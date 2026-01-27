FOTO: Tech3 KTM Menatap Era Baru dengan Livery Anyar

Tech3 KTM meluncurkan livery 2026 mereka dengan Maverick Vinales dan Enea Bastianini dalam presentasi online bersama dengan tim pabrikan KTM.

Meski line-up pembalap tetap sama, ini adalah era baru bagi Tech3 setelah konsorsium yang dipimpin oleh mantan bos tim F1 Guenther Steiner membeli kepemilikan tim dari Herve Poncharal.

Richard Coleman mengambil peran sebagai Team Principal, dengan Poncharal sebagai konsultan.

Nicolas Goyon tetap menjadi manajer tim, sementara pemenang balapan MotoGP Vinales dan Bastianini memulai musim kedua mereka di RC16.

Maverick Vinales dan Manu Cazeaux - yang dibawanya dari Aprilia - menghadirkan harapan bagi KTM di awal 2025 saat ia finis kedua di Qatar sebelum akhirnya dicopot karena penalti tekanan ban.

Tapi performa Vinales menunjukkan bahwa RC16 punya potensi, yang mendorong kebangkitan Pedro Acosta di paruh kedua musim, sedangkan musim Vinales sendiri terhambat oleh cedera bahu di Sachsenring.

Vinales mencoba beberapa kali untuk comeback di paruh kedua, tapi hasil terbaiknya hanya P13.

Tapi, pembalap 31 tahun itu menunjukkan niatnya untuk musim ini dengan merekrut mantan rival dan juara dunia MotoGP tiga kali Jorge Lorenzo sebagai ‘pelatih performa’ untuk musim 2026.

Enea Bastianini, yang kehilangan kursi Ducatinya olh Marc Marquez, butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi. Namun, ia menunjukkan peningkatan dengan podium Sprint Race di Brno.

Podium Grand Prix menyusul beberapa putaran kemduaian di Catalunya, tapi ia memutuskan berpisah dari Crew Chief Alberto Giribuola yang pindah ke Pramac Yamaha untuk mendampingi Toprak Razgatlioglu.

Vinales dan Bastianini belum mememastikan masa depannya di 2027, semmentara itu Tech3 juga belum mengonfirmasi pilihan mesinnya.

Tapi, Vinales tampaknya akan naik ke tim pabrikan KTM untuk 2027 jika Acosta memilih pergi.

Tech3 akan mengendarai motor 2026 mereka untuk pertama kaliinya pada tes Sepang, yang digelar pada 3-5 Februari 2026.