Tech3 KTM Melalui Fase Transisi "Aneh" dengan Akuisisi Steiner

Team Manager Tech3 KTM Nicolas Goyon menceritakan jeda musim dingin yang "aneh" saat tim diambil alih oleh mantan bos Haas F1 Guenther Steiner.

Tim asal Prancis itu dijual seharga €20 juta oleh pendiri tim, Herve Poncharal, ke konsorsium yang dipimpin oleh Guenther Steiner tahun lalu.

Dan berlaku mulai 1 Januari 2026, Poncharal secara resmi mengalihkan kontrol tim Tech3 ke Steiner.

Goyon tetap bersama tim sebagai Team Manager, meski ia mengakui itu adalah fase transisi yang "aneh" sepanjang musim dingin.

Namun, operasional tim sehari-hari akan berjalan seperti biasa karena pabrikan motor, line-up pembalap, dan sponsor tidak berubah.

“Memang benar, musim dingin ini terasa aneh,” katanya, setelah peluncuran livery Tech3 dan KTM 2026 pada hari Selasa. “Saya telah bekerja dengan Herve sejak tahun 2003, jadi sudah cukup lama kami bersama.

“Musim dingin ini agak aneh, karena pergantian manajemen resmi dilakukan pada tanggal 31 Desember.

“Jadi, itu berarti sepanjang bulan Desember, Herve masih memimpin perusahaan.

“Tapi jelas, dia tidak bisa mengambil keputusan apa pun. Dari sisinya, jelas, ‘Oke, saya bukan bos lagi, jadi Anda harus melihat bagaimana manajemen baru ini nantinya’.

“Dan di sisi yang sama, mereka belum benar-benar memulai. Mereka baru mulai pada 1 Januari, jadi mereka belum bisa mengambil keputusan apa pun dari pihak mereka.

“Jadi, musim dingin ini kami mengelola semuanya sendiri, tetapi kami tahu bagaimana mengelolanya.

“Pekerjaan ini, di satu sisi, cukup mudah karena kami mempertahankan sponsor yang sama, pabrikan yang sama, dan pembalap yang sama.

“Jadi, semuanya sudah beres. Jadi, pada akhirnya transisi berjalan lancar, meskipun pada bulan Desember kami bekerja sendiri.

“Sejak 1 Januari, kami mulai membangun hubungan. Jadi, manajemen baru mulai lebih awal dan kami bertukar informasi, kami mencoba memahami cara kerja mereka.

“Jelas, dari sisi teknis dan sisi olahraga, kami bekerja seperti yang telah kami lakukan di masa lalu. Jadi, kami tahu apa yang harus dilakukan, dan semuanya sudah siap.

“Saya pikir perubahan manajemen akan lebih terlihat pada balapan pertama, mungkin lebih pada sisi pemasaran, pada komunikasi.

“Tetapi dari sisi teknis, sama seperti sebelumnya.”