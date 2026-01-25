EKSKLUSIF: Acosta dan Pentingnya Perasaan Memperebutkan Sesuatu

Pedro Acosta membalikkan keadaan setelah awal musim yang mengecewakan dan meraih dua belas podium selama paruh kedua musim MotoGP 2025.

Kemenangan perdana masih belum diraih oleh mantan juara dunia Moto3 dan Moto2, meskipun setengah dari podiumnya berupa posisi runner-up.

Namun, balapan mana yang paling berkesan bagi Crew Chief Acosta di KTM, Paul Trevathan?

“Saya sangat bangga padanya di balapan Sepang, karena manajemen ban yang baik,” kata Trevathan kepada Crash.net.

“Kami mendengar semua orang berkata, ‘Pedro terlalu keras [dengan ban]’. Tapi bagaimana dia mengendalikan balapan itu sangat bagus.

“Kemudian saya akan mengatakan performa terbaiknya mungkin adalah Sprint Race Portimao. Di mana dia benar-benar bisa bertarung dari awal hingga akhir. Jadi, ini adalah balapan fantastis lainnya.”

Setelah pertarungan sengit sepanjang balapan, Acosta finis di antara Alex Marquez dan Marco Bezzecchi, terpaut 0,120 detik dari kemenangan.

Pedro Acosta leads the 2025 Portimao Sprint.

“Itulah kunci dengan Pedro”

Performa Sprint Race menghadirkan harapan untuk kemenangan Grand Prix. Tapi Bezzecchi dan Aprilia meningkatkan performa mereka, sementara Acosta kembali tertinggal di belakang Marquez, dan finis di posisi ketiga.

“Kami kecewa dengan podium pada hari Minggu, karena dia ingin berjuang,” kata Trevathan.

“Itulah kuncinya dengan Pedro. Tidak ada jaminan dalam hidup bahwa dia akan memenangkan Kejuaraan Dunia MotoGP. Tetapi baginya, itu adalah perasaan bertarung untuk sesuatu.

“Dan jika dia tidak bisa melakukannya, ‘Oke, saya bisa menerimanya’. Tetapi ketidakmampuan untuk bertarung, itulah bagian yang benar-benar membuatnya frustrasi.

“Saya pikir jika melihat ke belakang, balapan Balaton [posisi kedua] juga merupakan performa yang luar biasa. Dia sedang melangkah maju.”

Paul Trevathan, Pedro Acosta, Red Bull KTM.

Frustrasi karena tak kunjung menang

Sedikit yang memprediksi Acosta masih belum meraih kemenangan setelah dua musim di kelas utama, dan jika kita mengacu ke tagline 'Siap Balapan' KTM, begitu juga Acosta yang 'Siap Menang'.

“Sejujurnya, ya,” jawab Trevathan. “Jika saya melihat bagaimana dia bekerja sekarang, bagaimana dia mempersiapkan diri untuk seluruh akhir pekan.

“Karena MotoGP, di level ini, semuanya dimulai dari FP1. Hari Jumat adalah hari yang sangat penting untuk sisa akhir pekan. Ini sangat penting.

“Jadi bagaimana dia membawa semua ini ke dalam permainan setiap minggu sekarang. Dan kemudian memahami semuanya. Memahami persiapan untuk setiap acara. Dia benar-benar serba bisa.

“Memang mengecewakan bahwa kami tidak mendapatkan kemenangan itu untuknya, jangan salah paham. Tapi saya pikir dia juga semakin memahami olahraga ini.”

Pedro Acosta, Red Bull KTM.

“Anda melihat ketegangan itu, Anda merasakannya”

Itu termasuk sesi kualifikasi, di mana Acosta awalnya kesulitan menggabungkan sektor terbaiknya dalam satu putaran, membuatnya start dari posisi ke-12 atau lebih rendah di grid pada empat putaran pertama 2025.

Sebagai pembanding, ia lolos kualifikasi di dua baris terdepan untuk keenam balapan terakhir.

“Memang benar. Saya rasa jika Anda melihat kembali banyak penampilan kualifikasi kami, ia memiliki selisih yang cukup besar antara waktu putaran terbaiknya dan waktu putaran idealnya,” kata Trevathan tentang tahap kualifikasi. “Kita semua telah mencoba untuk sedikit memperbaiki hal ini.

“Sebelumnya, kemauan dan bakat alami murni yang menghasilkan hasil yang kami raih tahun lalu. Tapi sekarang semuanya tentang risiko yang terhitung: Bagaimana saya bisa mendapatkan hasil maksimal di lintasan ini? Apa kekuatan saya? Apa kelemahan saya?

"‘Oke, saya tidak bisa berbuat lebih baik di sana, tapi saya bisa berbuat lebih baik di sana’.

“Dia memahami semua ini jauh lebih baik. Dia beradaptasi dan merasa terkendali. Bukan hanya... memacu motornya dengan kecepatan! Sekarang ini tentang memiliki rencana dan memahami bagaimana menyusun satu putaran.

“Itulah yang Anda butuhkan. Kendali itu. Kemudian Anda mengambil risiko yang terhitung.

“Orang-orang tidak mengerti apa sebenarnya putaran 'time attack' itu… Beberapa pembalap mengatakan itu 'semua atau tidak sama sekali'. Anda melihat ketegangannya, Anda merasakannya.

“Dan karena para pembalap sekarang sering melakukannya, dengan format akhir pekan, mereka semua menjadi sangat mahir. Itulah mengapa, sebagai pembalap pemula, ini adalah salah satu hal terbesar yang harus dipahami.

“Anda juga harus ingat bahwa kita menggunakan ban balap. Kita tidak memiliki ban kualifikasi. Jadi ini murni performa.

“Ini adalah bagian besar dari olahraga kita sekarang karena saya pikir kita telah membawa motor-motor ini ke puncak performa. Setiap hal kecil penting untuk mendapatkan hasil akhir.”

Peningkatan performa Acosta di paruh kedua musim membawanya ke posisi keempat dalam klasemen kejuaraan dunia.

KTM akan meluncurkan livery MotoGP 2026 mereka Selasa depan (27 Januari), sebelum Acosta dan rekan-rekan RC16-nya turun ke lintasan pada tes Sepang di awal Februari.