Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) +4.568s

Memasuki pertengahan hari, Aleix Espargaro dari Honda unggul 0,7 detik dari Dani Pedrosa di puncak catatan waktu, dengan Augusto Fernandez di posisi ketiga untuk Yamaha V4.

Michele Pirro naik ke posisi kelima untuk Ducati, tepat di depan Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira. Lorenzo Savadori dan Mika Kallio melengkapi daftar pembalap yang mencatatkan waktu.

Sebagai konfirmasi, tidak ada data jumlah lap atau kecepatan tertinggi terbaik yang tersedia, hanya kecepatan maksimum dari lap terakhir yang dicatat oleh setiap pembalap. Informasi waktu lengkap akan tersedia pada tes resmi.

Sementara itu, pembalap uji HRC, Aleix Espargaro, mencatatkan waktu lap pertama 1'59s, mengungguli KTM di puncak catatan waktu.

Rival Razgatlioglu dalam perebutan gelar Rookie of the Year, dan juara bertahan Moto2, Diogo Moreira, bergabung dalam tes ini.

Moreira dan rekan setimnya, Johann Zarco, akan meluncurkan warna resmi LCR mereka (Castrol untuk Zarco, Pro Honda untuk Moreira) pada tanggal 1 Februari.

Sepertinya bendera merah dikibarkan untuk memeriksa kemungkinan tumpahan oli dan kondisi lintasan yang kotor. Pengujian terus berlanjut.

Red Flag at 11am.

