Acosta Prediksi Marc Maquez Tetap Jadi Unggulan di 2026

Pedro Acosta meyakini “bahkan dengan cedera yang dialaminya”, juara MotoGP bertahan Marc Marquez akan tetap menjadi unggulan untuk tahun 2026.

Marc Marquez mendominasi musim 2025 untuk tim pabrikan Ducati, memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint Race dalam perjalanan merengkuh gelar ketujuh di kelas premier.

Yang membuatnya semakin bermakna, itu diraih lima tahun setelah cedera lengan yang mengancam kariernya yang dideritanya dalam kecelakaan di Grand Prix Spanyol 2020.

Tapi musim 2025-nya berakhir lebih awal karena ia mengalami patah tulang bahu yang rumit dalam kecelakaan di Indonesia hanya seminggu setelah dinobatkan sebagai juara dunia.

Pemulihan Marquez berjalan dengan baik, dan dia akan dapat berpartisipasi dalam tes Sepang mendatang, meskipun masih ada tanda tanya mengenai tingkat kebugarannya.

Namun Acosta tidak ragu bahwa Marquez tetaplah pembalap yang harus dikalahkan, terlepas dari cedera bahunya.

“Maksud saya, dia tidak menginginkannya, tetapi dialah yang seharusnya memiliki nomor satu di fairing,” katanya setelah peluncuran KTM 2026 pada hari Selasa.

“Untuk ini, Anda hanya perlu melihat apa yang telah diatasi Marc setelah lima tahun tanpa kemenangan [gelar juara] dan langsung naik ke motor pabrikan dan berjuang untuk kejuaraan.

“Tentu saja, bahkan dengan cederanya, dia akan menjadi orang yang harus dikalahkan.

“Memang benar Anda harus memasukkan Marco [Bezzecchi], Alex [Marquez], Pecco [Bagnaia] dalam kisaran ini, karena merekalah orang-orang yang harus berjuang untuk kejuaraan.

“Tetapi Marc akan menjadi orang yang harus dikalahkan bagi semua orang.”

Acosta memiliki “tim super” untuk 2026

Acosta mencatat bahwa ia telah bekerja sama dengan mantan pembalap Carmelo Morales sejak musim lalu, yang membantunya mencapai "langkah mental terbesarnya".

“Yah, musim lalu saya mulai bekerja sama dengan Carmelo Morales,” katanya. “Memang benar dia belum pernah balapan di kejuaraan dunia [penuh waktu].

“Tapi saya pikir tingkat pengalamannya sangat tinggi. Dan juga, jika Anda perhatikan, itu juga momen di mana saya mulai mengambil langkah mental terbesar saya.

“Untuk itu, musim ini saya akan tetap seperti ini. Musim lalu, kami membentuk tim yang hebat.

“Dia selalu membimbing saya sepanjang musim dingin, dan saya pikir kami telah melakukan persiapan yang baik untuk ini.”