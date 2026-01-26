RESMI: Fermin Aldeguer Absen dari Tes MotoGP Sepang 2026

Fermin Aldeguer telah dipastikan absen dari tes MotoGP Sepang awal Februari mendatang.

Pembalap Gresini Ducati itu menderita fraktur femur kiri setelah mengalami kecelakaan di Aspar Circuit, Valencia, pada 8 Januari, dan menjalani operasi pada hari berikutnya di Barcelona.

Tidak ada informasi resmi soal waktu pemulihan yang diberikan, tapi Aldeguer dipastikan absen pada tes tiga hari di Malaysia.

Dengan ini, Aldeguer hannya memiliki waktu adaptasi dengan GP25 pada tes Buriram yang digelar 21-22 Februari, tepat seminggu sebelum putaran pembuka di Thailand.

"Tidak mungkin baginya untuk siap pada pra-musim, dan kami akan berupaya untuk memilikinya di balapan MotoGP pertama," kata fisioterapis Aldeguer baru-baru ini.

Pembalap muda Spanyol itu finis di urutan kedelapan klasemen pada musim MotoGP rookie-nya, mengklaim tiga podium Grand Prix - termasuk kemenangan Mandalika - ditambah tiga podium Sprint.

Gresini akan meluncurkan livery MotoGP 2026 mereka untuk Aldeguer dan rekan setimnya, Alex Marquez, di Malaysia pada 31 Januari, dengan Marquez akan dibekali motor spesifikasi pabrikan untuk 2026.

Jorge Martin dari Aprilia tampaknya juga akan melewatkan tes MotoGP Sepang setelah menjalani operasi lanjutan untuk tulang selangka yang patah di Grand Prix Jepang tahun lalu.