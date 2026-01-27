MotoGP Brasil Dapatkan Sponsor Utama Jelang Balapan Comeback

Berita positif datang dari MotoGP Brasil yang akan digelar bulan Maret, dengan Estrella Galicia 0,0 telah diumumkan sebagai sponsor utama acara tersebut.

Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna telah perombakan besar menjelang kunjungan pertama MotoGP ke Brasil sejak tahun 2004.

Meskipun sirkuit masih menunggu homologasi akhir dari FIM, uji coba skala besar dijadwalkan pada akhir Februari, yang menampilkan berbagai kategori sepeda motor dan diawasi oleh para pejabat dan marshal dari Grand Prix Formula 1 Brasil.

Pengumuman sponsor utama sangat menunjukkan kepercayaan dari pemegang hak MotoGP, Dorna, bahwa persetujuan akan diberikan.

“Ini adalah kabar fantastis bagi kami untuk menyambut Estrella Galicia 0,0 sebagai sponsor utama Grand Prix Brasil,” kata CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Brasil telah menjual habis kapasitas awal, dan sponsorship utama dari Estrella Galicia 0,0 ini pasti akan menjadi aset yang luar biasa saat kami kembali ke negara ini untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade.”

MotoGP Brasil dijadwalkan sebagai putaran musim 2026, berlangsung pada tanggal 20–22 Maret.

Yang meningkatkan minat lokal adalah kehadiran juara dunia Moto2 saat ini, Diogo Moreira, yang akan melakukan debutnya di MotoGP musim ini bersama Honda LCR sebagai pahlawan lokal.

Franco Morbidell dari VR46 juga memiliki darah Brasil dari sang ibu.