Quartararo akan Fokus ke Dirinya Sendiri untuk MotoGP 2027

Fabio Quartararo telah mengubah tujuannya saat masa depan pembalap Prancis itu di Yamaha menjadi topik pembicaraan hangat.

Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, menjadi salah satu pemain besar di pasar pembalap MotoGP saat kontrak bernilai besarnya dengan Yamaha berakhir tahun ini.

Pembalap Prancis itu diyakinkan untuk bertahan di Yamaha untuk tahun 2025 dann 2026 dengan kontrak bernilai 12 juta Euro per tahun, menolak tawaran pindah ke Aprilia.

Dalam kurun waktu tersebut, Quartararo hanya meraih satu podium Grand Prix saat Yamaha tersungkur ke posisi juru kunci klasemen MotoGP.

Tujuan Yamaha tak lagi jadi fokus Quartararo

Dalam dokumenter terbaru di motogp.com, Quartararo mengatakan ambisinya tahun ini adalah “memberi kembali hasil yang sangat bagus ke Yamaha.”

Tapi, itu bukanlah sesuatu yang dia pertimbangkan saat ia merencanakan masa depannya untuk 2027.

"Satu-satunya hal yang dapat meyakinkan saya adalah bagi saya untuk melompat ke motor dan merasa bahwa saya cepat dan bahwa saya menikmatinya," ujarnya saat ditanya kemungkinan tetap bersama Yamaha setelah 2026.

“Ketika saya menandatangani kontrak untuk tahun ini dan tahun depan, tujuan saya adalah untuk membawa beberapa hasil yang sangat bagus kembali ke Yamaha.

"Tapi, saat ini, saya ingin mencari diri saya sendiri, untuk masa depan dan tujuan pribadi saya."

Yamaha akan membalap dengan mesin V4 untuk pertama kalinya tahun ini, saat mereka berupaya keras untuk kembali bertarung di baris depan.

Kommentar Quartararo tentang sepeda baru tidak terdengar antusias sejak pertama kali mengendarainya tahun lalu, dengan fokusnya memiliki motor yang langsung kompetitif berlawanan dengan pendekatan hati-hati Yamaha.

Tes pra-musim mendatang di Sepang dan Buriram tampaknya menjadi kesempatan terakhir Yamaha untuk meyakinkan Quartararo untuk berkomitmen pada merek tersebut.

Namun, terungkaap selama acara peluncuran motor awal pekan ini bahwa belum ada diskusi tentang kesepakatan 2027 yang terjadi dengannya.

Quartararo telah dikaitkan dengan perpindahan ke Honda, Aprilia dan Ducati untuk tahun depan, dengan ketiga merek tersebut menawarkan alternatif kompetitif untuk Yamaha.