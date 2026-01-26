Bagnaia Merasa 90% Kritik yang Ditujukan Padanya "Tak Beralasan"

Francesco Bagnaia memasuki tahun 2025 setelah musim tahun 2024 di mana ia memenangkan 11 Grand Prix dan hanya terpaut 10 poin dari gelar ketiganya.

Dengan Marc Marquez sebagai rekan satu tim, Bagnaia diprediksi untuk kembali berjuang memperebutkan gelar juara.

Tapi ia kesulitan untuk menjinakkan GP25, dengan Bagnaia hanya memenangkan dua balapan sepanjang tahun dan merosot ke posisi kelima yang jauh di klasemen sementara Marquez meraih gelar juara dunia ketujuhnya.

Ducati mengubah total GP25 untuk mencoba membantu Bagnaia, tetapi performanya sangat tidak konsisten pada paruh kedua musim, dengan ketegangan yang meningkat antara kedua pihak di berbagai titik.

Bagnaia merenungkan reaksi negatif dari 2025

Performa buruk Bagnaia menuai kritik keras dari berbagai pihak, meskipun sekarang ia merasa sebagian besar kritik itu "tidak beralasan".

“Itu tergantung dari siapa kritik itu datang, karena 90% di antaranya tidak beralasan,” katanya saat acara peluncuran Ducati 2026.

“Pada akhirnya, saya menghadapinya sebagaimana mestinya: ketika kritik bersifat konstruktif, sudah tepat untuk menerimanya, mendengarkannya, dan mencoba untuk memahaminya.

“Ketika kritik tidak ada gunanya, tidak ada gunanya untuk mempertimbangkannya.”

Apakah Pecco Bagnaia dikritik secara tak adil di 2025?

Bagnaia tampak lebih optimis menjelang musim 2026 setelah tes pertamanya dengan motor baru November lalu di Valencia.

Namun, peluangnya untuk tetap bersama Ducati setelah tahun ini tampaknya semakin kecil.

Ducati tampaknya tinggal selangkah lagi mempertahankan Marc Marquez selama dua tahun lagi, sementara rumor terus beredar bahwa mereka telah merekrut Pedro Acosta untuk bergabung dengannya.

Pada peluncuran livery 2026, Ducati menyatakan prioritas mereka adalah kontrak baru Marquez, sementara Bagnaia tidak menyebutkan adanya pembicaraan antara dirinya dan pabrikan Italia tersebut.

Belum jelas di mana masa depan Bagnaia di MotoGP, meskipun ada rumor yang terus beredar tentang kepindahan ke Yamaha, yang tampaknya tidak akan mempertahankan Fabio Quartararo setelah musim ini.

Tes pra-musim dimulai minggu depan pada tanggal 3-5 Februari di Sepang, diikuti oleh dua hari terakhir di Buriram pada tanggal 21-22 Februari.

Musim 2026 kemudian dimulai dengan Grand Prix Thailand pada tanggal 27 Februari-1 Maret.