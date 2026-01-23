VIDEO: Marc Marquez Alami Kecelakaan saat Latihan di Spanyol

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, kembali ke lintasan dengan Ducati Panigale V2 pada hari Kamis, tetapi mengalami kecelakaan.

Pembalap 32 tahun itu mengalami cedera bahu parah usai terjatuh di Grand Prix Indonesia tahun lalu, memaksanya absen dari empat putaran tersisa musim 2025.

Marquez akhirnya kembali berlatih di sirkuit awal bulan ini di Sirkuit Aspar di Valencia untuk mengevaluasi pemulihannya.

Baik Marc Marquez maupun Ducati senang dengan proses pemulihannya, memberinya jadwal menjelang tes pertama tahun ini di Malaysia pada bulan Februari.

Marc Marquez, bersama Alex Marquez dan sejumlah pembalap Grand Prix lainnya, kembali berlatih di Sirkuit Aspar pada hari Kamis.

Namun, pembalap Ducati itu mengalami kecelakaan pada hari itu, meskipun tidak mengalami efek buruk akibatnya.

Sesi latihan berlanjut pada hari Jumat di sirkuit Valencia.

Dengan dimulainya uji coba pramusim dalam waktu kurang dari dua minggu, sejumlah pembalap MotoGP telah meningkatkan latihan di atas motor mereka minggu ini.

Pembalap Tech3 KTM, Maverick Vinales, telah berada di Aragon dengan RC990R, saat ia mempersiapkan musim keduanya bersama pabrikan Austria itu.

Kolaborasi Vinales dengan Jorge Lorenzo sebagai pelatih pembalap memberinya kesibukan sepanjang musim, di mana Vinales sering terlihat berada di trek dengan berbagai jenis motor.

Sementara itu, rekan satu timnya di Tech3, Enea Bastianini, bergabung dengan grid World Superbike di Jerez yang melakoni tes pra-musim pertama mereka tahun ini.

Berbeda dari Vinales, Bastianini mengaspal dengan motor jalanan Ducati.

Sementara itu, para pembalap VR46 memilih Mandalika untuk tempat latihan dengan motor jalanan, termasuk juara dunia MotoGP dua kali Francesco Bagnaia.

Tes Sepang berlangsung dari tanggal 3-5 Februari, dengan sesi pemanasan untuk pembalap uji coba, pembalap pemula, dan pembalap peringkat D beberapa hari sebelumnya pada tanggal 29-31 Januari.

Setelah itu paddock akan bertolak ke Buriram untuk tes lanjutan yang berlangsung tanggal 21-22 Februari, dengan Grand Prix Thailand berlangsung seminggu kemudian.