FOTO: KTM Factory Luncurkan Livery MotoGP 2026

KTM Factory meluncurkan livery MotoGP 2026 mereka bersama Tech3 KTM dalam sebuah presentasi online.

Pabrikan Austria itu belum lagi menang sejak Miguel Oliveira tahun 2022, dengan kedua kemenangan Binder datang pada pertengahan 2021.

Sementara itu, Pedro Acosta masih mencari kemenangan pertamanya di MotoGP setelah finis di posisi kedua enam kali - termasuk Sprint Race - dalam perjalanannya ke posisi empat klasemen pembalap.

Awal musim yang kuat sangat diperlukan oleh KTM untuk mempertahankan Acosta, yang sempat didekati VR46 dan baru-baru ini dikaitkan dengan kursi pabrikan Ducati untuk musim 2027.

KTM memulai dengan lambat di 2025 karena masalah finansial yang menghambat pengembangan RC16, membuat Acosta, bintang muda mereka, tampak tidak nyaman.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tapi rekrutan baru Tech3 Maverick Vinales menunjukkan potensi kuat motor, yang memotivasi Acosta yang meraih 12 podium - Sprint Race dan Grand Prix - di paruh kedua musim.

Kebangkitan tersebut mengerek Acosta ke posisi empat klasemen akhir setelah mencatat poin lebih banyak dari siapapun kecuali Marco Bezzecchi pada paruh kedua musim.

Tapi, terobosan itu tak kunjung tiba untuk Brad Binder, yang gagal meraih podium untuk pertama kalinya dalam satu musim di kelas premier.

Hal itu mendorong KTM untuk mengganti Crew Chief untuk 2026, dengan Phil Marron dipasangkan dengan Binder, sedang Andres Madrid beralih ke garasi Tech3 dengan Enea Bastianini.

Musim 2026 akan menjadi yang ke-10 untuk KTM di MotoGP, dengan Red Bull kembali jadi sponsor utama.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Kondisi finansial membuat masa depan KTM di MotoGP diragukan, tapi mereka jadi pabrikan pertama yang menjalankan prototype 850cc di trek untuk pertama kalinya di Jerez Desember lalu.

Sampai saat ini, belum ada pembalap KTM yang sudah direkrut untuk musim 2027.