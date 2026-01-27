KTM Sadar "Perlu Bukti" untuk Meyakinkan Acosta Bertahan

Bos KTM Motorsport Pit Beirer mengaku bahwa mereka belum melakukan cukup hal untuk meyakinkan Pedro Acosta bertahan untuk musim 2027, tapi yakin kesempatan masih terbuka.

Acosta saat ini menjadi salah satu topik pembicaraan utama di paddock MotoGP, saat ia menuju tahun terakhir dari kontraknya di KTM.

Setelah 2025 yang sulit, khususnya di paruh awal, hari-harinya bersama KTM diyakini akan segera berakhir.

Anggapan ini semakin diperkuat oleh rumor yang mengatakan bahwa Acosta masuk radar Ducati untuk menjadi rekan setim Marc Marquez di tim pabrikan tahun depan.

Pada peluncuran KTM hari Selasa (27/1), Acosta mengelak saat ditanya soal masa depannya bersama pabrikan Austria.

"Kita belum berbuat cukup"

Saat ditanya oleh Crash.net apakah upaya KTM sudah cukup untuk mempertahankan Acosta di 2027, Beirer mengakui bahwa mereka perlu pembuktian.

Tapi, ia percaya diri pekerjaan yang dilakukan KTM sepanjang musim dingin dengan RC16 akan membuahkan hasil di tes Sepang, dan membuka peluang negosiasi dengan Acosta.

“Kami belum melakukan cukup banyak, karena kami perlu membuktikannya terlebih dahulu,” Beirer memulai. “Entah bagaimana, saya pikir akhir tahun memberinya kepercayaan diri.

“Tetapi dia tidak merahasiakan bahwa dia mengharapkan peningkatan lebih lanjut dari motor, bahwa kami berada dalam posisi untuk menawarkannya kontrak untuk masa depan.

“Kami telah membuat rencana yang sangat jelas tentang bagaimana kami akan menghadapi musim ini dan bagaimana kami akan menghadapi tes Sepang, khususnya.

“Jadi, saya cukup yakin tes Sepang akan penting bagi kami untuk menunjukkan tidak hanya kepada Pedro tetapi juga kepada semua pembalap kami apa yang telah kami berikan selama musim dingin.

“Saya yakin kami akan memberikan hasil yang baik, kami akan menjalani tes Sepang yang bagus, dan dari suasana tersebut, kami akan berbicara dengan para pembalap kami tentang masa depan.

“Saya tidak ingin berbicara dengan mereka sekarang ketika mereka semua mengharapkan peningkatan dari kami.

“Kami telah melakukan persiapan, kami perlu mendapatkan beberapa catatan waktu yang bagus di Sepang.

“Perasaan pembalap itu penting; bukan hanya catatan waktu, tetapi bagaimana feeling mereka saat menaiki motor, apakah beberapa masalah yang ingin kami perbaiki telah teratasi.

“Itulah mengapa saya merasa kami memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Pedro tentang masa depan.”