Tes Shakedown Sepang: Laptime Hari Pertama (14:00)

Berikut ini laptime hari pertama dari tes Shakedown MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang.

Aleix Espargaro, 2026 Sepang MotoGP Shakedown Test.

Aksi trek di musim MotoGP 2026 telah dibuka dengan tes Shakedown Sepang tiga hari, yang digelar dari hari Kamis sampai Sabtu (29-31 Januari)

Tes ini dapat diikuti oleh pembalap penguji tiap-tiap pabrikan, rookie Diogo Moreira dan Toprak Razgatlioglu, ditambah para pembalap reguler Yamaha - Fabio Quartararo, Alex Rins dan Jack Miller.

Tes Shakedown Sepang jadi kesempatan pertama untuk melihat prototype terbaru dari masing-masing pabrikan MotoGP, termasuk mesin V4 Yamaha, jelang tes Sepang pada 3-5 Februari.

Tes resmi akan diikuti oleh semua tim dan pembalap, kecuali Jorge Martin (Aprilia) dan Fermin Aldeguer (Gresini Ducati), yang absen karena cedera.

Tes Shakedown berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 6 sore setiap hari.

Meskipun live timing tidak beroperasi untuk Shakedown, beberapa informasi waktu langsung terbatas tersedia. Kami akan memperbarui di bawah ini dengan waktu dan catatan jika memungkinkan...

Banyak tim dan pembalap sedang istirahat makan siang, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memperkirakan hujan akan mengakhiri hari lebih awal.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Sepang MotoGP Shakedown Test.

Seperti dilihat pada gambar di atas, Toprak Razgatlioglu memakai sayap depan 'tri-plane' lama dari Yamaha, bukan desain baru yang diluncurkan oleh tim pabrikan di Jakarta baru-baru ini.

Toprak Razgatlioglu's Yamaha V4 without tail aero at the Sepang shakedown (Instagram).

Berikut tampilan lain dari unit ekor belakang 'tanpa sayap' pada Yamaha V4 milik Toprak Razgatlioglu, dari unggahan Instagram pada Rabu malam.

Grip ban belakang adalah tujuan utama dari perubahan pada V4, dan Yamaha mungkin ingin memahami bagaimana performa motor baru ini secara 'alami' di area tersebut sebelum menambahkan sayap.

Berikut ini laptime sampai pukul 14:00, di mana Espargaro bersaudara memuncaki timesheets dengan catatan waktu 1:58. Sementara itu, Razgatlioglu berada di posisi empat sebagai pembalap teratas Yamaha, di depan pembalap penguji Augusto Fernandez.

Tes Shakedown Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (14:00)

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Aleix EspargaroSPAHonda HRC Test Team (RC213V)1:58.091s
2Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.524s
3Dani PedrosaSPAKTM Test Rider (RC16)+1.052s
4Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.556s
5Yamaha Test RiderN/AYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.667s
6Michele PirroITADucati Test Rider (GP26)+1.712s
7Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+2.803s
8Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP)+4.451s
9Mika KallioFINKTM Test Rider (RC16)+5.853s

Rekor laptime MotoGP Sepang:
Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024)
Lap  balapan tercepat: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1m 58.873s (2023)

Terjadi periode bendera merah kedua, pukul 14.00. Sekali lagi untuk memeriksa kondisi lintasan, tetapi kali ini di Tikungan 1 - dan mungkin sebagai dampak dari kecelakaan yang dialami Pol Espargaro. Kami juga mendengar bahwa Moreira mengalami semacam masalah teknis:

A second red flag on Day 1 at the 2026 Sepang shakedown.

Berikut adalah aksi juara bertahan WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, untuk Pramac pada hari pertama Shakedown Sepang (perhatikan tidak adanya sayap belakang).

Razgatlioglu adalah satu-satunya pembalap Yamaha yang telah berada di lintasan dengan V4 baru sejauh ini.

Namun, setidaknya di tahun-tahun sebelumnya, pembalap non-rookie sering memilih untuk melewatkan hari pertama Shakedown untuk menunggu kondisi lintasan yang lebih baik dan menghemat ban uji pribadi pabrikan mereka:

Pukul 1 siang dan kakak-beradik berada di puncak timesheets, dengan Pol Espargaro kembali memimpin untuk KTM setelah mengungguli Aleix, sementara lima pembalap kini mencatatkan waktu di bawah 1 menit 59 detik...

Tes Shakedown Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (13:00)

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1:59.177s
2Aleix EspargaroSPAHonda HRC Test Team (RC213V)+0.022s
3Dani PedrosaSPAKTM Test Rider (RC16)+0.026s
4Yamaha Test RiderN/AYamaha Factory Racing (YZR-M1)+0.581s
5Michele PirroITADucati Test Rider (GP26)+0.626s
6Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+2.172s
7Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+2.226s
8Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP)+3.365s
9Mika KallioFINKTM Test Rider (RC16)+4.767s

Pembalap uji coba HRC, Aleix Espargaro, yang memasuki musim ke-22 sebagai pembalap profesional, terus menunjukkan peningkatan dan kini mencatatkan waktu 1 menit 59,199 detik, unggul 1,2 detik dari Dani Pedrosa dari KTM.

Meskipun Honda menerapkan pembekuan desain mesin musim ini, setelah naik peringkat konsesi dari D ke C, mereka dapat terus memodifikasi mesin RC213V hingga pembukaan musim di Thailand bulan depan.

Aleix Espargaro.

Tes Shakedown Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (12:00)

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Aleix EspargaroSPAHonda HRC Test Team (RC213V)1:59.637s
2Dani PedrosaSPAKTM Test Rider (RC16)+0.778s
3Yamaha Test RiderN/AYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.181s
4Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.466s
5Michele PirroITADucati Test Rider (GP26)+1.710s
6Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.820s
7Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+2.094s
8Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP)+3.735s
9Mika KallioFINKTM Test Rider (RC16)+4.568s

Memasuki pertengahan hari, Aleix Espargaro dari Honda unggul 0,7 detik dari Dani Pedrosa di puncak catatan waktu, dengan Augusto Fernandez di posisi ketiga untuk Yamaha V4.

Michele Pirro naik ke posisi kelima untuk Ducati, tepat di depan Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira. Lorenzo Savadori dan Mika Kallio melengkapi daftar pembalap yang mencatatkan waktu.

Sebagai konfirmasi, tidak ada data jumlah lap atau kecepatan tertinggi terbaik yang tersedia, hanya kecepatan maksimum dari lap terakhir yang dicatat oleh setiap pembalap. Informasi waktu lengkap akan tersedia pada tes resmi.

Sementara itu, pembalap uji HRC, Aleix Espargaro, mencatatkan waktu lap pertama 1'59s, mengungguli KTM di puncak catatan waktu.

Rival Razgatlioglu dalam perebutan gelar Rookie of the Year, dan juara bertahan Moto2, Diogo Moreira, bergabung dalam tes ini.

Moreira dan rekan setimnya, Johann Zarco, akan meluncurkan warna resmi LCR mereka (Castrol untuk Zarco, Pro Honda untuk Moreira) pada tanggal 1 Februari.

Sepertinya bendera merah dikibarkan untuk memeriksa kemungkinan tumpahan oli dan kondisi lintasan yang kotor. Pengujian terus berlanjut.

Red Flag at 11am.

Bendera merah dikibarkan tepat setelah pukul 11 ​​pagi untuk memeriksa "kondisi lintasan di Tikungan 9".

Aleix Espargaro sebelumnya mengeluhkan kondisi lintasan yang kotor sebelum tes dimulai.

Namun, belum jelas apakah itu penyebab penghentian balapan atau apakah ada cairan yang tumpah.

Aleix Espargaro Instagram.

KTM menunjukkan niat mereka dengan menurunkan tiga pembalap uji di lintasan, termasuk kembalinya Mika Kallio. Sementara itu, rekan satu tim Pol Espargaro dan Dani Pedrosa memimpin catatan waktu pada satu jam pertama.

Toprak Razgatlioglu dari Pramac adalah satu-satunya pembalap Yamaha yang sejauh ini berada di lintasan, dengan Augusto Fernandez beraksi untuk tim uji.

Michele Pirro (Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia), dan Aleix Espargaro (Honda) juga telah menyelesaikan putaran MotoGP pertama mereka di tahun 2026:

Pol Espargaro, KTM, Sepang Circuit.

Tes Shakedown Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (11:00)

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)2:1.103s
2Dani PedrosaSPAKTM Test Rider (RC16)+0.497s
3Yamaha Test Rider*N/AYamaha Factory Racing (YZR-M1)+0.677s
4Michele PirroITADucati Test Rider (GP26)+2.277s
5Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP)+4.362s
6Mika KallioFINKTM Test Rider (RC16)+5.235s
7Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+5.620s
8Aleix EspargaroSPAHonda HRC Test Team (RC213V)+7.863s

*Augusto Fernandez atau Andrea Dovizioso.

** Jika pembalap mencatatkan waktu putaran di beberapa motor, hanya waktu terbaik mereka secara keseluruhan yang akan dicantumkan.

Laptime tercepat masing-masing pabrikan di Sepang:
Ducati: Alex Marquez, 1m 58.873s.
Honda: Joan Mir, 1m 59.293s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 59.311s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 59.494s.
Aprilia: Raul Fernandez, 2m 0.217s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 2m 1.352s.

Laptime kualifikasi Sepang 2025, dari tiap pabrikan:
Ducati: Francesco Bagnaia, 1m 57.001s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 57.195s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 57.363s.
Honda: Joan Mir, 1m 57.440s.
Aprilia: Marco Bezzecchi, 1m 57.549s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez 1m 59.382s.

