RESMI: Jorge Martin Absen di Tes Sepang, Aprilia Turunkan Savadori

Aprilia mengonfirmasi Jorge Martin akan melewatkan tes pra-musim MotoGP 2026 pertama di Sepang setelah dua operasi lanjutan di pertengahan Desember lalu.

Martin menjalani musim 2025 yang diganggu serangkaian cedera, membuatnya hanya mengikuti tujuh dari 22 putaran.

Setelah kembali beraksi di final Valencia November lalu, masalah cedera Martin tampaknya telah berakhir.

Tapi, ia kembali menghadapi musim dingin yang kembali terganggu setelah dipastikan absen pada tes pra-musim Sepang minggu depan.

Rumor ini awalnya beredar pekan lalu, dengan beberapa media melaporkan Martin akan absen pada tes Malaysia karena operasi terbaru untuk cedera sebelumnya.

Aprilia kini telah mengkonfirmasi hal ini, menyatakan dalam siaran pers bahwa Martin menjalani operasi pada bulan Desember. Ia akan digantikan oleh pembalap tes Lorenzo Savadori pada uji coba di Sepang.

Pernyataan dari tim berbunyi: “Oleh karena itu, pembalap uji Aprilia Racing akan melanjutkan pekerjaan pengembangan pada RS-GP26 selama tiga hari pengujian resmi berikutnya, menggantikan Jorge Martín, yang akan melanjutkan program pemulihan fisiknya.

“Pada pertengahan Desember, Martin menjalani dua operasi revisi pada tulang skafoid kiri dan klavikula kanannya.

“Keputusan ini bertujuan untuk memastikan pemulihan penuh dan kondisi fisik puncak Martín menjelang pembukaan musim.

“Meskipun demikian, Martín akan tetap hadir di Malaysia bersama tim, mengikuti perkembangan tim dan pengembangan RS-GP26 dengan saksama.

Savadori, yang menggantikan Martin selama masa cedera tahun lalu, menambahkan: “Di Sepang, saya akan memiliki banyak pekerjaan yang dijadwalkan pada kedelapan motor, termasuk motor Tim Trackhouse MotoGP, dan akan ada banyak solusi baru untuk dicoba, bahkan selama tiga hari pengujian resmi berikutnya.

“Saya tidak sabar untuk kembali ke lintasan dan menguji RS-GP26. Mengenai Jorge, penting baginya untuk kembali ke kondisi fisik prima secepat mungkin.

“Tentu saja, sayang sekali tidak bisa bersamanya di Malaysia untuk pengujian, tetapi yang terpenting adalah dia pulih dengan baik sebelum dimulainya musim.”

Pekerjaan Savadori akan dimulai akhir pekan ini dengan uji coba selama tiga hari di Sepang.

